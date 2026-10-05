Apple gra na czas z Unią. Tyle poczekamy na mądrzejszą Siri

Wdrożenie ulepszonej Siri został ograniczony do wybranych krajów - na czele ze Stanami Zjednoczonymi - i funkcjonuje wyłącznie w języku angielskim. Mieszkańcy Polski i pozostałych państw Unii Europejskiej nie mają nawet możliwości przetestowania tej funkcji na iPhone’ach czy zegarkach Apple Watch po przełączeniu systemu na język angielski. Rozwiązanie obsługiwane jest wyłącznie na komputerach Mac, ale i tak działa to co najmniej średnio. Informator ujawnia, że w najbliższym czasie raczej się to nie zmieni.

Mądrzejsza Siri w Polsce i w Unii Europejskiej to kwestia co najmniej pół roku

Jak wynika z doniesień Marka Gurmana z Bloomberga, ulepszona Siri bazująca na sztucznej inteligencji może pozostawać niedostępna w krajach Unii Europejskiej przez kilka miesięcy. Sprawdzony informator spodziewa się, że opóźnienie wynoszące ok. pięciu miesięcy od momentu premiery byłoby "absolutnie najlepszym scenariuszem".

Dlaczego Apple nie wprowadza mądrzejszej Siri od razu w większości krajów Europy? Wynika to z faktu, że w pierwszej kolejności musi dostosować się do przepisów cyfrowych nałożonych przez Unię Europejską.

Nie jest to pierwszy raz, gdy Europejczycy traktowani są po macoszemu. Wystarczy spojrzeć na pierwotny pakiet funkcji Apple Intelligence, który trafił na Stary Kontynent po pięciu miesiącach w ramach aktualizacji iOS 18.6 wydanej w kwietniu 2025 r. - w USA rozwiązanie zostało udostępnione pod koniec października 2024 r. wraz z iOS 18.1.

Pięć lub sześć miesięcy czekania ma być najlepszym scenariuszem. Czas oczekiwania może być w rzeczywistości znacznie dłuższy.

Sposób na wywarcie presji na Komisję Europejską?

Mark Gurman uważa, że Apple celowo przedłuża proces udostępniania mądrzejszej Siri bazującej na sztucznej inteligencji, aby wywrzeć presję na Komisję Europejską, tak aby sfrustrowani klienci, którzy czekają na nowe funkcje AI, zmienili podejście do unijnych regulacji. Przyrównuje tę sytuację do opóźnionego o kilka miesięcy wdrożenia Apple Intelligence w krajach UE.

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