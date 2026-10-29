Żabka wchodzi z automatami do szkół. "Uczniom się podoba" 

Żabka ujawniając swoje wyniki poinformowała, że rok po uruchomieniu "format vendingowy obejmował już 275 automatów, które obsłużyły prawie 1 milion transakcji". Zdaniem sieci pokazuje to "rosnące zainteresowanie klientów tym rozwiązaniem"

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Gdzie stawiane są automaty Żabki?

W biurach, szpitalach, fabrykach, akademikach, na dworach, słowem: wszędzie tam, gdzie ograniczony jest dostęp do innej oferty gastronomicznej, jak opisuje to sama sieć na swoich stronach.

Jak zwraca uwagę portal wiadomoscihandlowe.pl, automaty Żabki dotarły również do szkół. Tomasz Blicharski potwierdził, że Żabka uruchomiła "z sukcesem" pierwsze dwa urządzenia vendingowe w szkolnych placówkach.

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- Pierwsze pilotażowe automaty w szkołach spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony uczniów - zapewnił.

Ofertę maszyn trzeba było dostosować w związku z ustawą, która zakłada, że sprzedawane produkty muszą mieć mniej cukru, tłuszczu i soli. "Celem zmian jest wzmocnienie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie dostępu w szkołach i przedszkolach do wysoko przetworzonej żywności o niskiej wartości odżywczej oraz promowanie zdrowych nawyków żywieniowych" - wyjaśniano na rządowych stronach.

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- Dostosowaliśmy naszą ofertę w tych placówkach dokładnie do warunków ustawy. Nie sprzedajemy tam produktów wysokosłodzonych, skupiając się na asortymencie zdrowej żywności - zapewnił Blicharski.

Żabka swoje szkolne automaty przystosowała do ustawy, ale są sprzedawcy, którzy się nie dostosowali i ze szkół zostali wygonieni. Taką sytuację relacjonował serwis Augustów TV.

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Żabka nie ujawnia, ile automatów chce postawić w kolejnych latach, ani ile z nich trafi do szkół

Podkreślono jednak "duże zapotrzebowanie na ten format". I jak widać wiele wskazuje na to, że w szkołach przestrzeni nie brakuje na takie urządzenia.

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Oprócz tradycyjnych sklepów i automatów, Żabka stawia też na samoobsługowe i bezosobowe punkty. Niedawno Żabkę Nano otwarto na wrocławskim lotnisku.

Zdjęcie główne: Shutterstock, Żabka, grafika przerobiona przy pomocy AI

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