Polski satelita pokazał, co zagłusza komunikację nad Bałtykiem. "Nie ukryjecie się, Rosjanie"

Rosjanie mogą ukrywać sprzęt wojskowy pod osłoną nocy, maskować go przed obserwatorami i liczyć na to, że gęste zachmurzenie utrudni rozpoznanie z kosmosu. Jest jednak jeden haczyk. Nie wszystkie satelity potrzebują światła, żeby zobaczyć, co dzieje się na ziemi.

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Udowodniła to polsko-fińska firma ICEYE, która opublikowała niezwykłe zdjęcie z rosyjskiego obwodu królewieckiego. Na zobrazowaniu udało się dostrzec mobilny system walki radioelektronicznej z charakterystyczną, podniesioną anteną.

To właśnie takie urządzenia odpowiadają za część elektronicznych zakłóceń odczuwanych nad Bałtykiem.

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Polski satelita zobaczył rosyjski sprzęt w środku nocy

ICEYE produkuje najlepsze na świecie satelity wyposażone w system SAR. Są to radary z tak zwaną syntetyczną aperturą. Skanują one powierzchnię Ziemi z rozdzielczością 16 cm na piksel i pozwalają zobaczyć nawet przez chmury, czy w nocy. Na ich zobrazowaniach bez problemy rozróżnić można budynki, okopy, czołgi itp. Umożliwiają one nawet bezproblemową identyfikację samolotów, czy pojazdów.

ICEYE zamieścił właśnie w serwisie X pokaz swoich technologicznych możliwości.

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Pewnej październikowej nocy w Królewcu, zamontowany na ciężarówce, stoi zakłócacz z wysięgnikiem anteny skierowanym w stronę Bałtyku. Satelity SAR ICEYE i tak go wykryły: radar nie potrzebuje światła dziennego. Królewiec stał się jednym z najaktywniejszych źródeł zakłóceń elektronicznych w Europie - czytamy we wpisie na X.

Satelita SAR dostrzegł zakłócacz Krasucha-2 w Królewcu. Fot. ICEYE

Rosyjska broń do oślepiania radarów

Firma ICEYE przypomina, że zagłuszanie z rosyjskiej eksklawy pogarsza jakość sygnału GPS i komunikacji na Morzu Bałtyckim.

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Pojedyncze zdjęcie pokazuje zagłuszacz na miejscu. Stały monitoring pokazuje, kiedy jest gotowy do nadawania: podniesiona antena jest silnym wskaźnikiem aktywności, a śledzenie jej z czasem ujawnia, kiedy systemy zaczynają działać i jak to się ma do zgłaszanych zakłóceń - podano we wpisie.

Na zaprezentowanym zdjęciu widać system Krasucha-2 (oznaczenie wojskowe 1Ł269). Jest to rosyjski mobilny system walki radioelektronicznej (EW) średniego i dużego zasięgu, zaprojektowany do zakłócania i neutralizowania wrogich radarów. Służy w armii rosyjskiej od 2014 r.

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Satelita SAR dostrzegł zakłócacz Krasucha-2 w Królewcu. Fot. ICEYE

Głównym zadaniem systemu jest zwalczanie i oślepianie wrogich samolotów wczesnego ostrzegania i dowodzenia (AWACS) oraz radarów kierowania pociskami rakietowymi. poprzez generowanie silnych zakłóceń oraz fałszywych celów, co dezorientuje pociski kierowane radarem oraz systemy rozpoznania przeciwnika. Rosjanie wykorzystują, go jednak także do zakłócania radarów i komunikacji samolotów pasażerskich.

Krasucha-2

Technologia, która zmienia rozpoznanie wojskowe

ICEYE to firma założona w 2014 r. w Finlandii przez Rafała Modrzewskiego i Pekka Laurilę. Ma polsko-fińskie korzenie, a jej technologia stała się jednym z najważniejszych europejskich osiągnięć w dziedzinie komercyjnego rozpoznania satelitarnego.

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Firma rozwija i umieszcza na orbicie niewielkie satelity radarowe, które tworzą konstelację zdolną do regularnego obserwowania wybranych obszarów naszej planety. Od 2018 r. ICEYE wystrzeliło już ponad 70 satelitów. Najnowsze urządzenia czwartej generacji Gen4 oferują rozdzielczość sięgającą 16 cm i mogą wykonywać zobrazowania o bardzo wysokiej szczegółowości.

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