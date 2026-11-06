mObywatel może cię wkrótce zablokować. Sprawdź ustawienia, by uniknąć wpadki

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że 16 listopada 2026 roku mija termin, do którego użytkownicy aplikacji mObywatel powinni zainstalować wersję 4.93.1 lub nowszą. Konieczność aktualizacji wynika z odnowienia certyfikatu domenowego wykorzystywanego przez aplikację. Zmiana ma zapewnić prawidłowe działanie programu oraz dostępnych w nim usług.

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Wymóg dotyczy zarówno smartfonów z Androidem, jak i iPhone’ów. Aktualizacja obejmuje również mObywatela Junior, więc rodzice powinni sprawdzić wersję aplikacji także na telefonach swoich dzieci.

Obowiązkowa aktualizacja mObywatela do 16 listopada. Jak zaktualizować aplikację?

Jeżeli korzystasz z automatycznych aktualizacji aplikacji, najnowsza wersja mObywatela powinna zostać pobrana bez dodatkowych działań. Mimo wszystko warto samodzielnie sprawdzić numer zainstalowanego wydania, szczególnie jeśli automatyczne aktualizacje są wyłączone albo smartfon od dłuższego czasu nie instalował nowych wersji.

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Numer wersji można znaleźć bezpośrednio w aplikacji. Po uruchomieniu mObywatela należy wejść w zakładkę „Więcej”, a następnie w sekcji „Pozostałe” wybrać „O aplikacji”. Numer wydania jest również widoczny w prawym dolnym rogu ekranu logowania.

Jeżeli widnieje tam wersja 4.93.1 lub nowsza, nie trzeba niczego robić. W przypadku starszego wydania należy przejść do Google Play na urządzeniu z Androidem albo App Store na iPhonie, wyszukać mObywatela i wybrać opcję „Aktualizuj”.

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Dlaczego aktualizacja mObywatela jest obowiązkowa?

Ministerstwo Cyfryzacji odnawia certyfikat wykorzystywany przez aplikację. Jest on związany z bezpiecznym działaniem programu oraz jego komunikacją z państwową infrastrukturą.

Zmiana certyfikatu obejmuje również domenę mobywatel.gov.pl. Ma to znaczenie przede wszystkim dla firm i instytucji korzystających z usług dostępnych pod adresami należącymi do tej domeny, np. api.mobywatel.gov.pl. Takie podmioty powinny sprawdzić swoje integracje i upewnić się, że nie wykorzystują konkretnego, wygasającego certyfikatu SSL.

Czy brak aktualizacji mObywatela wiąże się z konsekwencjami?

Brak aktualizacji do 16 listopada nie będzie oznaczać bezpowrotnej utraty dostępu do aplikacji. Jednak po 16 listopada przy próbie zalogowania się do niezaktualizowanej aplikacji mObywatel, użytkownik otrzymać komunikat przypominający o konieczności zainstalowania nowszej wersji. W takiej sytuacji trzeba będzie pobrać aktualizację ze sklepu z aplikacjami, zanim korzystanie z mObywatela będzie mogło być kontynuowane.

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Dlatego choć brak aktualizacji mObywatela nie sprowadzi na użytkownika konsekwencji, to warto upewnić się, że na telefonie znajduje się mObywatel w wersji 4.93.1 lub nowszej. Sprawdzenie zajmuje kilkanaście sekund, a pozwala uniknąć problemów z dostępem do cyfrowych dokumentów i usług państwowych kiedy się ich najbardziej potrzebuje.

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Zdjęcie główne: daily_creativity / Shutterstock

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