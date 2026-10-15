Facebook usunął prawie 4 miliony kont. Oszukiwały również Polaków

Meta wraz z amerykańskim Federalnym Biurem Śledczym przeprowadziła operację mającą na celu rozbicie siatki oszustów z Afryki. Działania przestępców miały międzynarodowy charakter. Ofiarami padały także osoby z Polski.

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Facebook zajął się oszustami na platformach

Meta, odpowiadająca za Facebooka, Instagrama czy WhatsAppa, poinformowała o zakończeniu operacji mającej na celu usunięcie ponad 3,7 mln kont, stron i grup wykorzystywanych do internetowych oszustw finansowych. Przestępcy działali głównie na terenie dwóch afrykańskich państw: Nigerii oraz Ghany.

Zdecydowana część zablokowanych kont to fałszywe profile podszywające się pod prawdziwych użytkowników z USA i Wielkiej Brytanii. Przestępcy jednak kierowali swoje działania również w stronę użytkowników z Polski, Niemiec, Hiszpanii czy Turcji. Nie znamy jednak pełnej skali działalności oszustów wobec Polaków.

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Wiemy, że szajka przestępców zajmowała się oszustwami różnego rodzaju: inwestycyjnymi, związanymi z pracą czy podszywaniem się pod organy ścigania i wojsko, a także dotyczącymi rzekomo niedostarczonych paczek, jak również matrymonialnymi.

Meta informuje, że usunięcie kont i materiałów to pierwsza taka wspólna akcja, której celem było zwalczanie sieci przestępczych w regionie Afryki Zachodniej. Operacja została zorganizowana przez Narodową Agencję ds. Przestępczości w Londynie we współpracy z Departamentem Sprawiedliwości USA, FBI i kilkoma innymi agencjami federalnymi Stanów Zjednoczonych.

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W akcję było również zaangażowanych 14 dużych firm technologicznych, takich jak Google, Microsoft, OpenAI, Starlink czy Coinbase. Operację rozpoczęto w miniony wtorek, 6 października. Po tygodniu pochwalono się zadowalającymi wynikami.

30 ośrodków przestępczych, 28 aresztowanych, 117 uwolnionych osób

W operacji władze i giganci technologiczni zidentyfikowali 30 ośrodków przestępczych na terenie Afryki Zachodniej - informacje na ich temat zostały oczywiście przekazane organom ścigania. W efekcie aresztowano 28 przestępców oraz uwolniono 117 osób, które padły ofiarą handlu ludźmi i zostały zmuszone do pracy.

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Ofiary miały być niedożywione, poddawane przemocy fizycznej i psychicznej ze strony porywaczy. Ci jednak zostali już aresztowani i stanęli przed sądem. Usunięcie prawie 4 mln kont, profili i grup powinno zmniejszyć liczbę oszustw realizowanych na Facebooku i Instagramie. Mimo wszystko jest to jedynie kropla w morzu potrzeb.

Miejmy nadzieję, że takich akcji będzie więcej. Na całkowite wyplenienie oszustw za pośrednictwem Facebooka i Instagrama nie można jednak liczyć.

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