iPhone Air najtańszym smartfonem Apple’a. Za tyle mogę go polecić

Black Friday dopiero za kilka tygodni, ale już teraz pojawiają się pierwsze naprawdę sensowne promocje. Najnowsza jest dostępna w sklepie Media Expert i dotyczy iPhone’a Air. Telefon, według Apple’a, powinien kosztować 5799 zł, natomiast realnie kupimy go za mniej niż 3500 zł.

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iPhone Air taniej niż iPhone 17e

Wspomniana oferta Media Expert zakłada możliwość obniżenia ceny o ponad 400 zł. Standardowa kwota za iPhone’a Air w wersji 256 GB wynosi bowiem 3899 zł, natomiast teraz urządzenie można kupić za 3495 zł. W tym celu trzeba wpisać kod rabatowy BW1311-1911 w koszyku zakupowym.

Tym sposobem iPhone Air stał się najtańszym modelem w ofercie Apple’a. Ceny poszczególnych wariantów wyglądają następująco:

iPhone Air - 3495 zł (w promocji);

iPhone 17e - 3499 zł;

iPhone 17 - 4199 zł.

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SPRAWDŹ OFERTĘ

Teoretycznie iPhone Air powinien być najdroższym z tej trójki, ponieważ po ostatnich podwyżkach, związanych z premierą iPhone’ów 18 Pro (Max), jego cena wzrosła z 5299 zł do 5799 zł. iPhone 17e wcześniej kosztował 2999 zł, a iPhone 17 - 3999 zł. Teraz iPhone 17 jest najdroższym smartfonem w tym zestawieniu. Realnie możemy kupić go za 4199 zł, chociaż powinien kosztować 4499 zł.

Teraz mogę polecić iPhone’a Air

iPhone Air ze względu na cienką obudowę jest mocno wybrakowany względem innych modeli. Przede wszystkim ma tylko jeden aparat główny i brakuje tu obiektywu ultraszerokokątnego, który znajdziemy w iPhonie 17. Identyczna konfiguracja z jednym oczkiem znajduje się w iPhonie 17e.

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Telefon wyposażono również tylko w jeden głośnik, a więc system audio jest gorszy - co w przypadku sprzętu za 5799 zł zupełnie nie przekonuje. iPhone Air nie wspiera ponadto fizycznych kart nano-SIM - wymaga elektronicznego eSIM, co w przypadku posiadaczy starszych ofert komórkowych może być problemem. Można to jednak łatwo rozwiązać u swojego operatora.

Jeśli mam porównać iPhone’a Air i iPhone’a 17e, ten pierwszy jest lepszy pod praktycznie każdym względem. Oferuje większy, nowocześniej wyglądający ekran z podwyższoną częstotliwością odświeżania. 17e to tak naprawdę iPhone 14 w nieco odświeżonej formie. Co prawda ma znacznie lepszą baterię niż Air, ale pod każdym innym względem przegrywa.

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