Uważaj na tę aplikację. Wykończy twój telefon z Androidem

System Android - ze względu na swój otwarty charakter - jest znacznie bardziej narażony na złośliwe oprogramowanie różnego typu niż iOS. Pobierając aplikacje z nieznanych źródeł, łatwo można wdepnąć na tzw. minę i zainstalować niebezpiecznego wirusa. Jedne powodują większe, drugie mniejsze szkody. Omawiana luka GhostMap jest wyjątkowo wredna, ponieważ jej jedynym celem jest unieruchomienie sprzętu.

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Aplikacja na Androida, która zamieni twój telefon w cegłę

Badacze cyberbezpieczeństwa z firmy Bitdefender odkryli lukę w zabezpieczeniach Androida, która pozwala specjalnie opracowanej aplikacji doprowadzić do tego, że telefon będzie cały czas się wyłączał i włączał. Złośliwe oprogramowanie nie ma jednej konkretnej nazwy i może kryć się pod kamuflażem innych, znanych aplikacji. Wywołuje nieskończoną pętlę, sprawiając, że urządzenie staje się praktycznie bezużyteczne.

Sęk w tym, że oprogramowanie wykorzystuje dziurę w Androidzie. Nie wymaga zatem uzyskania żadnych uprawnień, wykonania określonego polecenia czy nawet faktycznego uruchomienia - wymagana jest tylko prosta instalacja pliku z rozszerzeniem .apk.

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Luka, nazwana przez ekspertów GhostMap, powoduje, że Android mapuje plik do nieprzydzielonego obszaru pamięci, po czym dany proces natychmiast się zawiesza przy próbie odczytu. Wyzwala to błąd, a system próbuje ponownie uruchomić proces, odczytując ten sam zasób. W efekcie całość zapętla się w nieskończoność.

Jakie jest rozwiązanie? Badacze wskazują dwa sposoby: usunięcie uszkodzonego pliku oprogramowaniem Android Debug Bridge lub przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych. W momencie, gdy smartfon nieustannie się restartuje, oba te sposoby są dla przeciętnego użytkownika niezwykle trudne do zrealizowania. Co więcej, pętla restartów uniemożliwia nawet uruchomienie urządzenia w trybie awaryjnym, który znacząco pomógłby rozwiązać problem.

Google umywa ręce

Mimo że Bitdefender wykrył i pokazał, jak luka w systemie może napsuć krwi użytkownikom na przykładzie najnowszej wersji Androida 17 z poprawkami bezpieczeństwa z sierpnia 2026 r., Google twierdzi, że problem nie kwalifikuje się do wydania pilnej łatki. Jest szansa, że stosowna poprawka pojawi się w przyszłych aktualizacjach oprogramowania, ale obecnie nie jest priorytetem.

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