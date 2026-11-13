Będziesz nosić Gemini na nosie. Oto nowe okulary XR od Samsunga i Google'a

Po miesiącach oczekiwań Google i Samsung pokazali długo wyczekiwane okulary z systemem Android XR. "Intelligent Eyewear" - jak ochrzczono urządzenie - powstało we współpracy z Warby Parker i Gentle Monster, a jego najważniejszym elementem jest asystent Gemini, który ma zapewnić użytkownikowi dostęp do funkcji AI bez konieczności sięgania po smartfon.

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Google i Samsung wchodzą na rynek inteligentnych okularów

Google i Samsung postawiły przy tym na klasyczną formę okularów, a nie futurystyczny wygląd kojarzony z urządzeniami XR. Za wzornictwo odpowiadają dwie firmy specjalizujące się w okularach: Gentle Monster oraz Warby Parker. Gentle Monster przygotował sześć bardziej wyrazistych modeli, natomiast Warby Parker oferuje trzy klasyczne warianty: Alden, Reid i Wren. Łącznie przygotowano 30 różnych wariantów, które różnią się kształtem oprawek, kolorami oraz rodzajem soczewek.

Oprawki Intelligent Eyewear od Gentle Monster

Oprawki Intelligent Eyewear od Warby Parker

Najważniejszym elementem urządzenia jest obecność Gemini. Asystent Google'a może analizować obraz z 12-megapikselowego aparatu i odpowiadać na pytania dotyczące otoczenia. Użytkownik może poprosić go np. o rozpoznanie zabytku, wyjaśnienie informacji z plakatu czy dodanie oglądanego produktu do listy zakupów.

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Google przygotował również funkcję Guided Vision, która pozwala Gemini głosowo opisywać otoczenie i pomagać m.in. osobom niewidomym oraz słabowidzącym. Dzięki współpracy z Aira użytkownik może przekazać obraz z kamery profesjonalnemu tłumaczowi wizualnemu.

Okulary współpracują również z Mapami Google i Tłumaczem Google. Nawigacja Map przekazuje wskazówki przez głośniki, a Tłumacz oferuje tłumaczenie rozmów w czasie rzeczywistym dla ponad 70 języków. Gemini może także zarządzać powiadomieniami, odczytywać wiadomości, pomagać podczas rozmów telefonicznych czy zapisywać informacje w Samsung Notes.

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Za dźwięk odpowiadają głośniki typu open-ear oraz cztery mikrofony. Aparat 12 MP umożliwia robienie zdjęć i nagrywanie filmów, a HDR, stabilizacja obrazu i przestrzenny zapis dźwięku mają poprawić jakość materiałów.

Okulary ważą około 41 gramów i wykorzystują platformę Snapdragon AR1 Gen 1. Samsung deklaruje do dziewięciu godzin pracy na jednym ładowaniu. Etui może zwiększyć łączny czas działania do 72 godzin.

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Google i Samsung w informacjach dla mediów zwracają uwagę na prywatność. Podczas nagrywania aktywuje się zewnętrzna dioda LED, a okulary mają przestać rejestrować obraz, jeśli zostanie ona zasłonięta. Materiały analizowane przez Gemini nie mają być wykorzystywane do trenowania modeli AI ani kierowania reklam. System ma również automatycznie zamazywać twarze osób postronnych.

Przedsprzedaż rozpoczęła się 13 listopada, a sprzedaż ruszy 10 grudnia. Warby Parker Intelligent Eyewear kosztuje w USA od 395 dolarów, czyli około 1573 zł. Ceny modeli Gentle Monster zaczynają się od 449 dolarów (około 1788 zł) i sięgają 489 dolarów (około 1946 zł).

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Na razie trudno jednak mówić o globalnej premierze. Warby Parker będzie dostępny w USA, a Gentle Monster w USA i Korei Południowej. Google i Samsung nie podali terminu rozpoczęcia sprzedaży w Europie.

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