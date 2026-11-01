Babcia pyta ChataGPT o radę. Starsi Polacy masowo odkrywają AI

Dostęp do internetu w bieżącym roku posiada prawie 97 proc. Polaków, jednak z szeroko pojętej AI korzysta mniej niż połowa naszego społeczeństwa. Takie wnioski płyną z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2026 r.”. Z najnowszych danych GUS wynika, że w ciągu roku odsetek osób korzystających z narzędzi sztucznej inteligencji wzrósł o 17,1 pkt proc., osiągając poziom 39,8 proc. Podobne wzrosty GUS odnotował także w kategorii kompetencji cyfrowych.

REKLAMA

Polacy sukcesywnie przekonują się do generatywnej AI

Według GUS w 2026 r. z narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję w ciągu trzech miesięcy poprzedzających badanie korzystało 39,8 proc. osób w wieku od 16 do 74 lat. Rok wcześniej odsetek ten wynosił 22,7 proc. Wzrost o 17,1 pkt proc. pokazuje, że rozwiązania oparte na AI szybko zyskują użytkowników w Polsce.

Popularność tych narzędzi wyraźnie zależy jednak od wieku. Najczęściej korzystają z nich osoby w wieku od 16 do 24 lat. W tej grupie odsetek użytkowników wzrósł z 49,3 proc. w 2025 r. do 72,5 proc. w 2026 r. Wśród osób mających od 25 do 34 lat zwiększył się natomiast z 39,5 do 62,1 proc.

REKLAMA

Osoby korzystające z narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję według grup wieku

W kolejnych grupach wiekowych zainteresowanie sztuczną inteligencją jest mniejsze. Wśród osób w wieku 35-44 lata z narzędzi AI korzysta 47,9 proc. ankietowanych, a w grupie 45-54 lata odsetek ten wynosi 35,9 proc. Wśród osób mających od 55 do 64 lat jest to 20,8 proc.

Najrzadziej po rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję sięgają najstarsi respondenci. W grupie wiekowej 65-74 lata korzystanie z nich zadeklarowało 9 proc. badanych. Rok wcześniej było to zaledwie 2,6 proc.

REKLAMA

Dostępność internetu prawie dobiła do sufitu

Raport GUS wskazuje, że w 2026 r. dostęp do internetu posiadało 96,6 proc. gospodarstw domowych w Polsce. Rok wcześniej wskaźnik wynosił 96,2 proc., co oznacza wzrost o 0,4 pkt proc.

Zmiany widać również w sposobie łączenia się z siecią. Dostęp do internetu za pośrednictwem stacjonarnego łącza szerokopasmowego miało 71,9 proc. gospodarstw domowych, czyli o 1,6 pkt proc. więcej niż rok wcześniej. Z kolei szerokopasmowy internet mobilny był dostępny w 78,5 proc. gospodarstw, wobec 78,2 proc. w 2025 r.

REKLAMA

Polacy kochają zakupy online

GUS sprawdził także, jak często Polacy kupują towary i usługi przez internet. W ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie zakupy online zadeklarowało 72,9 proc. osób. W 2025 r. było to 69,7 proc. Wzrost odnotowano zarówno w miastach, jak i na terenach wiejskich. Wśród mieszkańców miast odsetek osób kupujących przez internet zwiększył się o 2 pkt proc., osiągając 75,8 proc. Na wsi wzrósł natomiast o 4,9 pkt proc., do 68,6 proc.

Osoby zamawiające lub kupujące przez Internet towary lub usługi do użytku prywatnego w ciągu ostatnich 12 miesięcy według makroregionów i miejsca zamieszkania

Różnica między obiema grupami zmniejszyła się z 10,1 do 7,2 pkt proc. Mimo tej zmiany mieszkańcy miast nadal częściej deklarują zakupy internetowe.

REKLAMA

W podziale na makroregiony najwyższy odsetek kupujących online w miastach odnotowano w makroregionie województwa mazowieckiego, gdzie wyniósł 85,1 proc. Na terenach wiejskich najwyższy wynik osiągnął makroregion południowo-zachodni - 79,4 proc.

E-administracja nadal może powalczyć o petentów

Z usług administracji publicznej przez internet w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie korzystało 62,1 proc. osób w wieku 16–74 lata. Z danych GUS wynika jednak, że występują wyraźne różnice między mieszkańcami miast i wsi. W miastach z e-administracji korzystało 68,3 proc. mieszkańców, podczas gdy na terenach wiejskich odsetek ten wynosił 52,8 proc. Różnica sięgnęła więc 15,5 pkt proc.

REKLAMA

Do najczęściej wykonywanych czynności należało wysyłanie wypełnionych deklaracji podatkowych, które zadeklarowało 39,2 proc. badanych. Wyszukiwanie informacji na stronach administracji publicznej wskazało 35,3 proc. osób, a otrzymywanie urzędowej korespondencji lub dokumentów na konto internetowe bądź w aplikacji - 33 proc.

Z kolei 29,9 proc. ankietowanych pobierało lub drukowało formularze urzędowe, a 28,9 proc. uzyskiwało dostęp do swoich danych przechowywanych przez jednostki administracji publicznej. Rzadziej badani korzystali z publicznych baz danych i rejestrów oraz składali wnioski o urzędowe dokumenty lub akty.

Umiejętności cyfrowe zależą od wieku

Badanie GUS obejmuje również kompetencje cyfrowe mieszkańców Polski. W 2026 r. podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe posiadało 61,6 proc. osób w wieku od 16 do 74 lat. Rok wcześniej odsetek wynosił 50,4 proc.

REKLAMA

Osoby posiadające podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe według grup wieku

Najwyższy wynik odnotowano w grupie wiekowej 25–34 lata, w której podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe miało 82,6 proc. badanych. Wśród osób w wieku 35–44 lata było to 76,9 proc., a w grupie 16–24 lata – 74,2 proc.

Największą zmianę w porównaniu z poprzednim rokiem odnotowano wśród osób mających od 55 do 64 lat. Odsetek respondentów z podstawowymi lub ponadpodstawowymi umiejętnościami cyfrowymi wzrósł w tej grupie o 16,8 pkt proc., do 49,1 proc. Najniższy wynik utrzymał się wśród osób w wieku 65–74 lata i wyniósł 22,8 proc.

REKLAMA

Czytaj też:

Ładowanie...