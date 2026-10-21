YouTube ukrywa łapkę w dół. Masz oglądać i nie narzekać

Myślę, że wszyscy pamiętamy moment, gdy YouTube zdecydował się na usunięcie z publicznego widoku liczby "łapek w dół" - a najstarsi użytkownicy platformy mogą pamiętać aktualizację, która zastąpiła system oceny gwiazdkami systemem łapek w dół i w górę. Jak się okazuje, platforma ma kolejny pomysł na uczynienie przestrzeni YouTube'a "bardziej pozytywną" dla twórców. Tym razem serwis testuje przeniesienie przycisku negatywnej oceny do menu z dodatkowymi opcjami.

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YouTube ukrywa przycisk "Nie podoba mi się"

O testach poinformował serwis Neowin, powołując się na zgłoszenia użytkowników. Na platformie X opublikowano zrzuty ekranu przedstawiające interfejs YouTube'a, w którym przycisk "Nie podoba mi się" - lub jak kto woli, kciuk w dół - nie jest już widoczny bezpośrednio pod filmem. Zamiast tego znalazł się w menu otwieranym po kliknięciu ikony trzech kropek.

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Na udostępnionych obrazach widać, że obok przycisku pozytywnej oceny nadal znajduje się opcja udostępniania materiału i zapisywania go, natomiast funkcja wyrażenia dezaprobaty została przeniesiona do dodatkowego menu. W jednym z przypadków umieszczono ją obok opcji zgłoszenia filmu. Użytkownik musi więc wykonać dodatkową czynność, aby ocenić materiał negatywnie.

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Podobne zgłoszenia pojawiły się również na Redditcie. Tam z kolei interfejs był delikatnie (okej, bardzo) różny od tego pokazywanego na X - przycisk "Nie podoba mi się" po prostu zniknął.

Na razie nie ma informacji, jak szeroko YouTube udostępnia nowy układ interfejsu. Według 9to5Google redakcja nie była w stanie odtworzyć opisywanej zmiany na własnym koncie. Z kolei The Verge zaznacza, że Google nie odpowiedziało od razu na prośbę o komentarz.

YouTube już wcześniej zmieniał sposób działania łapek w dół

W listopadzie 2021 r. YouTube, po długich miesiącach testów, ukrył publiczny licznik negatywnych ocen filmów. Uzasadniał tę decyzję chęcią ograniczenia nękania twórców i zjawiska masowego oceniania filmów na niekorzyść ich autorów. Użytkownicy nadal mogli korzystać z przycisku "Nie podoba mi się", ale tylko twórcy mogą zobaczyć liczbę negatywnych ocen w statystykach swoich materiałów.

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Kolejne zmiany dotknęły YouTube Shorts. Pod koniec 2025 r. serwis testował nowe rozwiązania dotyczące przycisku negatywnej oceny w krótkich filmach, a w 2026 r. usunął go z bezpośrednio dostępnego zestawu przycisków. Zamiast tego użytkownicy mieli korzystać z opcji dostępnych w menu z trzema kropkami.

Obecne zgłoszenia sugerują, że podobny kierunek może zostać zastosowany również w przypadku standardowych filmów na YouTubie. Nie wiadomo jednak, czy platforma zdecyduje się wprowadzić tę zmianę dla wszystkich użytkowników, czy pozostanie ona ograniczonym eksperymentem.

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Zdjęcie główne: Wachiwit / Shutterstock

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