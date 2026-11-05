Wygląda jak owad, a to dopiero początek zalet. motorola signature 27 ujawniona
Motorola wprowadza na polski rynek flagowy model signature 27. Smartfon za 7599 zł łączy baterię 7000 mAh, ekran o jasności 12000 nitów i wsparcie dla GrapheneOS.
Motorola od dłuższego czasu buduje swoją pozycję w segmencie premium, wypuszczając kolejne generacje składaków z klapką i rozwijając linię urządzeń signature. W listopadzie 2026 r. producent pokazał nowość. Model motorola signature 27 wchodzi na rynek z założeniem walki o miano najlepszego fotoflagowca.
Motorola signature 27: cena i przedsprzedaż
Tanio nie jest. Wariant z 12 GB RAM-u i 512 GB szybkiej pamięci UFS 4.1 wyceniono na 7599 zł. Zamówienia startują 16 listopada, a regularna sprzedaż rusza 23 listopada.
Żeby osłodzić tę kwotę, w ofercie premierowej trwającej do 13 stycznia 2027 r. producent dorzuca pakiet gratisów o wartości 2400 zł: roczną ochronę ekranu z darmową wymianą oraz zestaw z ładowarką 125 W, zegarkiem moto watch i głośnikiem Bluetooth moto sound flow. Do tego dochodzą łącznie trzy lata gwarancji door-to-door.
Pancerna obudowa i dwuwarstwowy ekran 12 000 nitów
Konstrukcja waży 227 gramów i ma niecałe 8 mm grubości, opierając się na sztywnej ramie z lotniczego aluminium oraz szkle Corning Gorilla Glass Ceramic 3 na froncie. Całość spełnia normy odporności IP68, IP69 na gorące strumienie wody pod ciśnieniem oraz wojskowy standard MIL-STD-810H.
Na pleckach zrezygnowano ze śliskiego, palcującego się szkła na rzecz matowych, teksturowanych wykończeń: plecionego splotu w czarnej wersji Coal Smoke albo tkaninowej faktury w oliwkowej Capulet Olive, które przełamuje gładka, ceramiczna wyspa aparatów.
Wyświetlacz to 6,78-calowy Extreme AMOLED Duo o rozdzielczości 1,5K (2772 x 1272 px) z odświeżaniem 120 Hz i certyfikatem Dolby Vision. Najciekawsza jest tu technologia Tandem z dwoma warstwami emisyjnymi, która - wedle zapewnień Motoroli - pozwala wyciągnąć punktowo aż 12000 nitów. W ostrym słońcu ekran ma pozostać czytelny jak kartka papieru, a powłoka Water Touch pozwala go obsługiwać mokrymi palcami.
Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 i chłodzenie z diamentem
Pod maską pracuje układ Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, chłodzony komorą parową ArcticMesh o powierzchni 8384 mm² z żelem wypełnionym mikrodrobinkami diamentu.
Zapasu mocy wystarczy na lata, a odprowadzanie ciepła zapobiega dławieniu wydajności przy dłuższym graniu czy renderowaniu wideo w 8K. Na pokładzie znalazł się fabryczny Android 17 z obietnicą 7 dużych aktualizacji systemu i 7 lat poprawek bezpieczeństwa wydawanych co dwa miesiące.
Aparat z sensorem ruchu EVS i ogniwo 7000 mAh
Zestaw aparatów składa się z 50-megapikselowej matrycy Sony LYTIA 910 z technologią LOFIC i jasnym obiektywem f/1.6, 50-megapikselowego obiektywu ultraszerokokątnego oraz peryskopowego teleobiektywu 200 Mpx z potrójnym zoomem optycznym.
Ciekawostką jest dedykowany sensor EVS śledzący zmiany światła. Wg zapewnień producenta współpracuje z trybem Action Shot, zamrażając ruch bez rozmyć. Z przodu do selfie służy matryca 50 Mpx z wideo w 4K.
Czas pracy zapewnia ogniwo krzemowo-węglowe o pojemności 7000 mAh. Przy takim akumulatorze telefon ładuje się po kablu mocą 90 W, a indukcyjnie do 50 W, oferując dodatkowo zwrotne ładowanie bezprzewodowe i przewodowe dla słuchawek czy zegarka. Dopełnieniem całości są głośniki stereo strojone przez firmę Bang & Olufsen z dedykowanymi profilami brzmienia pod muzykę i filmy.
