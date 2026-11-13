Disney+ z reklamami teraz się opłaca. I tak wolę dopłacić

Do dwóch dotychczasowych pakietów Disney+ - Standard oraz Premium - dołączyła trzecia opcja: Standard z reklamami. Domyślnie kosztuje 24,99 zł/mies., ale teraz można mieć ją taniej przez kilka miesięcy. Czy warto oszczędzać?

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Disney+ Standard z reklamami już w Polsce, i to w promocji

Nowy pakiet Disney+ obejmujący reklamy został udostępniony w minioną środę, 11 listopada. Już przed oficjalnym debiutem było wiadomo, ile to będzie kosztować. Szczerze powiedziawszy, wcześniejsza wycena mnie nie przekonała. Jednak nowa promocyjna oferta to zupełnie inna kwestia.

Akcja pozwala na korzystanie z abonamentu taniej przez trzy miesiące. Za pakiet Disney+ z reklamami zapłacimy:

w promocji: 16,99 zł/mies. (przez trzy miesiące: 50,97 zł);

standardowa cena: 24,99 zł/mies. (przez trzy miesiące: 74,97 zł).

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Oznacza to, że każdego miesiąca płacimy 8 zł mniej. W perspektywie kwartału będzie to zatem oszczędność na poziomie 24 zł. Czyli tak naprawdę możemy liczyć na trzy miesiące dostępu w cenie dwóch.

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Co tracimy, decydując się na najbardziej podstawowy pakiet? Przede wszystkim podczas oglądania filmów i seriali zobaczymy przerwy reklamowe. Disney+ nie ujawnia, jak często będą się one pojawiać, ale prawdopodobnie na tyle regularnie, że odczujemy różnicę względem zwykłego planu bez reklam.

Rozwiązanie nie umożliwia też pobierania treści i oglądania ich offline. Do wyświetlania reklam potrzebne jest połączenie z internetem.

Wyższe pakiety też są w promocji, więc wolę dopłacić

Promocja dotyczy również pozostałych pakietów Disney+:

Standard za 23,99 zł/mies. zamiast 34,99 zł/mies. przez trzy miesiące;

Premium za 39,99 zł/mies. zamiast 59,99 zł/mies. przez trzy miesiące.

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W ich przypadku można zaoszczędzić odpowiednio 33 zł i 60 zł. Osobiście polecam zainteresować się środkowym planem, ponieważ nie kosztuje on dużo więcej w porównaniu z pakietem obejmującym reklamy. To kwestia dopłaty 7 zł/mies. - 21 zł w perspektywie trzech miesięcy. Nie jest to wysoka cena za to, że treści są zupełnie pozbawione denerwujących przerywników.

Oferta potrwa tylko do 24 listopada 2026 r. Niższa cena jest dostępna zarówno dla nowych, jak i kwalifikujących się powracających subskrybentów.

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