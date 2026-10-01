Apple szykuje pokaz na 13 października. Całe show skradnie jeden produkt

Nowy szef szefów Apple’a, John Ternus, od września trzyma w garści kluczowe projekty. Inżynierowie w Cupertino musieli porzucić rozwlekanie projektów na rzecz szybkiej drogi z deski kreślarskiej prosto do fabryk. Ternus bez wahania - według przecieków - wyciął zbędne szczeble decyzyjne u inżynierów, dzięki czemu gotowe prototypy znacznie szybciej trafiają fizycznie do testów w laboratoriach.

Ta zmiana kursu oznacza pożegnanie ze starą zachowawczością. Teraz Apple zamierza serwować sprzętowe nowości częściej i mniejszymi partiami, nie zostawiając konkurencji wolnego pola. Zamiast męczącej, wielomiesięcznej ciszy każdy kolejny kwartał ma przynosić namacalną premierę w sklepach.

Konferencja Apple 13 października?

Plan na pozostałą część jesieni zakłada wypuszczenie całej fali urządzeń, których zebrało się zbyt wiele, by upchnąć je w jednym wrześniowym pokazie.

Analitycy są zgodni: 13 października Apple ogłosi co najmniej jeden bardzo ważny produkt - Apple Hub o którym pisaliśmy wcześniej.

John Gruber przewiduje, że choć produkty takie jak Apple TV, iPad mini, HomePod mini czy iMaki z chipem M6 mogłyby zadebiutować za pośrednictwem komunikatów prasowych, to zupełnie nowy inteligentny hub domowy oraz MacBooki z dotykowymi ekranami OLED wymagają prezentacji wideo z bezpośrednią demonstracją ich możliwości.

Sporo wskazuje na to, że 13 października zobaczymy transmisję wideo przygotowaną w sprawdzonym formacie. Nie będzie to gala z setkami gości w Steve Jobs Theater, lecz prosty stream przypominający prezentacje iPhone'ów czy MacBooków z lat 2020-2021. Krótki, gęsty materiał nagrano wcześniej w kampusie Apple Park, który trafi bezpośrednio do sieci.

Hub domowy, szybsze procesory i dotykowy OLED

Głównym punktem pokazu miałoby zostać zupełnie nowe centrum dowodzenia dla twojego domu. Mowa o inteligentnym hubie smart home z dotykowym wyświetlaczem, który weźmie na siebie zarządzanie domowymi akcesoriami oraz przetwarzanie poleceń nowej Siri bezpośrednio na urządzeniu.

Obok niego zadebiutuje odświeżony HomePod mini w nowych odcieniach zieleni i różu oraz czwarta generacja Apple TV 4K. Obie konstrukcje zachowają dotychczasowy wygląd zewnętrzny. Więc co z nowościami? Mają dostać szybsze czipy, niezbędne do płynnej obsługi lokalnych modeli sztucznej inteligencji. Czyli fani Apple TV 4K mogą spać spokojnie ze swoimi wiekowymi hubami.

W kolejce do ujawnienia czeka również nowy iPad mini wyposażony w procesor A20 Pro. Jeśli kalifornijski producent zdecyduje się dołączyć do październikowego zestawu także komputery, na ekranie zobaczymy pierwsze Maki napędzane jednostkami z rodziny M6 oraz wyczekiwane MacBooki z dotykowymi panelami OLED, których obsługa palcem wymaga pokazania w materiale wideo.

Według Grubera kluczowe, świeże urządzenia wymuszają przygotowanie dedykowanego wydarzenia wideo, a pozostałe odświeżone produkty mogą zostać po prostu dołączone do tego samego pokazu.

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