WhatsApp wyśle za ciebie wiadomość. Już nie powiesz, że zapomniałeś

Twórcy WhatsAppa, zainspirowani konkurencją oraz klasyczną pocztą internetową, w testowej wersji komunikatora na Androida dodali opcję planowania wiadomości. Rozwiązanie pozwala napisać i wysłać wiadomość nawet dwa tygodnie wcześniej. Wiele osób czekało na takie ułatwienie.

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WhatsApp z opcją planowania wysłania wiadomości

Rozwiązanie zostało dostrzeżone w najnowszej wersji beta WhatsAppa, oznaczonej numerem 2.26.8.11, przeznaczonej na telefony z Androidem. Jak to działa?

Użytkownicy mogą zaplanować wiadomość na konkretny dzień i godzinę. Ta zostanie wysłana i dostarczona, nawet jeśli urządzenie nadawcy jest poza zasięgiem sieci komórkowej lub Wi-Fi. Korzystanie z funkcji ma być naprawdę łatwe.

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Po napisaniu wiadomości w polu tekstowym czatu, zamiast klikać przycisk wysłania, trzeba będzie go przytrzymać. Następnie wyświetli się interfejs, na którym można wybrać konkretną datę oraz godzinę. Użytkownik może zaplanować wiadomości obejmujące tekst, linki, zdjęcia oraz filmy. W jednej wiadomości może znaleźć się maksymalnie jedna grafika lub materiał wideo.

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Planowanie ma jednak swoje ograniczenia. Wiadomość można zaplanować minimalnie na 10 minut od aktualnej godziny. Z kolei maksymalnie są to dwa tygodnie od momentu planowania. W każdym momencie przed wysłaniem można dowolnie wprowadzać zmiany w zaplanowanych wiadomościach.

Informacja o zaplanowanej wysyłce pojawia się jako osobny komunikat na czacie. W sekcji ustawień czatu również dodano specjalną zakładkę przechowującą wszelkie zaplanowane wiadomości wraz z ich treścią.

Opcja pojawi się zarówno w rozmowach prywatnych, jak i grupowych

Funkcja planowania wiadomości będzie dostępna zarówno w zwykłych rozmowach prywatnych z drugą osobą, jak i w większych grupach na WhatsAppie. W przypadku czatów grupowych wygląda to jednak w taki sposób, że jeśli ktoś dołączy do rozmowy po tym, jak zaplanowaliśmy wiadomość, nie zobaczy jej.

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Zdecydowanie największą zaletą nadchodzącego rozwiązania jest to, że aplikacja nas w pełni wyręcza w ostatecznym wysłaniu i dostarczeniu wiadomości. Ta zostanie przesłana, nawet jeśli nie mamy dostępu do telefonu i połączenia z internetem.

Rozwiązanie może się przydać w wielu sytuacjach. Na przykład gdy nie chcemy do kogoś pisać w nocy, będziemy mogli zaplanować wiadomość na rano, aby o niej nie zapomnieć, albo zaplanować życzenia urodzinowe z kilkudniowym wyprzedzeniem.

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