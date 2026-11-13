Chińskie roboty potężne dzięki technologii z Europy. A ty nadal marudzisz o słomkach

Na odbywających się od 10 do 13 listopada targach electronica 2026 niemiecki Elmos Semiconductor prezentuje wspólnie z chińskim AgiBotem zastosowania swoich układów scalonych w robotyce. Zwiedzający mogą zobaczyć humanoida i dowiedzieć się, jakie elementy elektroniczne są potrzebne do sterowania jego ruchem, odbierania sygnałów z czujników i zarządzania zasilaniem.

REKLAMA

Elmos od ponad 40 lat projektuje układy półprzewodnikowe przede wszystkim dla motoryzacji. Jego specjalnością nie są procesory służące do trenowania wielkich modeli AI, lecz znacznie mniejsze chipy odpowiadające za konkretne funkcje urządzeń. To m.in. sterowniki silników, przetworniki sygnałów i układy komunikacyjne.

AgiBot nie jest w tym wypadku przypadkowym partnerem. Chińska firma należy do największych producentów robotów humanoidalnych. W sierpniu opisywaliśmy jej dominującą pozycję na szybko rosnącym rynku. We wrześniu producent poinformował, że z jego linii produkcyjnych zjechał już 20-tysięczny robot.

REKLAMA

Obie firmy łączy konkretna współpraca. Układ Elmos E524.36 jest już wykorzystywany w kołowych robotach AgiBota. W przypadku humanoidów producent pokazuje natomiast możliwości dalszego zastosowania swoich technologii, nie potwierdzając jeszcze, że wszystkie prezentowane chipy znalazły się w wystawionej maszynie.

Jeden mały chip pozwala robotowi omijać przeszkody

E524.36 to układ obsługujący czujniki ultradźwiękowe, pierwotnie opracowany z myślą o systemach wspomagających parkowanie samochodów. Jego zadaniem jest sterowanie przetwornikiem wysyłającym fale ultradźwiękowe i analizowanie odbitego sygnału. Dzięki temu urządzenie może określić odległość od przeszkody. Producent podaje zakres pomiarowy od 10 cm do 4 m.

REKLAMA

W samochodzie taki układ pomaga kierowcy nie uderzyć w słupek podczas cofania. W robocie mobilnym podobna informacja pozwala dostrzec ścianę, mebel albo człowieka znajdującego się na trasie przejazdu. Nie trzeba od początku projektować nowego rozwiązania, jeśli istnieje technologia sprawdzona już w milionach pojazdów.

Dla humanoidów podobnie ważna jest informacja o położeniu kończyn, sile nacisku i kontakcie z przedmiotami. To właśnie precyzja robotycznych dłoni pozostaje jednym z największych problemów całej branży. Samo rozpoznanie kubka przez kamerę nie wystarczy, żeby podnieść go bez zgniecenia.

REKLAMA

Ponad 120 chipów w jednym robocie. I nie chodzi tu o procesory AI

Elmos szacuje, że pojedynczy humanoid mógłby wykorzystywać ponad 120 układów scalonych tej firmy. Nie jest to jednak liczba potwierdzona dla konkretnego modelu AgiBota, lecz ocena potencjalnego zapotrzebowania na elektronikę sterującą.

Wystarczy spojrzeć na budowę robota. Każde ruchome połączenie w nogach i rękach wymaga precyzyjnego sterowania silnikiem. Czujniki mierzą położenie i obciążenia, a układy komunikacyjne przesyłają dane między poszczególnymi częściami maszyny. Wszystko musi działać równocześnie.

REKLAMA

Właśnie dlatego elektronika humanoida pod pewnymi względami przypomina instalację współczesnego samochodu. Oba urządzenia korzystają z wielu sterowników rozmieszczonych w różnych miejscach, a ich prawidłowe współdziałanie decyduje o bezpieczeństwie.

Niedawno opisywaliśmy propozycję firmy Arm, która chce uporządkować sposób oceniania możliwości robotów. Jednym z kluczowych problemów jest tam zdolność reagowania w czasie rzeczywistym. Humanoid tracący równowagę nie może przecież czekać, aż odległy serwer AI zdecyduje, jak ustawić nogę.

Samochodowa elektronika ma napędzić robotyczne kończyny

Elmos chce dostarczać do humanoidów przede wszystkim sterowniki silników elektrycznych, układy czujników oraz komponenty odpowiedzialne za komunikację. Te ostatnie mają łączyć główny komputer robota z mniejszymi kontrolerami rozmieszczonymi w dłoniach, nogach i innych częściach konstrukcji.

REKLAMA

W ofercie znalazł się także generator prawdziwie losowych liczb QRNG. Wykorzystuje on zjawiska kwantowe do wytwarzania danych, które mogą służyć jako źródło losowości dla mechanizmów kryptograficznych. Takie rozwiązanie mogłoby pomagać w zabezpieczaniu komunikacji wewnątrz robota i z zewnętrznymi systemami.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Innym kierunkiem są elektroniczne bezpieczniki eFuse. Zamiast tradycyjnego elementu, który po przeciążeniu trzeba wymieniać, układ elektroniczny może kontrolować zasilanie i odłączać zagrożony obwód. Elmos dopiero wskazuje jego potencjalne zastosowanie w humanoidach.

Bezpieczeństwo ma szczególne znaczenie, gdy maszyna ważąca kilkadziesiąt kilogramów pracuje obok ludzi. W październiku pokazywaliśmy niemieckiego humanoida Agile ONE SN, opracowanego przy współpracy z Nvidią. Robot wyposażony w 71 stopni swobody również potrzebuje rozbudowanej elektroniki, żeby przekładać decyzje AI na kontrolowane ruchy.

REKLAMA

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

Ładowanie...