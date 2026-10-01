Apple szykuje pokaz na 13 października. Całe show skradnie jeden produkt
Apple pod wodzą Johna Ternusa może szykować stream na 13 października. Zobaczymy hub domowy pod AI, Apple TV, iPada mini z układem A20 Pro oraz pierwsze Maki z procesorami M6.
Nowy szef szefów Apple’a, John Ternus, od września trzyma w garści kluczowe projekty. Inżynierowie w Cupertino musieli porzucić rozwlekanie projektów na rzecz szybkiej drogi z deski kreślarskiej prosto do fabryk. Ternus bez wahania - według przecieków - wyciął zbędne szczeble decyzyjne u inżynierów, dzięki czemu gotowe prototypy znacznie szybciej trafiają fizycznie do testów w laboratoriach.
Ta zmiana kursu oznacza pożegnanie ze starą zachowawczością. Teraz Apple zamierza serwować sprzętowe nowości częściej i mniejszymi partiami, nie zostawiając konkurencji wolnego pola. Zamiast męczącej, wielomiesięcznej ciszy każdy kolejny kwartał ma przynosić namacalną premierę w sklepach.
Konferencja Apple 13 października?
Plan na pozostałą część jesieni zakłada wypuszczenie całej fali urządzeń, których zebrało się zbyt wiele, by upchnąć je w jednym wrześniowym pokazie.
Analitycy są zgodni: 13 października Apple ogłosi co najmniej jeden bardzo ważny produkt - Apple Hub o którym pisaliśmy wcześniej.
John Gruber przewiduje, że choć produkty takie jak Apple TV, iPad mini, HomePod mini czy iMaki z chipem M6 mogłyby zadebiutować za pośrednictwem komunikatów prasowych, to zupełnie nowy inteligentny hub domowy oraz MacBooki z dotykowymi ekranami OLED wymagają prezentacji wideo z bezpośrednią demonstracją ich możliwości.
Sporo wskazuje na to, że 13 października zobaczymy transmisję wideo przygotowaną w sprawdzonym formacie. Nie będzie to gala z setkami gości w Steve Jobs Theater, lecz prosty stream przypominający prezentacje iPhone'ów czy MacBooków z lat 2020-2021. Krótki, gęsty materiał nagrano wcześniej w kampusie Apple Park, który trafi bezpośrednio do sieci.
Hub domowy, szybsze procesory i dotykowy OLED
Głównym punktem pokazu miałoby zostać zupełnie nowe centrum dowodzenia dla twojego domu. Mowa o inteligentnym hubie smart home z dotykowym wyświetlaczem, który weźmie na siebie zarządzanie domowymi akcesoriami oraz przetwarzanie poleceń nowej Siri bezpośrednio na urządzeniu.
Obok niego zadebiutuje odświeżony HomePod mini w nowych odcieniach zieleni i różu oraz czwarta generacja Apple TV 4K. Obie konstrukcje zachowają dotychczasowy wygląd zewnętrzny. Więc co z nowościami? Mają dostać szybsze czipy, niezbędne do płynnej obsługi lokalnych modeli sztucznej inteligencji. Czyli fani Apple TV 4K mogą spać spokojnie ze swoimi wiekowymi hubami.
W kolejce do ujawnienia czeka również nowy iPad mini wyposażony w procesor A20 Pro. Jeśli kalifornijski producent zdecyduje się dołączyć do październikowego zestawu także komputery, na ekranie zobaczymy pierwsze Maki napędzane jednostkami z rodziny M6 oraz wyczekiwane MacBooki z dotykowymi panelami OLED, których obsługa palcem wymaga pokazania w materiale wideo.
Według Grubera kluczowe, świeże urządzenia wymuszają przygotowanie dedykowanego wydarzenia wideo, a pozostałe odświeżone produkty mogą zostać po prostu dołączone do tego samego pokazu.
Dziennikarz Spider's Web, redaktor działu technologie i nauka oraz twórca krótkich treści wideo na platformach TikTok, Reels oraz YouTube Shorts. W 2016 roku rozpoczął swoją karierę na growym portalu How2Play.pl. W 2020 roku dołączył do zespołu tworzącego i rozwijającego jeden z największych serwisów dla Generacji Z w Polsce - Vibez.pl, gdzie był częścią zespołu redakcyjnego. Tam zajmował się pisaniem newsów, produkcją krótkich filmów oraz przeprowadzaniem interwencji dziennikarskich. Z wykształcenia związany z ekonomią, ale interesuje się niemal wszystkim - od najnowszych filmów z uniwersum Marvela (#toteżkino), poprzez dramy ze świata influencerów, aż po jakikolwiek temat, który ma w sobie odrobinę technologii.