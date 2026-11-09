Nowa aplikacja Biedronki. Zakupy zrobisz w telefonie
Biedronka wydała nową aplikację mobilną. Służy do szybkich zakupów realizowanych bezpośrednio na smartfonie.
Biek - Biedronka Express to zupełnie nowe podejście do zakupów popularnej sieci dyskontów z owadem w logo. Aplikacja działa jako własny kanał sprzedaży, niezależny od zewnętrznych platform, takich jak Glovo czy Uber Eats. Obejmuje również promocje i inne przydatne dodatki, które mają zwiększyć opłacalność zamawiania przez telefon.
Biek - nowa aplikacja Biedronki jest już dostępna
Biek - Biedronka Express została udostępniona w sklepach z aplikacjami Google Play oraz App Store. Tak jak bazowa apka sieci, jest całkowicie darmowa. Do czego tak naprawdę służy? Do szybkich zakupów bez potrzeby udawania się do stacjonarnego marketu.
Przede wszystkim zakupy mają być możliwe siedem dni w tygodniu i w większość świąt. Omija to zatem niedzielny zakaz handlu, ponieważ zamówienia są dostarczane przez kurierów. Rozwiązanie na początek ma być dostępne w 17 miastach w Polsce: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, Lublinie, Rzeszowie, Toruniu, Sopocie, Szczecinie, Białymstoku, Bydgoszczy, Koszalinie, Elblągu, Olsztynie i Opolu.
Dostawy są jednak realizowane w konkretnych strefach danego miasta. Czas potrzebny na dostarczenie zamówienia zależy od lokalizacji. U mnie według aplikacji jest to 30 - 50 minut.
Po pobraniu oprogramowania należy się zalogować - można to zrobić za pomocą konta Moja Biedronka, którym logujemy się do zwykłej aplikacji dyskontu. Wystarczy podać numer telefonu i poczekać na jednorazowy kod SMS. Następnie potrzebne będzie wprowadzenie danych adresowych: miasta, ulicy, numeru domu/lokalu oraz kodu pocztowego.
Oferta Biedronki oraz promocje
W aplikacji Biek znajdziemy dobrze znaną ofertę Biedronki, czyli produkty marki własnej, pieczywo, warzywa, owoce, mięsa, ryby czy szybkie dania i nie tylko. Produkty są podzielone na kategorie, przez co szukanie jest łatwiejsze niż w fizycznym sklepie. Nie brakuje też sekcji z promocjami, kodów rabatowych, zdrapek czy programów specjalnych, takich jak Moto-Moto - czyli gry, która pozwala zdobywać kolejne zniżki.
Twórcy nie ukrywają, że zapisują dane o produktach kupowanych w tradycyjnych sklepach, a następnie wykorzystują je w celu dopasowania oferty do preferencji klientów. Nie bez powodu sekcja "wybrane dla ciebie" całkiem dobrze dobiera artykuły względem tego, co zazwyczaj kupuję w Biedronce.
Za fizyczne dostarczenie zakupów wciąż odpowiadają kurierzy Glovo, jednak tworząc własną aplikację, Biedronka zapewnia klientom spójne środowisko zakupowe i bezpośredni dostęp do swoich programów lojalnościowych.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.