To właśnie z tej okazji PKP Intercity przeceniło bilety - 2,5 mln wejściówek na pokład pociągów dostępnych jest w niższych cenach. Bilety są tańsze o co najmniej 35 proc. Pula obejmuje wszystkie połączenia, w tym te obsługiwane przez Pendolino. Jest więc szansa na przetestowanie nowego, sprawdzającego się ponoć świetnie internetu satelitarnego.
Sprzedaż już ruszyła. Co najważniejsze, promocyjne bilety obowiązują na podróże realizowane do końca roku. Oznacza to, że już teraz można zaplanować wyjazdy na święta i sylwestra, a przy tym skorzystać z niższych cen. Warto się pospieszyć nie tylko ze względu na tę okazję. Święta to gorący okres na kolei, bo liczba podróżnych rośnie. Spóźnialscy muszą liczyć się z tym, że podróż do bliskich czy z powrotem przestoją na korytarzu, zamiast usiąść.
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Bilety w promocji kupować można do 1 grudnia.
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"Do wspólnego świętowania Dnia Kolejarza zapraszamy naszych pasażerów oferując 2,5 mln dodatkowych biletów w promocyjnych cenach" - zachęca prezes PKP Intercity Janusz Malinowski
- Dzień Kolejarza to przede wszystkim okazja, by podziękować naszym pracownikom za ich codzienny wysiłek i zaangażowanie. To dzięki ich wiedzy, doświadczeniu i odpowiedzialności możemy uruchamiać setki połączeń każdego dnia, przewozić blisko 100 mln pasażerów rocznie, czy realizować historyczne inwestycje. Wszystkim koleżankom i kolegom życzę satysfakcji z wykonywanej pracy oraz dumy z tego, że wspólnie tworzymy i rozwijamy polską kolej – stwierdził szef przewoźnika.
Jak przypomina PKP Intercity, w spółce pracuje blisko 10 tysięcy osób. Najliczniejszą grupę stanowi ponad 2840 pracowników odpowiedzialnych za kontrolę techniczną pojazdów. Dokładnie 2,5 tys. osób pracuje w drużynach konduktorskich, natomiast za prowadzenie pociągów odpowiada ponad 1730 maszynistów.
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Ważną rolę pełni również niemal 550 pracowników kas biletowych, którzy pomagają podróżnym w wyborze połączeń i zakupie biletów. Jak mówiła w wywiadzie ze Spider's Web Joanna Siecińska, członek zarządu PKP Intercity ds. finansowych i rozwoju biznesu, ich stanowisko wcale nie jest zagrożone. Wprawdzie zmienia się sposób dystrybucji biletów i coraz więcej wejściówek na pokłady pociągów sprzedawanych jest za pośrednictwem internetu i aplikacji, to pracownicy kas mają pełnić "funkcję doradczą, a nie wyłącznie sprzedażową".
- Patrzymy na kasy stacjonarne nie przez pryzmat przychodów, ale jak na szansę bezpośredniego kontaktu z pasażerem - mówiła nam członek zarządu PKP Intercity.
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Przewoźnik opisuje, że codzienną działalność PKP Intercity wspiera ponad 1000 osób zatrudnionych w centrali, zajmujących się m.in. planowaniem rozkładu jazdy, nadzorem ruchu w dyspozyturze czy obsługą administracyjną. "Współpraca i wspólny wysiłek wszystkich grup pracowników przekładają się na sprawną organizację setek połączeń obsługujących dziesiątki tysięcy podróżnych każdego dnia" - zaznacza kolejowa spółka.
Tym samym dołączamy się do życzeń, życząc wszystkiego najlepszego osobom odpowiedzialnym za rozwój polskiej kolei. Ich misja jest naprawdę ważna, szczególnie w ostatnich latach, kiedy mamy do czynienia z pociągowym odrodzeniem. To ich zasługa.