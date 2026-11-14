Tak będziemy bronić Ziemi przed planetoidami. Europejska sonda dotarła na miejsce

Układ planetoid Didymos 65803 składa się z planetoidy Didymos i krążącej wokół niej planetoidy Dimorphos. Był on wcześniej celem, i to dosłownie, misji NASA.

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Dimorphos stał się obiektem zakrojonego na szeroką skalę eksperymentu obrony planetarnej, gdy ważący 580 kg statek kosmiczny DART uderzył w mniejszą planetoidę z prędkością 6,1 km/s. Miało to miejsce 26 września 2022 r. W wyniku zderzenia powstał pióropusz odłamków na obszarze 10 000 km, a jednocześnie orbita planetoidy została spowolniona o około 33 min.

Dimorphos i Didymos

Teraz czas na ocenę tego uderzenia. W nadchodzących miesiącach sonda Hera przeprowadzi szczegółowe badanie miejsca katastrofy i samego Dimorphosa, wykorzystując liczne instrumenty i rozmieszczając parę miniaturowych satelitów CubeSat o nazwach Milani i Juventas, każdy wielkości pudełka na buty. Za jakiś czas, po przeprowadzeniu szczegółowych badań, osiądą one bezpośrednio na planetoidzie.

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Głównym celem misji Hera jest ocena kinetycznej metody obrony przez planetoidą zagrażającą Ziemi. Ta metoda obrony planetarnej polega na zmianie trajektorii lotu planetoidy poprzez wystrzelenie w nią statku kosmicznego z prędkością kilku kilometrów na sekundę.

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Hera ujawni, która prognoza była prawidłowa

Didymos to planetoida średnicy 780 m, która ma grawitację około 40 000 razy słabszą od ziemskiej, podczas gdy krążący wokół niego księżyc Dimorphos, o średnicy 151 m, ma grawitację około 200 000 razy słabszą od ziemskiej.

W tak niskiej grawitacji wejście na tradycyjną orbitę kołową jest niepraktyczne. Zamiast tego Hera porusza się wokół wspólnego środka ciężkości obu obiektów z typową prędkością zaledwie 12 cm/s mniej więcej równą prędkości szybko pełzającego owada.

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Porównanie wielkości Dimorphos i Didymos z sondami Hera, Dart i znanymi obiektami na Ziemi.

Sonda porusza się wokół planetoid niemal po linii prostej, a nie po okręgu. W cyklu trwającym trzy, a następnie cztery dni, w miarę oddalania się od planetoid, Hera uruchamia silniki, aby zmienić swój kurs o 90 stopni. W rezultacie Hera zakreśla serię prostokątnych orbit wokół Didymosa i Dimorphosa, utrzymując odległość około 30–25 km od pary planetoid.

W przyszłym miesiącu Hera ma zbliżyć się do planetoid, aby rozpocząć szczegółową fazę charakteryzacji. Obejmuje ona przejście do bardziej złożonych łuków hiperbolicznych w kształcie kokardy, rozpoczynając od odległości około 20 km.

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Sonda Hera

Naszym obecnym celem jest zebranie ogólnych ustaleń, które będą miały znaczenie dla realizacji celów misji w zakresie obrony planetarnej. W tej fazie nasze zdjęcia po raz pierwszy pokażą, jak wygląda mała planetoida, która doświadczyła uderzenia, kiedy to sonda kosmiczna DART NASA uderzyła w nią, zmieniając jej orbitę w 2022 r. Wcześniejsze przewidywania naszych modeli uderzeniowych sugerowały wiele różnych sposobów reakcji planetoidy, ale Hera ujawni, która prognoza była prawidłowa, jeśli w ogóle jakaś była! - wyjaśnia Michael Kueppers, naukowiec misji.

Kosmiczna para skał

Sonda Hera ma masę 1128 kg i przenosi ładunek instrumentów naukowych w tym kamery, wysokościomierz i spektrometr. Statek kosmiczny został wystrzelony w październiku 2024 r. na pokładzie rakiety Falcon 9Sonda wykonała 12 marca 2025 r. asystę grawitacyjną wykorzystując Marsa, zbliżając się do jego powierzchni w odległości 5000 km.

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Między 25 października a 1 listopada 2025 r. Hera przechodziła przez ogon komety trzeciego znanego obiektu międzygwiazdowego, komety 3I/ATLAS. Sonda przeleciała 8,2 mln km od centralnej osi ogona.

Sonda Dart

Didymos okrąża Słońce w odległości 1,0-2,3 AU (1 AU to około 150 mln km) raz na 770 dni (2 lata i 1 miesiąc). Minimalna odległość między orbitą Ziemi a orbitą Didymosa wynosi obecnie 0,04 AU (6,0 mln km).

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Dimorphosa i Didymosa dzieli odległość około 1,2 km, a Dimorphos okrąża większą planetoidę w czasie niespełna 12 godz. Sam Didymos obraca się wokół własnej osi wyjątkowo szybko, jeden obrót zajmuje mu około 2 godz. i 16 min.

Pod względem składu Didymos zaliczany jest do planetoid typu S, czyli obiektów krzemianowych. Badania spektroskopowe wskazują, że jego powierzchnia zawiera przede wszystkim minerały krzemianowe, w tym oliwiny i pirokseny, a jej skład przypomina zwykłe chondryty, jedne z najczęściej spotykanych meteorytów.

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Nie jest to jednak zwarta, monolityczna skała. Obserwacje wykonane podczas misji NASA DART ujawniły, że zarówno Didymos, jak i Dimorphos przypominają kosmiczne rumowiska. Są zbudowane z licznych głazów i mniejszych fragmentów skalnych utrzymywanych razem głównie przez grawitację. Na powierzchni większego obiektu zaobserwowano zarówno rozległe obszary pokryte głazami i kraterami, jak i stosunkowo gładkie tereny.

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