GrapheneOS i dla kogo to?
Oprogramowanie integruje funkcje Gemini Intelligence od Google, w tym wieloetapowe automatyzowanie zadań w aplikacjach, transkrypcję Rambler porządkującą mowę na bieżąco oraz tłumaczenie języka migowego na tekst pisany. Motorola dorzuciła też własny ekosystem AI Qira łączący telefon z komputerami Lenovo.
Ciekawostką dla osób dbających o bezpieczeństwo danych jest sprzętowa technologia ARM Memory Tagging Extension oraz oficjalne wsparcie dla niezależnego systemu GrapheneOS, umożliwiającego pracę w odizolowanym od usług Google'a środowisku.
I jak widzę, to sprzęt skierowany do wymagających użytkowników szukających urządzenia o topowej specyfikacji na lata: twórców wideo, entuzjastów mobilnej fotografii potrzebujących szybkiego czasu reakcji na ruch, a także osób stawiających na długi czas pracy baterii i rygorystyczne podejście do prywatności danych.
motorola signature 27: specyfikacja techniczna
- Ekran: 6,78" Extreme AMOLED Duo Tandem, 2772 × 1272 px (1,5K), 450 ppi, do 120 Hz, jasność szczytowa do 12 000 nitów, Dolby Vision, HDR10+, powłoka Water Touch
- Szkło ekranu: Corning Gorilla Glass Ceramic 3
- Procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6
- Chłodzenie: komora parowa ArcticMesh 8384 mm² z żelem diamentowym
- Pamięć RAM: 12 GB LPDDR5X (rozszerzalna wirtualnie przez RAM Boost)
- Pamięć na dane: 512 GB UFS 4.1
- Aparat główny: 50 Mpx Sony LYTIA 910 z technologią LOFIC, f/1.6, OIS, sensor 1/1,28", wideo do 8K
- Teleobiektyw: 200 Mpx peryskopowy, f/2.6, 3-krotny zoom optyczny, do 100x Super Zoom Pro, OIS, sensor 1/1,56"
- Aparat ultraszerokokątny: 50 Mpx, f/2.0, kąt widzenia 122,1°, sensor 1/2,76"
- Czujnik ruchu: dedykowany sensor EVS (Action Sensor)
- Aparat przedni: 50 Mpx, f/1.9, PDAF, wideo 4K
- Bateria: 7000 mAh (technologia krzemowo-węglowa)
- Ładowanie: przewodowe 90 W TurboPower, bezprzewodowe 50 W TurboPower, bezprzewodowe zwrotne 5 W, przewodowe zwrotne 4,5 W
- Audio: głośniki stereo strojone przez Bang & Olufsen, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, 5 mikrofonów
- Łączność: 5G, Wi-Fi 8, Bluetooth, eSIM + fizyczny slot SIM, GPS/Galileo/GLONASS/BeiDou/QZSS/NavIC
- Odporność: IP68, IP69, standard militarny MIL-STD-810H
- Wymiary i waga: 162,01 x 77,04 x 7,99 mm, 227 g
- System i wsparcie: Android 17, 7 dużych aktualizacji systemu, 7 lat łatek bezpieczeństwa, wsparcie dla GrapheneOS
- Wersje kolorystyczne: PANTONE Coal Smoke, PANTONE Capulet Olive
- Cena: 7599 zł (wariant 12/512 GB)
Dziennikarz Spider's Web, redaktor działu technologie i nauka oraz twórca krótkich treści wideo na platformach TikTok, Reels oraz YouTube Shorts. W 2016 roku rozpoczął swoją karierę na growym portalu How2Play.pl. W 2020 roku dołączył do zespołu tworzącego i rozwijającego jeden z największych serwisów dla Generacji Z w Polsce - Vibez.pl, gdzie był częścią zespołu redakcyjnego. Tam zajmował się pisaniem newsów, produkcją krótkich filmów oraz przeprowadzaniem interwencji dziennikarskich. Z wykształcenia związany z ekonomią, ale interesuje się niemal wszystkim - od najnowszych filmów z uniwersum Marvela (#toteżkino), poprzez dramy ze świata influencerów, aż po jakikolwiek temat, który ma w sobie odrobinę technologii.