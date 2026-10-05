WhatsApp odpala większą kontrolę nad dziećmi. Sam zdecydujesz

WhatsApp to obok Messengera drugi najchętniej używany komunikator internetowy w Polsce. Z aplikacji może korzystać niemal każdy - z regulaminu usługi wynika, że konto może samodzielnie założyć 13-latek. Rodzic może założyć dla dzieci poniżej 13 r.ż. specjalne, nadzorowane konto. Dotychczas większa kontrola była nad tym drugim, ale nastolatkowie teraz też mogą być bardziej nadzorowani.

WhatsApp wprowadza kontrolę rodzicielską dla nastolatków

WhatsApp pochwalił się, że do aplikacji wdraża zestaw opcjonalnych narzędzi pozwalających na uzyskanie większej kontroli nad nastolatkami. Są to funkcje, które rodzice wraz z nastolatkami mogą skonfigurować wspólnie.

Kluczowy wpływ będą mieli tu rodzice. To oni otrzymają możliwość wyboru odpowiednich ustawień prywatności. Co będzie można zmienić? Opiekun zadecyduje:

kto może zobaczyć zdjęcie profilowe nastolatka;

kto może dodać dziecko do grup;

czyje statusy w kanałach nadawczych będzie widzieć;

kto będzie mógł sprawdzać statusy nastolatka.

Oprócz tego ważnym ulepszeniem jest możliwość otrzymywania powiadomień o dołączeniu lub opuszczeniu grupy oraz o znaczącym zwiększeniu liczebności rozmowy grupowej, do której należy dziecko. Według Mety ma to pozwolić rodzicom dowiedzieć się, z kim łączy się ich pociecha.

Ciekawym krokiem, na który zdecydował się producent, jest opcja wyboru wersji Meta AI, z której korzysta nastolatek. Rodzice mogą decydować, czy ich dziecko będzie używać wariantu od 13 lat, czy opcji o ograniczonej zawartości – w zależności od tego, co uznają za odpowiednie dla nastolatka. Konkretne wersje ograniczają tematy, jakie dziecko może poruszać ze sztuczną inteligencją. Oprócz tego ograniczają przetwarzanie danych prywatnych.

Oczywiście w dalszym ciągu kontrola rodzicielska w WhatsAppie nie daje rodzicom dostępu do wiadomości ani połączeń dla nastolatków. Te pozostają chronione przez szyfrowanie.

Nowe narzędzia mają polegać na zaufaniu. Meta podkreśla, że rodzice nie chcą czytać swoim dzieciom wiadomości przez ramię, tylko je wspierać. Dlatego takie rozwiązania są znacznie lepsze niż sztywne, całkowite ograniczenia. Nowości mają być dostepne "wkrótce".

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