Xiaomi 18 Pro już nie ma alergii na Polskę. Tylko baterie nam odchudzili
Xiaomi tym razem wprowadzi do Europy i Polski smartfony wyposażone w dwa wyświetlacze. W sieci pojawiły się ceny, które mają obowiązywać w przypadku nowych modeli 18 Pro (Max) i niestety tanio nie będzie.
Przez wiele lat smartfony Xiaomi z dopiskiem Pro omijały Stary Kontynent. Ostatnim modelem dostępnym u nas był Xiaomi 13 Pro z 2022 r. Ograniczano się tylko do bazowych modeli oraz modeli Ultra. Teraz jednak gigant z Chin ma zamiar przywrócić bogatszą ofertę sztandarowych modeli, nie ograniczając wyboru użytkownikom.
Xiaomi 18 Pro oraz 18 Pro Max - ceny w Europie
Jak wynika z najnowszego raportu, Xiaomi już zdążyło wycenić serię nadchodzących smartfonów 18 Pro (Max). Urządzenia, które obecnie są dostępne wyłącznie na rynku w Chinach, trafią do Europy w cenach prezentujących się następująco:
- Xiaomi 18 Pro 256 GB - 1449 euro (ok. 6330 zł);
- Xiaomi 18 Pro 512 GB - 1649 euro (ok. 7200 zł);
- Xiaomi 18 Pro Max 512 GB - 1849 euro (ok. 8100 zł).
Mniejszy model wyposażony w 6,3-calowy wyświetlacz ma być dostępny w dwóch wersjach pamięciowych: użytkownik będzie mógł wybierać między 256 GB a 512 GB. Z kolei w większej wersji zostaniemy pozbawieni pierwszej opcji.
Ceny jednak niskie nie są. To bardzo podobne wartości do kwot, jakie trzeba zapłacić za smartfony Apple'a. Najnowszy mniejszy iPhone 18 Pro w wersji 256 GB został wyceniony na 6300 zł, natomiast większy wariant z identyczną przestrzenią na pliki kosztuje 6800 zł. Z kolei Xiaomi prawdopodobnie nie zaoferuje wersji 256 GB dla wariantu Max, przez co kupno najlepszego modelu producenta będzie wiązało się z wydatkiem na poziomie ponad 8000 zł.
Tymczasem iPhone 18 Pro Max w wersji 512 GB kosztuje 7800 zł. Oczywiście ceny podane w euro nie do końca odzwierciedlają polską rzeczywistość. Mimo wszystko jest to dobry punkt odniesienia.
Baterie Xiaomi 18 Pro i 18 Pro Max w Europie
Smartfony w chińskich wersjach oferują potężne akumulatory: 7000 oraz 8500 mAh w zależności od wersji. Przepisy, które obowiązują na Starym Kontynencie, zmuszają jednak Xiaomi do zmniejszenia pojemności ogniw. Wobec tego bazowy Xiaomi 18 Pro ma oferować akumulator o pojemności 6100-6200 mAh, a większy 18 Pro Max - 7200 mAh. Mówimy więc o prawie 1000 mAh różnicy.
W dalszym ciągu są to jednak naprawdę spore wartości. Oba telefony będą wspierały również nieco wolniejsze ładowanie przewodowe o mocy 90 W (zamiast 100 W znanych z chińskich wersji).
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.