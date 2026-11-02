Apple wprowadza mądrzejszą Siri do Chin. A u nas jak w lesie

Apple wprowadza swoją sztuczną inteligencję na jeden z najważniejszych rynków świata. Po ponad dwóch latach oczekiwania chińscy użytkownicy iPhone'ów otrzymają Apple Intelligence, ale w specjalnej wersji przygotowanej z lokalnym partnerem. Zamiast integracji z ChatemGPT pojawi się Qwen, model opracowany przez chińskiego giganta Alibaba.

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Pierwsze testy rozpoczną się już 4 listopada, a oficjalna premiera nastąpi w grudniu. Tymczasem w Polsce Apple Intelligence jest już dostępne, choć nadal nie rozumie naszego języka. Co więcej, na nową Siri AI właściciele iPhone'ów w Unii Europejskiej wciąż muszą czekać.

Apple dogadał się z Alibabą. Qwen trafi bezpośrednio do Siri

31 października Apple oficjalnie zapowiedział wprowadzenie Apple Intelligence do Chin. Pierwsza wersja pojawi się 4 listopada w testowym wydaniu iOS dla deweloperów. Zwykli użytkownicy mają otrzymać nowe funkcje w grudniu wraz z aktualizacją iOS 27.3.

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Najważniejszą częścią ogłoszenia jest współpraca z Alibabą, właścicielem rodziny modeli językowych Qwen. Technologia chińskiej firmy zostanie zintegrowana z Siri, narzędziami do pisania oraz inteligencją wizualną. Użytkownik będzie mógł zadawać pytania dotyczące zdjęć i dokumentów, w tym plików PDF oraz prezentacji, a także zlecać generowanie nowych tekstów.

W praktyce Qwen otrzyma więc funkcję podobną do tej, którą ChatGPT pełni w Apple Intelligence na innych rynkach. Nie oznacza to jednak, że chiński model zastąpi całą technologię Apple. Podstawowe funkcje systemu nadal będą wykorzystywały rozwiązania opracowane w Cupertino, a Qwen zajmie się wybranymi zadaniami wymagającymi dodatkowych możliwości generatywnej sztucznej inteligencji.

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Korzystanie z integracji będzie dobrowolne. Użytkownik zaloguje się na konto Qwen lub skorzysta z logowania przez Apple. Alibaba zapewnia, że przesyłane zapytania i wygenerowane odpowiedzi nie będą wykorzystywane do trenowania jej modeli.

Chińczycy dostaną funkcje, na które czekali ponad dwa lata

Apple Intelligence zadebiutowało w Stanach Zjednoczonych jesienią 2024 r. Od tego czasu stopniowo rozszerzano jego dostępność na kolejne państwa i języki. Chiny pozostały jednak poza programem z powodu lokalnych przepisów regulujących działanie generatywnej sztucznej inteligencji.

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Władze w Pekinie wymagają rejestrowania takich usług i spełnienia określonych wymogów dotyczących ich funkcjonowania. Apple musiał więc przygotować rozwiązanie dostosowane do chińskiego rynku. W lipcu usługa uzyskała ważną zgodę tamtejszego regulatora, otwierając drogę do premiery.

Nowa aktualizacja udostępni m.in. podsumowywanie powiadomień i wiadomości e-mail, narzędzia do poprawiania tekstów, usuwanie niechcianych obiektów ze zdjęć oraz generowanie własnych emoji. Pojawi się również tłumaczenie na żywo w Wiadomościach, FaceTime i rozmowach telefonicznych.

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Nie wszystkie nowości Apple będą jednak dostępne od razu. Firma wyraźnie zaznacza, że chiński debiut nie obejmie Siri AI, czyli znacznie bardziej rozbudowanej wersji asystenta zaprezentowanej podczas WWDC 2026. Użytkownicy otrzymają ulepszoną dotychczasową Siri z możliwością korzystania z Qwen, ale nie pełny zestaw funkcji asystenta nowej generacji.

Pierwszy etap obejmie wyłącznie iPhone'y. Obsługa pozostałych urządzeń Apple ma pojawić się po uzyskaniu kolejnych zgód. Wymagany będzie iPhone 15 Pro lub nowszy zgodny model, a język systemu i Siri trzeba będzie ustawić na angielski lub uproszczony chiński.

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A co z Polską? Apple Intelligence działa, ale nadal nie po polsku

Wbrew pojawiającym się czasem opiniom Apple Intelligence jest już oficjalnie dostępne w Polsce. Pierwsze funkcje trafiły do użytkowników iPhone'ów i iPadów w Unii Europejskiej w kwietniu 2025 r., a wraz z iOS 27 udostępniono kolejne możliwości systemu.

Problemem pozostaje język. Według aktualnej dokumentacji firmy Apple Intelligence obsługuje m.in. angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, japoński i chiński, ale nie polski. Aby korzystać z dostępnych funkcji na iPhonie, trzeba ustawić język urządzenia i Siri na jeden z obsługiwanych.

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Nie oznacza to, że polscy użytkownicy są całkowicie pozbawieni narzędzi AI. Na zgodnych urządzeniach dostępne są m.in. usuwanie obiektów ze zdjęć, generowanie grafik i narzędzia wspomagające pisanie, z zastrzeżeniem ograniczeń językowych poszczególnych funkcji.

Na Spider's Web opisywaliśmy już ten problem po prezentacji iOS 27. Mimo kolejnych aktualizacji Apple nadal nie podał terminu wprowadzenia pełnej obsługi języka polskiego. To szczególnie widoczne na tle konkurencji, której asystenci od dawna potrafią prowadzić rozmowy po polsku.

Nowa Siri AI nie działa na polskich iPhone'ach

Jeszcze bardziej skomplikowana jest sytuacja nowej Siri AI. To asystent, który ma rozumieć kontekst rozmowy, analizować zawartość ekranu i wykonywać bardziej złożone czynności w aplikacjach. Apple rozwija go we współpracy z Google, wykorzystując technologię Gemini jako jeden z elementów zaplecza.

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Jak informowaliśmy przy okazji premiery nowej Siri, Apple wstrzymał udostępnienie jej na iPhone'ach i iPadach w Unii Europejskiej. Powodem jest spór dotyczący wymogów Aktu o rynkach cyfrowych, czyli DMA. Firma nie przedstawiła jeszcze daty zniesienia tych ograniczeń.

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Na ten moment. Siri AI pozostaje niedostępna na iPhone'ach w Polsce, nawet jeśli użytkownik ustawi język angielski. Można natomiast korzystać z niej na zgodnych Macach, w obsługiwanych językach. Test takiego rozwiązania opublikowaliśmy we wrześniu, sprawdzając, jak nowy asystent radzi sobie z polskimi poleceniami mimo braku oficjalnej obsługi naszego języka.

Sytuacja jest więc dość paradoksalna. Chińczycy przez ponad dwa lata czekali na podstawowe Apple Intelligence, ale w grudniu otrzymają rozwiązanie dostosowane do własnego rynku i języka, wspierane przez lokalnego giganta AI. Polacy mają już dostęp do części tych funkcji, lecz nadal muszą korzystać z obcego języka, a na najbardziej zaawansowaną Siri w iPhonie poczekać jeszcze dłużej.

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*Źródło grafiki wprowadzającej: Canva Pro / Apple

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