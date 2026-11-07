Miało być ratowanie świata, a jest szukanie ropy z szejkami. Dziwny sojusz twórców ChataGPT

OpenAI kojarzy się nam przede wszystkim z ChatemGPT, ale firma Sama Altmana ma znacznie większe ambicje. Właśnie podpisała porozumienie z jednym z największych producentów ropy na świecie. Sztuczna inteligencja ma pomagać w planowaniu eksploatacji złóż, analizowaniu tysięcy odwiertów i podejmowaniu decyzji, które dotychczas wymagały miesięcy pracy specjalistów.

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Partnerem OpenAI został państwowy koncern naftowy ADNOC ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Współpraca obejmie również firmę technologiczną G42, a nowe systemy będą korzystać z lokalnej infrastruktury obliczeniowej. Cel jest ambitny: połączyć cały proces wydobycia i sprzedaży ropy w jeden system wspomagany przez agentów AI.

OpenAI wchodzi do przemysłu naftowego. Podpisano porozumienie

2 listopada podczas konferencji energetycznej ADIPEC w Abu Zabi przedstawiciele OpenAI, ADNOC i G42 podpisali wieloletnią umowę dotyczącą wykorzystania zaawansowanej sztucznej inteligencji w przemyśle naftowym. W wydarzeniu uczestniczył Sam Altman, który spotkał się również z następcą tronu Abu Zabi, szejkiem Chalidem ibn Muhammadem Al Nahajjanem.

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Jak poinformował koncern ADNOC, będzie pierwszym przedsiębiorstwem energetycznym wykorzystującym platformę OpenAI Frontier. To rozwiązanie stworzone z myślą o firmach, które chcą wdrażać agentów sztucznej inteligencji do wykonywania konkretnych zadań biznesowych.

Nie chodzi więc tutaj o udostępnienie pracownikom kolejnego chatbota. System ma łączyć dane z różnych części przedsiębiorstwa i wspomagać decyzje dotyczące produkcji, inwestycji, transportu oraz sprzedaży surowców. Agenci AI będą analizować informacje, które obecnie trafiają do oddzielnych działów i systemów informatycznych.

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Miesiące pracy mają być skrócone do kilku godzin. Takie są ambitne plany

Pierwszym zastosowaniem będzie przygotowywanie kompleksowych planów zagospodarowania złóż naftowych. ADNOC dysponuje danymi zbieranymi przez dziesięciolecia, dotyczącymi tysięcy odwiertów, wielu zbiorników geologicznych i setek instalacji znajdujących się na powierzchni.

Dotychczas opracowywanie takich planów wymagało oddzielnych analiz geologicznych, technicznych i ekonomicznych. Następnie ich wyniki trzeba było połączyć, aby ustalić, gdzie prowadzić odwierty, jak rozwijać infrastrukturę i które inwestycje będą najbardziej opłacalne. Nowy system ma wykonywać te analizy wspólnie. Według zapowiedzi ADNOC proces, który wcześniej trwał miesiącami, będzie można skrócić do kilku godzin.

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Oznacza to również możliwość analizowania znacznie większej liczby scenariuszy. Algorytmy mogłyby porównywać różne sposoby eksploatacji złoża, uwzględniając nie tylko możliwości techniczne, ale także koszty inwestycji oraz spodziewane przychody.

Sztuczna inteligencja wyceni ropę, zanim ta zostanie wydobyta

Drugie zastosowanie jest jeszcze ciekawsze. OpenAI i ADNOC chcą stworzyć system, który pomoże określać wartość baryłki ropy, zanim surowiec zostanie wydobyty spod ziemi. Nie będzie to oczywiście żadne urządzenie mierzące cenę ropy w złożu. Agenci AI mają analizować prognozy popytu, podaży, cen i marż, a następnie łączyć je z kosztami wydobycia, przetwarzania, transportu i sprzedaży.

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Koncern będzie mógł więc sprawdzać, jak konkretna decyzja podjęta przy odwiercie wpłynie na wynik finansowy całego przedsiębiorstwa. Zamiast optymalizować osobno produkcję, rafinerie i logistykę, system ma uwzględniać zależności między wszystkimi tymi obszarami.

Ważne jest jednak to, że OpenAI nie otrzymało zadania samodzielnego sterowania wiertniami. Zgodnie z komunikatem ADNOC decyzje o istotnych konsekwencjach mają pozostawać pod nadzorem ludzi, a modele będą służyć przede wszystkim do analizowania informacji i przygotowywania rekomendacji.

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ADNOC ma już setki narzędzi AI. OpenAI połączy je w całość

Emiracki koncern ma już naprawdę spore zaplecze. W jego strukturach działa ponad 200 zastosowań sztucznej inteligencji, a 70 kolejnych rozwiązań z obszaru robotyki zostało wdrożonych lub jest w przygotowaniu.

Jednym z najważniejszych rozwiązań jest ENERGYai, który stworzony został we współpracy z AIQ. System wykorzystuje model o 70 mld parametrów, rozwijany na podstawie ponad 50 lat danych przemysłowych ADNOC. Z kolei centrum operacyjne wspomagane przez AI monitoruje ponad 120 urządzeń i instalacji wiertniczych, pozwalając ograniczyć nakład pracy inżynierów o 30-40 proc. według danych koncernu.

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Nowa współpraca ma połączyć te wyspecjalizowane narzędzia za pomocą platformy OpenAI Frontier. Modele GPT będą działać na infrastrukturze G42 znajdującej się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, co ma umożliwić zachowanie kontroli nad poufnymi informacjami przedsiębiorstwa.

Współpraca obejmie również cyberbezpieczeństwo infrastruktury energetycznej. OpenAI ma wykorzystać inicjatywę Daybreak Blue do wspierania specjalistów w wykrywaniu podatności i zagrożeń. ADNOC korzysta już z ChatGPT Enterprise, udostępnionego ponad 40 tys. pracowników.

AI potrzebuje ogromnych ilości energii. Teraz pomoże wydobywać ropę

W porozumieniu kryje się tak naprawdę szalenie interesujący paradoks. Rozwój sztucznej inteligencji wymaga coraz większej ilości energii, a teraz jedna z najważniejszych firm tej branży będzie wykorzystywać własną technologię do usprawniania działalności producenta paliw kopalnych.

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Na Spider's Web opisywaliśmy już, jak największe firmy technologiczne coraz mocniej wiążą się z energetyką. Przykładem była współpraca Microsoftu z ExxonMobil, obejmująca wykorzystanie rozwiązań chmurowych i AI do zwiększania efektywności wydobycia. Relacja działa również w drugą stronę. Szefowie Microsoftu i OpenAI przyznawali wcześniej, że dostępność prądu stała się jednym z ograniczeń rozwoju centrów danych. Sam Altman podczas konferencji ADIPEC ponownie wskazał, że fizyczna infrastruktura i energia pozostają podstawowymi wyzwaniami dla dalszego skalowania sztucznej inteligencji.

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To, że OpenAI współpracuje z ADNOC, nie znaczy oczywiście wprost, że zacznie wydobywać ropę albo stanie się jej producentem. OpenAI dostarczy przede wszystkim technologię, która może pomóc koncernowi podejmować decyzje o wydobyciu i sprzedaży surowców.

*Źródło grafiki wprowadzającej: simonkr, Getty Images Signature, Canva Pro / OpenAI

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