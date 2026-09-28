Wchodzisz na WhatsAppa, a tam wszystko inne. Ogromna zmiana

WhatsApp to jeden z komunikatorów, które nieustannie się zmieniają. Nie ma miesiąca, w którym twórcy nie wprowadzaliby większych nowości do oprogramowania. Wcześniej w tym miesiącu informowaliśmy o tym, że oprogramowanie pozwoli na realizowanie rozmów bez potrzeby posiadania konta. Teraz dowiadujemy się, że w przyszłej wersji komunikatora na Androida dostaniemy zupełnie nowy wygląd z odświeżonym układem.

WhatsApp zmienia wygląd i układ interfejsu w wersji na Androida

Jak wynika z doniesień WABetaInfo, w testowej wersji aplikacji oznaczonej numerem 2.26.38.10 wprowadzono nowy wygląd interfejsu. Przede wszystkim zajęto się paskiem nawigacyjnym, który został odseparowany od dolnej krawędzi ekranu i podobnie jak w wydaniu na iOS daje wrażenie „pływającego”.

Oprócz tego sam pasek stał się bardziej owalny i przezroczysty. Twórcy zdecydowanie zainspirowali się stylistyką Apple Liquid Glass wdrożoną w iOS. Oczywiście nie jest to rozwiązanie kropka w kropkę wzięte z systemu Apple’a, ale mówimy o dużym podobieństwie.

Największa nowość dotyczy jednak układu przycisków na pasku nawigacyjnym. Element w dalszym ciągu zawiera ikony czatów, połączeń i aktualizacji, ale sekcja społeczności została zastąpiona przez asystenta sztucznej inteligencji Meta AI. Nie wiem, jak wy, ale ja nie jestem fanem AI od Mety oraz podejścia zakładającego wciskanie jej wszędzie, gdzie tylko się da. Jeśli już korzystam ze sztucznej inteligencji, przede wszystkim stawiam na Gemini od Google’a - zarówno w wersji przeglądarkowej z trybem AI, jak i w aplikacji mobilnej.

Zrzuty ekranu udostępnione przez testujących oprogramowanie sugerują, że przycisk Meta AI ma być też dostępny tuż nad ikoną nowego czatu. Jesteśmy w stanie stwierdzić, iż nie jest to ostateczny wygląd nowego wydania komunikatora i Meta wciąż prowadzi prace nad odświeżeniem interfejsu.

Nowy wygląd nie zakłada jednak zmiany w układzie sekcji czatów: ta w dalszym ciągu będzie podzielona na kilka zakładek, takich jak: Wszystkie, Nieprzeczytane czy Grupy. Nowy wygląd zakłada dwie wersje oprogramowania: jasną i ciemną. Obie zostały dostosowane do nowej szaty graficznej.

Mimo wszystko jest to wczesna wersja nowej stylistyki WhatsAppa w wydaniu na Androida. Prace nad ulepszeniami i ostatecznym wyglądem mogą potrwać jeszcze kilka tygodni. Oczekujemy jednak, że jeszcze w tym roku otrzymamy odświeżone oprogramowanie. Lepiej się nie zdziwcie, gdy po aktualizacji zobaczycie nowocześniejszy interfejs.

Czytaj też:

Ładowanie...