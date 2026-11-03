Koniec Freenow w Polsce. Zamiast niego największy rywal Ubera

"Docelowo będziemy zmierzać w kierunku jednej globalnej marki Lyft" - potwierdził w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający Freenow by Lyft w Polsce.

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Jak wyjaśnił, migracja nie będzie odbywać się z dnia na dzień, ale logo i nazwa Freenow zniknie z samochodów poruszających się po polskich drogach.

Przez pewien okres obie aplikacje będą funkcjonować równolegle, dając pasażerom swobodny dostęp do zamawiania przejazdów. Docelowym filarem i marką globalną jest jednak Lyft. Chcemy, by nasi klienci na całym świecie – czy to w Warszawie, Barcelonie, czy w Nowym Jorku – poruszali się w ramach jednego, zintegrowanego ekosystemu - stwierdził w rozmowie z dziennikiem.

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Z zapowiedzi wynika, że proces zmiany rozpocznie się w I kwartale 2027 r.

Jak mówi Urban, będzie przebiegać stopniowo, zaś celem jest "oswojenie klientów w Polsce i w całej Europie z nową marką". W przyszłym roku firma będzie zachęcać użytkowników do przesiadki na aplikację Lyft.

Działając na polskim rynku Lyft chce wzmocnić swoją pozycję w dużych miastach, ale też "wejść do kolejnych 15-20 mniejszych". Celem według deklaracji Krzysztofa Urbana jest podwojenie liczby realizowanych przejazdów w Polsce.

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- Wolumen przejazdów w Polsce rośnie w tempie 5-10 proc. rocznie. Wynika to z nieustannie zwiększających się potrzeb związanych z mobilnością i wzrostu dochodów społeczeństwa. Przewozy zamawiane przez aplikację stały się w Polsce usługą wybitnie dostępną cenowo. Nie ma bariery wejścia, taksówka przestała być towarem luksusowym – stała się codziennym środkiem transportu miejskiego, z którego korzysta się w drodze do pracy, wieczorami czy jadąc na lotnisko - ocenia Urban.

Amerykański rywal Ubera w Polsce

Lyft konkurował z Uberem na amerykańskim rynku. Dotychczas to Uber był dostępny w Polsce. Lyft w 2025 r. nabył platformę FreeNow. Wtedy nie mówiło się jeszcze o wchłonięciu starej nazwy, ale jak widać nie ma miejsca na sentymenty i przyzwyczajenia - dominować musi jedna, globalna marka. A co za tym idzie, rywalizacja prowadzona w Stanach przenosi się również na polski rynek.

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