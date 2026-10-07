Rusza montaż pancernej potęgi Polski. Czołgi K2PL szybciej niż zakładano

Produkcja pierwszego czołgu K2PL rozpocznie się cztery miesiące wcześniej, niż pierwotnie planowano - poinformował prezes Hyundai Rotem Europe Kyung Tae Kang. W Zakładach Mechanicznych Bumar-Łabędy trwają przygotowania do uruchomiania montażu, a prace wyprzedzają zaplanowany harmonogram.

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Co więcej, zarówno Hyundai Rotem, jak i polski przemysł zbrojeniowy zgłaszają gotowość do przyspieszenia transferu technologii do Polski. - Chcemy, aby polskie przedsiębiorstwa odgrywały coraz większą rolę w produkcji, integracji wyposażenia i długoterminowym wsparciu eksploatacji - powiedział Kyung Tae Kang podczas K2 Partners Day w Warszawie.

Przedstawiciele polskiego i koreańskiego przemysłu oraz instytucji państwowych spotkali się podczas K2 Partners Day w Warszawie, aby omówić transfer technologii związanych z produkcją czołgów K2PL do wyznaczonych polskich przedsiębiorstw oraz zwiększenie zakresu polonizacji programu. Rozmowy skupiały się na rozszerzeniu udziału polskich firm w produkcji czołgów K2PL i pojazdów towarzyszących, a także na rozwoju krajowych zdolności do zapewnienia wsparcia technicznego floty przez cały okres jej eksploatacji.

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Na K2 Partners Day w Warszawie omawiano także m.in. możliwości zaangażowania kolejnych polskich firm w prace rozwojowe, produkcję, integrację wyposażenia i długoterminowe wsparcie eksploatacji.

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Polska już się szykuje do produkcji

Kyung Tae Kang poinformował w trakcie spotkania, że produkcja czołgów K2PL w Polsce ma rozpocząć się o cztery miesiące wcześniej. Ruszy ona w kwietniu, a nie jak pierwotnie planowano w sierpniu 2028 r. Wiąże się z tym oczywiście szybsze przygotowanie infrastruktury, a także przyspieszone dostawy wyposażenia do produkcji i szkolenia pracowników. Pierwsze czołgi K2PL wyjadą z polskich zakładów w 2029 r.

Jesteśmy w stanie bardzo szybko pozyskać kompetencje i w ramach kolejnych umów produkować czołgi K2PL oraz ustanowić krajowy potencjał produkcyjno-serwisowy. W czołgach K2PL znajdą się systemy produkowane przez PCO i Wojskowe Zakłady Elektroniczne, a PGZ może zaproponować kolejne systemy, które będzie można zastosować w tych wozach - powiedziała serwisowi Polska Zbrojna prezes Bumaru-Łabędy Monika Kruczek.

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Hyundai Rotem zamierza rozszerzać współpracę z dotychczasowymi partnerami i angażować kolejne polskie przedsiębiorstwa w miarę postępów programu. Celem jest budowa trwałych zdolności przemysłowych w Polsce, łączących lokalną produkcję z wiedzą techniczną niezbędną do obsługi, remontów i dalszego rozwoju czołgów K2 oraz pojazdów towarzyszących.

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K2 - z Korei Południowej do Polski

Czołg K2 Black Panther stał się jednym z najważniejszych nowych elementów polskich wojsk pancernych. Pierwsze 180 egzemplarzy zamówionych w 2022 r. w konfiguracji K2GF trafiło do Polski z Korei Południowej, a dostawy tej partii zakończyły się w listopadzie 2025 r.

K2 to konstrukcja zaliczana do generacji 3+, łącząca stosunkowo niewielką masę z dużą siłą ognia i bardzo dobrymi osiągami terenowymi. Polska zdecydowała się kontynuować program i w sierpniu 2025 r. zamówiła następnych 180 maszyn.

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Pod względem technicznym K2 jest czołgiem o masie około 56 t, napędzanym wysokoprężnym silnikiem o mocy 1500 KM. Czołg może rozpędzić się do 70 km/h na drodze i około 50 km/h w terenie, a jego zasięg wynosi około 450 km. Załoga liczy trzy osoby, ponieważ zastosowano automat ładowania armaty. Uzbrojenie główne stanowi gładkolufowa armata kalibru 120 mm o długości 55 kalibrów, uzupełniana przez karabiny maszynowe kalibru 12,7 i 7,62 mm.

Najważniejszą różnicą między używanym już w Polsce K2GF a docelowym K2PL jest poziom dostosowania pojazdu do polskich wymagań i współczesnego pola walki. K2PL otrzyma przede wszystkim wzmocnione opancerzenie, aktywny system ochrony pojazdu ASOP oraz system antydronowy.

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Wozy zostaną również wyposażone w rozbudowane systemy obserwacji dookólnej, a konstrukcja będzie uwzględniała doświadczenia z eksploatacji K2GF przez polskich żołnierzy oraz wnioski z wojny na Ukrainie. W polskiej konfiguracji przewidziano także możliwość używania amunicji programowalnej oraz polskiego wielkokalibrowego karabinu maszynowego 12,7 mm.

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Różnice nie sprowadzają się więc do samego dodatkowego pancerza. K2PL ma być lepiej przygotowany do działania w środowisku, w którym poważnym zagrożeniem są m.in. drony i przeciwpancerne pociski kierowane. Istotną zmianą jest również wprowadzenie aktywnego systemu ochrony, który ma wykrywać nadlatujące zagrożenia i umożliwiać ich zwalczanie, podczas gdy podstawowy K2 może korzystać z systemów ochrony soft-kill lub hard-kill jako wyposażenia opcjonalnego.

Wszystkie polskie K2 otrzymują ponadto system łączności zgodny z wyposażeniem Sił Zbrojnych RP oraz system zarządzania polem walki BMS kompatybilny z rozwiązaniami stosowanymi w czołgach M1A2 Abrams.

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Program K2 ma przy tym znaczenie nie tylko dla liczebności polskich wojsk pancernych, ale również dla krajowego przemysłu. Drugi kontrakt obejmuje 180 czołgów: 116 K2GF zostanie dostarczonych w latach 2026–2027, natomiast 64 K2PL w latach 2028–2030. Pierwsze trzy K2PL powstaną w Korei Południowej i przejdą tam testy, a pozostałe 61 ma być montowanych w Zakładach Mechanicznych Bumar-Łabędy w Gliwicach.

Hyundai Rotem ma przekazać polskiemu przemysłowi wyposażenie i technologie potrzebne do uruchomienia montażu, a wraz z czołgami Polska pozyska także wozy zabezpieczenia technicznego, pojazdy inżynieryjne i mosty towarzyszące.

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