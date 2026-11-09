One UI 9.5 przyniesie duże zmiany w Samsungach. Zapłacisz za najlepsze funkcje

W kolejnej odsłonie nakładki systemowej koreański producent planuje wprowadzić płatne funkcje sztucznej inteligencji Galaxy AI. Po okresie darmowego dostępu przyjdzie zapłacić. Ale czy na pewno?

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Galaxy Premium - największa nowość One UI 9.5

One UI 9.5 zadebiutuje wraz z przyszłorocznymi smartfonami z serii Galaxy S27. Z najnowszych doniesień wynika, że oprogramowanie niebawem zostanie udostępnione pierwszym użytkownikom w formie testów beta. Teraz dowiadujemy się, że nowa wersja wprowadzi co najmniej jedną kluczową nowość: subskrypcję Galaxy Premium.

Jak twierdzi SammyGuru, abonament w wersji Max ma kosztować 4,99 dol. miesięcznie lub 47,99 dol. rocznie .Po przeliczeniu, w Polsce moglibyśmy spodziewać się stawek rzędu 20 zł miesięcznie oraz ok. 200 zł przy płatności z góry za cały rok - o ile oczywiście usługa w ogóle trafi do nas w takiej formie.

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Co zyskamy po opłaceniu pakietu? Przede wszystkim zwiększone limity użytkowania zaawansowanych funkcji sztucznej inteligencji w porównaniu do standardowego, darmowego dostępu. Oprócz tego możemy liczyć na:

generowanie filmów AI na podstawie własnych zdjęć; automatyzację zadań w aplikacjach za pomocą Bixby (który od niedawna mówi po polsku); codzienne podsumowania Now Brief.

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One UI 9.5 ma też przynieść poprawkę w Samsung DeX (dla zgodnych modeli) pod kątem korzystania z przeglądarki Samsung Browser. Nie ma to jednak wpływu na opcje Galaxy AI.

Co z dotychczasowymi funkcjami AI w Samsungach?

Podstawowe możliwości sztucznej inteligencji, do których zdążyliśmy się już przyzwyczaić w minionych latach, wciąż mają pozostać darmowe. Samsung nie zamierza odcinać użytkowników od podstawowych narzędzi, lecz tworzy osobną, wyższą kategorię usług dla najbardziej wymagających.

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