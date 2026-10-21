Xiaomi 18 Pro już nie ma alergii na Polskę. Tylko baterie nam odchudzili

Przez wiele lat smartfony Xiaomi z dopiskiem Pro omijały Stary Kontynent. Ostatnim modelem dostępnym u nas był Xiaomi 13 Pro z 2022 r. Ograniczano się tylko do bazowych modeli oraz modeli Ultra. Teraz jednak gigant z Chin ma zamiar przywrócić bogatszą ofertę sztandarowych modeli, nie ograniczając wyboru użytkownikom.

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Xiaomi 18 Pro oraz 18 Pro Max - ceny w Europie

Jak wynika z najnowszego raportu, Xiaomi już zdążyło wycenić serię nadchodzących smartfonów 18 Pro (Max). Urządzenia, które obecnie są dostępne wyłącznie na rynku w Chinach, trafią do Europy w cenach prezentujących się następująco:

Xiaomi 18 Pro 256 GB - 1449 euro (ok. 6330 zł);

Xiaomi 18 Pro 512 GB - 1649 euro (ok. 7200 zł);

Xiaomi 18 Pro Max 512 GB - 1849 euro (ok. 8100 zł).

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Mniejszy model wyposażony w 6,3-calowy wyświetlacz ma być dostępny w dwóch wersjach pamięciowych: użytkownik będzie mógł wybierać między 256 GB a 512 GB. Z kolei w większej wersji zostaniemy pozbawieni pierwszej opcji.

Ceny jednak niskie nie są. To bardzo podobne wartości do kwot, jakie trzeba zapłacić za smartfony Apple'a. Najnowszy mniejszy iPhone 18 Pro w wersji 256 GB został wyceniony na 6300 zł, natomiast większy wariant z identyczną przestrzenią na pliki kosztuje 6800 zł. Z kolei Xiaomi prawdopodobnie nie zaoferuje wersji 256 GB dla wariantu Max, przez co kupno najlepszego modelu producenta będzie wiązało się z wydatkiem na poziomie ponad 8000 zł.

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Tymczasem iPhone 18 Pro Max w wersji 512 GB kosztuje 7800 zł. Oczywiście ceny podane w euro nie do końca odzwierciedlają polską rzeczywistość. Mimo wszystko jest to dobry punkt odniesienia.

Baterie Xiaomi 18 Pro i 18 Pro Max w Europie

Smartfony w chińskich wersjach oferują potężne akumulatory: 7000 oraz 8500 mAh w zależności od wersji. Przepisy, które obowiązują na Starym Kontynencie, zmuszają jednak Xiaomi do zmniejszenia pojemności ogniw. Wobec tego bazowy Xiaomi 18 Pro ma oferować akumulator o pojemności 6100-6200 mAh, a większy 18 Pro Max - 7200 mAh. Mówimy więc o prawie 1000 mAh różnicy.

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W dalszym ciągu są to jednak naprawdę spore wartości. Oba telefony będą wspierały również nieco wolniejsze ładowanie przewodowe o mocy 90 W (zamiast 100 W znanych z chińskich wersji).

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