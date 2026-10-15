Wyłączysz i zrestartujesz komputer z telefonu. Cudowna nowość

Ostatnie kilka miesięcy Microsoft poświęcał na konsekwentne aktualizacje i ulepszanie aplikacji Łącze z telefonem. Aplikacja zyskała opcje takie jak odczytywanie powiadomień telefonu w menu start czy możliwość przesyłania plików metodą "przeciągnij i upuść". Teraz do tego grona dołącza funkcja zdalnego zarządzania zasilaniem komputera, która pozwoli wyłączyć go, uruchomić ponownie lub przełączyć w tryb uśpienia bez konieczności podchodzenia do urządzenia.

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Łącze z telefonem pozwoli wyłączyć komputer

Jak informuje Android Authority, Microsoft rozpoczął udostępnianie nowych opcji w aplikacji Łącze z telefonem i jej mobilnym wariantem Łącze z Windows. Dotychczas użytkownicy mogli między innymi blokować komputer z poziomu telefonu. Jak przekazuje serwis Android Authority, najnowsza wersja beta aplikacji Link to Windows, oznaczona numerem 1.26101.103.0, rozszerza dostępne możliwości o kolejne polecenia związane z zarządzaniem zasilaniem. Wraz z najnowszą wersją aplikacji użytkownicy otrzymują cztery nowe przyciski sterowania zasilaniem: zablokowania komputera, przełączenia go w tryb uśpienia, wyłączenia oraz ponownego uruchomienia. Polecenia można wybrać bezpośrednio na ekranie telefonu.

Kontrolki zasilania w aplikacji Łącze do Windows, AssembleDebug / Android Authority

W związku z nowymi opcjami, zmienił się również interfejs aplikacji. Dotychczasowy przycisk blokowania komputera zastąpiono przyciskiem "Zasilanie".

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Microsoft ostrzeże przed utratą niezapisanych danych

Zdalne sterowanie zasilaniem komputera wiąże się z ryzykiem utraty niezapisanych dokumentów i innych danych. Z tego względu aplikacja wyświetla ostrzeżenia przed wykonaniem poleceń wyłączenia lub ponownego uruchomienia urządzenia. Komunikaty informują o możliwości utraty niezapisanej pracy, dzięki czemu użytkownik może jeszcze zrezygnować z operacji.

Ostrzeżenie przed podjęciem akcji, AssembleDebug / Android Authority

Osobne ostrzeżenie towarzyszy przełączeniu komputera w tryb uśpienia. Po wykonaniu tej czynności połączenie z aplikacją Łącze z telefonem zostanie przerwane, a ponowne wybudzenie urządzenia będzie wymagało fizycznego dostępu do komputera.

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Microsoft uwzględnił również sytuację, w której system Windows oczekuje na dokończenie aktualizacji. Z poziomu telefonu użytkownik będzie mógł wybrać opcję ponownego uruchomienia lub wyłączenia komputera z jednoczesnym zainstalowaniem oczekujących aktualizacji. Przed wykonaniem polecenia aplikacja poinformuje, że otwarte programy zostaną zamknięte, a niezapisane dane mogą zostać utracone.

Zdalne wyłączanie i ponowne uruchamianie komputera nie jest zupełnie nowym rozwiązaniem. Podobne możliwości oferują już narzędzia do zdalnego dostępu, w tym Pulpit zdalny. Nowe opcje w Łączu z telefonem mają jednak umożliwić wykonywanie tych czynności za pomocą aplikacji, z której użytkownicy korzystają również do obsługi innych funkcji smartfona.

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Udostępnianie nowych opcji rozpoczęło się w wersji beta Link to Windows. Na tym etapie nie ma jeszcze informacji, kiedy funkcja trafi do wszystkich użytkowników stabilnej wersji aplikacji. Nie podano również szczegółowego harmonogramu jej szerszego wdrożenia.

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