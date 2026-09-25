W Warszawie powstało centrum kierowania satelitami. Otworzył je światowy lider

ICEYE otworzyło właśnie w Warszawie swoje nowe centrum. Inwestycja ma wartość 125 mln zł. Uroczystość miała miejsce w piątek, 25 września. W nowej siedzibie mieszczą się rozbudowane Centrum Operacji Satelitarnych, z którego kontrolowana jest konstelacja ICEYE.

Centrum Operacji Satelitarnych monitoruje stan techniczny satelitów i kieruje ich pracą. To także główny ośrodek wdrażania nowych satelitów do służby, obejmującego operacje wczesnej fazy misji oraz konfigurację i kalibrację jednostek trafiających na orbitę.

Zespół planowania misji i obsługi klientów zarządza pełnym cyklem realizacji zobrazowań, od przyjęcia zapotrzebowania po bezpieczne dostarczenie danych użytkownikowi. Powstają tu również narzędzia programowe wspierające planowanie misji, monitoring i kontrolę jakości. Prowadzone tu są także szkolenia operatorów i użytkowników systemów ICEYE.

Programy dla polskiego wojska

W Warszawie powstały także powiększone laboratoria, w których rozwijane i testowane są rozwiązania kształtujące przyszłość systemów satelitarnych firmy. Kolejnym etapem inwestycji jest budowa pomieszczenia o kontrolowanych warunkach środowiskowych przeznaczonego do montażu, integracji i testów kompletnych satelitów, dzięki czemu w Warszawie będą prowadzone równolegle prace projektowe, badawczo-rozwojowe i produkcyjne.

ICEYE ma już w Warszawie jeden z głównych ośrodków inżynieryjnych. Działają tu zespoły odpowiedzialne za przetwarzanie sygnału radarowego (FPGA), oprogramowanie pokładowe, elektronikę, łączność i systemy radiowe, napęd oraz inżynierię systemów.

W Polsce wytwarzane są także podzespoły systemu zasilania satelitów. Prace badawczo-rozwojowe służą doskonaleniu obecnych satelitów oraz projektowaniu kolejnych rozwiązań poszerzających zdolności konstelacji ICEYE.

Zespół w Warszawie rozwija się w tempie, które wymagało nowej siedziby i zaplecza dostosowanego do skali działalności. Nowe centrum zapewnia przestrzeń i infrastrukturę na kolejne lata wzrostu. Polska od początku jest jednym z fundamentów ICEYE, a im więcej robimy na świecie, tym więcej dzieje się też w Warszawie. To także tu prowadzimy programy dla polskiego wojska: MikroSAR dostarczyliśmy Siłom Zbrojnym RP w ciągu roku od podpisania umowy, a z Polską Grupą Zbrojeniową rozpoczęliśmy właśnie prace nad koncepcją wojskowego systemu łączności satelitarnej. Jestem przekonany, że w najbliższych latach będzie się tu działo jeszcze więcej - powiedział Rafał Modrzewski, CEO i współzałożyciel ICEYE.

Biura na czterech kontynentach

ICEYE to jedna z najważniejszych firm z branży kosmicznej jakie działają w Europie. Jest absolutnym światowym liderem jeśli chodzi o zaawansowaną technologię SAR, czyli satelitów wyposażonych w radary z syntetyczną aperturą.

Technologia ta pozwala wykonywać zobrazowania niezależnie od pory dnia i warunków atmosferycznych, ponieważ radar nie potrzebuje światła słonecznego i może pracować także przez chmury, mgłę czy dym. ICEYE buduje własne satelity oraz całe konstelacje, a dostarczane przez nie dane znajdują zastosowanie m.in. w obronności, monitorowaniu kryzysów, rolnictwie i obserwacji zmian zachodzących na powierzchni Ziemi.

Na specjalnych zdjęciach (nazywanych zobrazowaniem), które tworzą satelity, bez problemu rozróżnić można pojazdy np. czołgi, albo samochody, a także powstające umocnienia, nowe drogi czy mosty.

Spółka ICEYE została założona w 2017 r. Tylko w ciągu ostatnich miesięcy ICEYE otworzył nowe biura w Niemczech (Berlin i Monachium), Portugalii (centrum kompetencyjne w Lizbonie), Indiach (Nowe Delhi), Holandii (Amsterdam) oraz Korei Południowej (Seul). ICEYE zatrudnia dziś ponad 1000 osób i ma biura na czterech kontynentach, a Polska, gdzie pracuje ponad 150 z nich, pozostaje jednym z filarów firmy.

Polskie wojsko zdecydowało się wykorzystać tę technologię w programie MikroSAR. W sumie nasza armia będzie mieć sześć takich satelitów.

Ładowanie...