Wygląda jak owad, a to dopiero początek zalet. motorola signature 27 ujawniona

Motorola od dłuższego czasu buduje swoją pozycję w segmencie premium, wypuszczając kolejne generacje składaków z klapką i rozwijając linię urządzeń signature. W listopadzie 2026 r. producent pokazał nowość. Model motorola signature 27 wchodzi na rynek z założeniem walki o miano najlepszego fotoflagowca.

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Motorola signature 27: cena i przedsprzedaż

Tanio nie jest. Wariant z 12 GB RAM-u i 512 GB szybkiej pamięci UFS 4.1 wyceniono na 7599 zł. Zamówienia startują 16 listopada, a regularna sprzedaż rusza 23 listopada.

Żeby osłodzić tę kwotę, w ofercie premierowej trwającej do 13 stycznia 2027 r. producent dorzuca pakiet gratisów o wartości 2400 zł: roczną ochronę ekranu z darmową wymianą oraz zestaw z ładowarką 125 W, zegarkiem moto watch i głośnikiem Bluetooth moto sound flow. Do tego dochodzą łącznie trzy lata gwarancji door-to-door.

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Pancerna obudowa i dwuwarstwowy ekran 12 000 nitów

Konstrukcja waży 227 gramów i ma niecałe 8 mm grubości, opierając się na sztywnej ramie z lotniczego aluminium oraz szkle Corning Gorilla Glass Ceramic 3 na froncie. Całość spełnia normy odporności IP68, IP69 na gorące strumienie wody pod ciśnieniem oraz wojskowy standard MIL-STD-810H.

Na pleckach zrezygnowano ze śliskiego, palcującego się szkła na rzecz matowych, teksturowanych wykończeń: plecionego splotu w czarnej wersji Coal Smoke albo tkaninowej faktury w oliwkowej Capulet Olive, które przełamuje gładka, ceramiczna wyspa aparatów.

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Wyświetlacz to 6,78-calowy Extreme AMOLED Duo o rozdzielczości 1,5K (2772 x 1272 px) z odświeżaniem 120 Hz i certyfikatem Dolby Vision. Najciekawsza jest tu technologia Tandem z dwoma warstwami emisyjnymi, która - wedle zapewnień Motoroli - pozwala wyciągnąć punktowo aż 12000 nitów. W ostrym słońcu ekran ma pozostać czytelny jak kartka papieru, a powłoka Water Touch pozwala go obsługiwać mokrymi palcami.

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 i chłodzenie z diamentem

Pod maską pracuje układ Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, chłodzony komorą parową ArcticMesh o powierzchni 8384 mm² z żelem wypełnionym mikrodrobinkami diamentu.

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Zapasu mocy wystarczy na lata, a odprowadzanie ciepła zapobiega dławieniu wydajności przy dłuższym graniu czy renderowaniu wideo w 8K. Na pokładzie znalazł się fabryczny Android 17 z obietnicą 7 dużych aktualizacji systemu i 7 lat poprawek bezpieczeństwa wydawanych co dwa miesiące.

Aparat z sensorem ruchu EVS i ogniwo 7000 mAh

Zestaw aparatów składa się z 50-megapikselowej matrycy Sony LYTIA 910 z technologią LOFIC i jasnym obiektywem f/1.6, 50-megapikselowego obiektywu ultraszerokokątnego oraz peryskopowego teleobiektywu 200 Mpx z potrójnym zoomem optycznym.

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Ciekawostką jest dedykowany sensor EVS śledzący zmiany światła. Wg zapewnień producenta współpracuje z trybem Action Shot, zamrażając ruch bez rozmyć. Z przodu do selfie służy matryca 50 Mpx z wideo w 4K.

Czas pracy zapewnia ogniwo krzemowo-węglowe o pojemności 7000 mAh. Przy takim akumulatorze telefon ładuje się po kablu mocą 90 W, a indukcyjnie do 50 W, oferując dodatkowo zwrotne ładowanie bezprzewodowe i przewodowe dla słuchawek czy zegarka. Dopełnieniem całości są głośniki stereo strojone przez firmę Bang & Olufsen z dedykowanymi profilami brzmienia pod muzykę i filmy.

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GrapheneOS i dla kogo to?

Oprogramowanie integruje funkcje Gemini Intelligence od Google, w tym wieloetapowe automatyzowanie zadań w aplikacjach, transkrypcję Rambler porządkującą mowę na bieżąco oraz tłumaczenie języka migowego na tekst pisany. Motorola dorzuciła też własny ekosystem AI Qira łączący telefon z komputerami Lenovo.

Ciekawostką dla osób dbających o bezpieczeństwo danych jest sprzętowa technologia ARM Memory Tagging Extension oraz oficjalne wsparcie dla niezależnego systemu GrapheneOS, umożliwiającego pracę w odizolowanym od usług Google'a środowisku.

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I jak widzę, to sprzęt skierowany do wymagających użytkowników szukających urządzenia o topowej specyfikacji na lata: twórców wideo, entuzjastów mobilnej fotografii potrzebujących szybkiego czasu reakcji na ruch, a także osób stawiających na długi czas pracy baterii i rygorystyczne podejście do prywatności danych.

motorola signature 27: specyfikacja techniczna

Ekran: 6,78" Extreme AMOLED Duo Tandem, 2772 × 1272 px (1,5K), 450 ppi, do 120 Hz, jasność szczytowa do 12 000 nitów, Dolby Vision, HDR10+, powłoka Water Touch

Szkło ekranu: Corning Gorilla Glass Ceramic 3

Procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Chłodzenie: komora parowa ArcticMesh 8384 mm² z żelem diamentowym

Pamięć RAM: 12 GB LPDDR5X (rozszerzalna wirtualnie przez RAM Boost)

Pamięć na dane: 512 GB UFS 4.1

Aparat główny: 50 Mpx Sony LYTIA 910 z technologią LOFIC, f/1.6, OIS, sensor 1/1,28", wideo do 8K

Teleobiektyw: 200 Mpx peryskopowy, f/2.6, 3-krotny zoom optyczny, do 100x Super Zoom Pro, OIS, sensor 1/1,56"

Aparat ultraszerokokątny: 50 Mpx, f/2.0, kąt widzenia 122,1°, sensor 1/2,76"

Czujnik ruchu: dedykowany sensor EVS (Action Sensor)

Aparat przedni: 50 Mpx, f/1.9, PDAF, wideo 4K

Bateria: 7000 mAh (technologia krzemowo-węglowa)

Ładowanie: przewodowe 90 W TurboPower, bezprzewodowe 50 W TurboPower, bezprzewodowe zwrotne 5 W, przewodowe zwrotne 4,5 W

Audio: głośniki stereo strojone przez Bang & Olufsen, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, 5 mikrofonów

Łączność: 5G, Wi-Fi 8, Bluetooth, eSIM + fizyczny slot SIM, GPS/Galileo/GLONASS/BeiDou/QZSS/NavIC

Odporność: IP68, IP69, standard militarny MIL-STD-810H

Wymiary i waga: 162,01 x 77,04 x 7,99 mm, 227 g

System i wsparcie: Android 17, 7 dużych aktualizacji systemu, 7 lat łatek bezpieczeństwa, wsparcie dla GrapheneOS

Wersje kolorystyczne: PANTONE Coal Smoke, PANTONE Capulet Olive

Cena: 7599 zł (wariant 12/512 GB)

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