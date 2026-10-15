Sekcja komentarzy na YouTube staje się piekłem. Nic tam nie znajdziesz
YouTube uruchomił bibliotekę GIF-ów pod filmami oraz rolkami Shorts. Nowa funkcja sprawiła, że nie będę wchodził w sekcje komentarzy.
YouTube przechodzi ostatnio przez maraton nieustannych zmian, przez co użytkownikom coraz trudniej nadążyć za wizją twórców platformy. Serwis, który niegdyś służył do oglądania wideo, dzisiaj próbuje być wszystkim naraz.
Co chwilę jesteśmy bombardowani kolejnymi eksperymentami - aplikacja wciska nam wbudowane minigry albo po raz kolejny wywraca do góry nogami układ interfejsu, przenosząc ważne przyciski w zupełnie losowe miejsca i zmieniając wygląd odtwarzacza.
Większość tych nowości wywołuje u każdego irytację, ale dotychczasowe eksperymenty z wyglądem czy dodatkowymi zakładkami stanowiły dopiero przedsmak.
Teraz YouTube zabrał się za jedno z ostatnich miejsc, które zachowało jeszcze resztki swojego pierwotnego charakteru, serwując nam aktualizację, o którą nikt nie prosił.
GIF-y wchodzą do komentarzy pod filmami i Shorts
Zrealizował się scenariusz, przed którym ostrzegano nas niespełna miesiąc temu. YouTube oficjalnie rozpoczął proces wdrażania ruchomych obrazków, czyli GIF-ów, bezpośrednio do sekcji komentarzy pod pełnymi filmami oraz Shortsami.
Zgodnie z zapowiedziami firmy użytkownicy mogą wybierać animacje ze wbudowanej w aplikację biblioteki. Na ten moment wciąż nie wiadomo, czy pojawi się opcja wgrywania własnych plików, ale pewne jest to, że era czysto tekstowych dyskusji pod filmami dobiega końca.
Nowa funkcja pojawia się u użytkowników falami, w ramach powolnego i stopniowego wdrożenia. Dostęp do niej wydaje się całkowicie losowy i nie jest w żaden sposób ograniczony wyłącznie do subskrybentów planu YouTube Premium.
Mam problem z GIF-ami na YouTube
Nowość całkowicie zrujnuje czytelność sekcji pod materiałami. Już teraz nietrudno wyobrazić sobie scenariusz, w którym po pełnym udostępnieniu tej opcji przebicie się przez ścianę powtarzalnych, skaczących po ekranie memów w poszukiwaniu wartościowej opinii będzie graniczyło z cudem.
Według mnie istnieje realne ryzyko, że merytoryczny tekst w komentarzach całkowicie zniknie, wyparty przez spam obrazkowy, który sprawi, że przeglądanie wpisów pod filmami stanie się męczące dla oczu i bezużyteczne.
Własne kanały też trafiają na live
Powolne tempo wdrażania nowości wydaje się obecnie jedynym plusem całej sytuacji, dając nam jeszcze chwilę wytchnienia przed nieuniknionym chaosem. Ale! GIF-y to część większego, jesiennego pakietu aktualizacji, który obejmuje także ustawianie własnych kanałów na podstawie szybkich promptów - o tym pisałem już chwilę temu:
Wszystkie te elementy mają trafić do pełnego grona odbiorców jeszcze tej jesieni, co oznacza, że dzieli nas bardzo niewiele czasu od momentu, w którym sekcja komentarzy na YouTube zmieni się w nieczytelny pokaz migających animacji.
Dziennikarz Spider's Web, redaktor działu technologie i nauka oraz twórca krótkich treści wideo na platformach TikTok, Reels oraz YouTube Shorts. W 2016 roku rozpoczął swoją karierę na growym portalu How2Play.pl. W 2020 roku dołączył do zespołu tworzącego i rozwijającego jeden z największych serwisów dla Generacji Z w Polsce - Vibez.pl, gdzie był częścią zespołu redakcyjnego. Tam zajmował się pisaniem newsów, produkcją krótkich filmów oraz przeprowadzaniem interwencji dziennikarskich. Z wykształcenia związany z ekonomią, ale interesuje się niemal wszystkim - od najnowszych filmów z uniwersum Marvela (#toteżkino), poprzez dramy ze świata influencerów, aż po jakikolwiek temat, który ma w sobie odrobinę technologii.