Galaxy Watch dostał wielką aktualizację. Samsung nadrobił zaległości

Posiadacze Galaxy Watch8 mogą już zacząć wypatrywać jednej z najważniejszych aktualizacji w dotychczasowym życiu swoich zegarków. Po rozpoczęciu dystrybucji w Korei Południowej Samsung zaczął udostępniać stabilne One UI 9 Watch także w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Najważniejsze jest jednak to, co kryje się pod numerkiem „9”.

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One UI 9 Watch bazuje na Wear OS 7 i przynosi przebudowany Galaxy Wearable, spore zmiany w Samsung Health, nowe narzędzia treningowe i zdrowotne, ulepszony kompas czy rozbudowane sterowanie aparatem z nadgarstka. Krótko mówiąc, nie jest to comiesięczna łatka udająca coś większego. Nowe oprogramowanie zawiera również poprawki bezpieczeństwa z 5 października 2026 r.

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One UI 9 Watch zmienia też telefon. A konkretnie Galaxy Wearable

Jedna z większych zmian paradoksalnie nie znajduje się na samym zegarku. Samsung przebudował ekran ustawień zegarka w aplikacji Galaxy Wearable. Najczęściej używane funkcje mają być łatwiej dostępne, a aktualnie ustawiona tarcza jest teraz prezentowana jako obraz w wysokiej rozdzielczości.

Znacznie mocniej przebudowano cały proces szukania i konfigurowania tarcz. Zostały one podzielone na kategorie wraz z opisami, a galeria wykorzystuje większe miniatury. Między wariantami kolorystycznymi i stylistycznymi można przechodzić bez otwierania każdej tarczy z osobna.

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One UI 9 Watch na Galaxy Watch8

Pojawiają się również rekomendacje. Po wybraniu konkretnej tarczy Galaxy Wearable może zaproponować inne utrzymane w podobnym stylu. Samsung pozwala również szukać pasujących tarcz na podstawie zdjęć związanych z modą oraz wyglądu tej, której aktualnie używamy. Sam edytor ograniczono natomiast do dwóch głównych zakładek odpowiadających za styl i komplikacje.

Samsung Health dostaje znacznie poważniejszą przebudowę

Jeszcze ciekawsze rzeczy dzieją się w Samsung Health. One UI 9 Watch zmienia sposób prezentowania danych zdrowotnych. Parametry dotyczące między innymi snu i serca mają korzystać z czytelniejszych wykresów kołowych, a Samsung ujednolicił kolorystyczne oznaczenia stanu zdrowia.

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Samsung Health w nowej odsłonie

Zmiany obejmują również aplikację mobilną. Jej ekran główny można dostosowywać poprzez zmianę rozmiaru poszczególnych kart, a informacje uporządkowano w takich kategoriach jak aktywność, sen, uważność czy odżywianie. Wykresy umożliwiają ponadto przybliżanie danych i nakładanie na siebie różnych ich zestawów, co powinno ułatwiać obserwowanie zmian w czasie.

Jedną z ciekawszych nowości jest Dzienne obciążenie cardio, czyli funkcja analizująca obciążenie organizmu wynikające z ćwiczeń i codziennej aktywności. System wyznacza optymalny zakres obciążenia oraz dostosowuje go każdego dnia na podstawie niedawnej aktywności i celów użytkownika. Ma również sugerować, kiedy wskazany jest odpoczynek.

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Galaxy Watch będzie uważniej patrzył na nas podczas snu i treningów

Drugim elementem tej układanki jest monitoring parametrów życiowych podczas snu. Zegarek śledzi między innymi tętno, zmienność rytmu serca HRV, częstość oddechu, temperaturę skóry i poziom natlenienia krwi. Po zbudowaniu wartości bazowych system może obserwować odchylenia od typowego dla użytkownika zakresu. Samsung dodaje do tego dzienny wynik związany ze zdrowiem serca. Według oficjalnej listy zmian jest on tworzony na podstawie analizy snu, ćwiczeń, BMI i obciążenia naczyń.

Galeria: 2 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 2 Samsung One UI 9 Watch

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Samsung poprawił także obsługę ćwiczeń. Podczas treningu przyciskiem Wstecz można teraz zatrzymać albo zakończyć aktywność bez konieczności operowania na ekranie dotykowym. Zmieniono również prezentację stref tętna i najważniejszych parametrów, wykorzystując większy tekst.

Nowe oprogramowanie poszerza ponadto zestaw skrótów związanych ze zdrowiem. Szybki dostęp można uzyskać między innymi do dziennej aktywności, coachingu snu i wspomnianego wcześniej Dziennego obciążenia cardio.

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Zgubiłeś samochód albo namiot? Galaxy Watch spróbuje cię uratować. Mi się podoba też co innego

One UI 9 Watch rozbudowuje również funkcje nawigacyjne kompasu. Użytkownik może oznaczać istotne miejsca jako punkty trasy. Samsung jako przykłady podaje zaparkowany samochód albo rozstawiony namiot. Zegarek może później wskazywać kierunek prowadzący z powrotem do zapisanego miejsca. Jest również funkcja powrotu do początku trasy. Zegarek zapisuje przebytą drogę, dzięki czemu użytkownik może odtworzyć ją w przeciwnym kierunku i dotrzeć do miejsca, z którego wyruszył.

One UI 9 Watch na Galaxy Watch8

Kontroler Aparatu w One UI 9 Watch dostaje natomiast obsługę dodatkowych trybów aparatu. Z poziomu zegarka będzie można korzystać z trybu jedzenia, wideo portretowego, zwolnionego tempa oraz Hyperlapse. Przesunięcie palcem od dołu ekranu otwiera też ustawienia pozwalające między innymi przełączać się między przednim i tylnym aparatem oraz zmieniać opcje związane z Motion Photo i lampą błyskową.

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Samsung poprawił przy okazji jedną z bardziej prozaicznych rzeczy. Wybrany rozmiar tekstu obejmuje teraz również kafelki, których układ automatycznie dostosowuje się do ustawionej wielkości liter.

Galeria: 2 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 2 Dostosowywanie zegarka w aplikacji Galaxy Wearable

To jedna z tych aktualizacji, których zegarek naprawdę potrzebuje

W One UI 9 Watch nie ma jednej funkcji, po której właściciel Galaxy Watcha powinien z wrażenia upuścić telefon. I dobrze. To raczej zbiór zmian pokazujących dojrzewanie systemu. Samsung poprawia analizę danych zdrowotnych, upraszcza zarządzanie tarczami, rozbudowuje funkcje treningowe, zmniejsza zależność od ekranu dotykowego podczas ćwiczeń i dodaje praktyczne możliwości nawigacyjne.

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Pod spodem mamy przy tym Wear OS 7, a więc istotna jest również sama migracja Galaxy Watch8 na nowszą generację platformy Google’a. W każdym razie rzeczywiście jest czego wypatrywać. Nie dlatego, że cyferka przy One UI zwiększyła się o jeden, lecz dlatego, że Samsung próbuje zrobić coś znacznie ważniejszego: sprawić, żeby zegarek lepiej interpretował ogrom informacji, które już od dawna potrafi zbierać.

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