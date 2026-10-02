Jak wynika z najnowszych informacji, Apple już 13 października ma wprowadzić na rynek zupełnie nowy sprzęt: HomePad, który ma stanowić centrum zarządzania inteligentnym domem. Będzie to połączenie iPada oraz głośnika HomePod z zupełnie nowym systemem na pokładzie nazwanym nieoficjalnie homeOS. Urządzenie ma jednak rozpocząć erę inteligentnego domu Apple’a prowadzoną przez nowego dyrektora Johna Ternusa.

Apple zrobi kamerę do domu, która wcale nie będzie nagrywać.

Na rynku znajdziemy dziś mnóstwo inteligentnych kamer z Wi-Fi. Najczęściej wykorzystuje się je do monitoringu domu z opcją nagrywania i można nimi zarządzać poprzez aplikacje producentów lub na urządzeniach takich jak Google Nest Hub.

Apple podejdzie do sprawy w nieco inny sposób, ponieważ w swojej pierwszej kamerze nie będzie stawiać na nagrania. Zamiast nagrywać, ma generować i wyświetlać użytkownikowi tekstowe opisy zdarzeń. Jak twierdzi Mark Gurman z Bloomberga, sprzęt wejdzie w "nowy ekosystem inteligentnego domu Apple".

Według informatora nowe kamery mają być małe, mieć kształt cylindra i móc zostać umieszczone w całym domu. Czujniki zastosowane w urządzeniach będą obsługiwały niską liczbę klatek na sekundę. Urządzenia zostaną jednak pozbawione możliwości nagrywania.

Zamiast tego czujniki obrazu mają rejestrować obrazy, po czym sztuczna inteligencja ma przetwarzać zebrane informacje bezpośrednio na urządzeniu. Kluczowa będzie tu jednak funkcja rozpoznawania twarzy - na przykład podczas wchodzenia do pokoju. Będzie tworzyć tylko opisy tekstowe, ale nie powiadomienia.

Jeśli natomiast wykryje inną twarz niż właściciela lub domownika, system inteligentnego domu Apple poinformuje o potencjalnie niechcianej osobie.

Gurman dodaje, że kamera ma bazować na bardzo podobnej technologii do tej, która ma trafić do pierwszych AirPodsów wyposażonych w kamery. Sprzęt według wcześniejszych doniesień z początku roku miał zostać wydany jeszcze w 2026 r., natomiast prawdopodobniejszym terminem będzie 2027 r. I tak jak nadchodzące kamery, słuchawki nie będą nagrywały, a jedynie przechwytywały obrazy w celu ich analizy przez sztuczną inteligencję.

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