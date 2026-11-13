Niesamowity smartfon Samsunga. Raz szeroki, raz wysoki

Składane telefony są z nami już od wielu lat i dobrze je znamy. Nie wywołują obecnie takiego efektu wow jak jeszcze kilka lat temu. Co jednak powiecie na smartfon, który się zwija i raz jest szeroki, a raz wysoki? Prace nad takim modelem już trwają.

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Samsung tworzy zwijany telefon

Od momentu premiery iPhone’a Duo na popularności mocno zyskały smartfony o szerokich proporcjach ekranu, przypominające miniaturowe tablety. Szczególnie chińscy producenci telefonów rzucili się na te urządzenia, tworząc modele z wyświetlaczami o proporcjach 16:9, podobnie jak przed laty w klasycznych smartfonach.

We współczesnych telefonach znajdziemy panele o proporcjach bliższych 19,5:9, co czyni je dużo wyższymi niż szerszymi. Można je porównać z pilotami do telewizorów. Dlaczego o tym mówię w kontekście zwijanego telefonu Samsunga?

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fot. Ice Universe

Ponieważ smartfon będzie mógł się dostosować w zależności od potrzeb. W środku znajdzie się mechanizm polegający na rozwijaniu i zwijaniu ekranu. Układ ten wyciąga panel do góry. W bazowej wersji urządzenie ma charakteryzować się proporcjami wyświetlacza 16:9, z kolei po rozszerzeniu zwiększają się one do kinowego formatu 21:9. Szerokość pozostaje bez zmian, ale większa wysokość zapewnia dodatkową przestrzeń roboczą.

W odróżnieniu od klasycznych składanych telefonów mamy tu do dyspozycji tylko jeden wyświetlacz, który odpowiada za wszystko. Rendery opublikowane przez informatora Ice Universe ujawniają, że samo urządzenie będzie wyposażone w bardziej masywną obudowę i ramki wokół ekranu. Wynika to oczywiście z konieczności zastosowania mechanizmu wysuwania.

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Zastosowanie takiego rozwiązania ma również wpłynąć na pojemność baterii. W środku telefonu będzie mocno ograniczona przestrzeń, a więc nie można oczekiwać ogromnego akumulatora. Z tyłu znajdziemy dwa moduły aparatów.

Smartfon dopiero za ponad rok

Samsung wyda swojego pierwszego zwijaka dopiero w pierwszej połowie 2028 r. Oczywiście to, co zostało ukazane na grafikach, to nieoficjalne rendery stworzone przez informatora. Nie oczekujcie zatem, że smartfon będzie wyglądać dokładnie tak samo.

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