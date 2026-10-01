Składany telefon z najlepszym aparatem. Właśnie trafił do Polski

Vivo X Fold 6 to najnowsza propozycja składanego smartfona. Producent w tym modelu nie stawia na możliwie najcieńszą obudowę czy kształt przypominający paszport, a na możliwości fotograficzne. Telefon zapowiada się na składaka z najlepszym aparatem na rynku.

Vivo X Fold 6 stawia na najlepszy aparat w foldach

Składane smartfony różnią się od klasycznych budową i przede wszystkim grubością. Zwykłe modele mają obudowy mierzące ok. 8 mm, natomiast w składakach jest to już poziom w przedziale 4 - 5 mm. W praktyce oznacza to mniejsze możliwości zastosowania bardziej zaawansowanych modułów fotograficznych, które mimo wszystko trochę miejsca zajmują.

Nowy Vivo X Fold 6 mierzy 4,4 mm grubości po rozłożeniu w wersji czarnej, a wariant niebieski - 4,8 mm. Masa obu wariantów to odpowiednio 228 g i 235 g. Dodam, że Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra mierzy 4,1 mm. W Vivo zastosowano jednak wystającą okrągłą wyspę na aparaty, która dodaje kilka milimetrów do obudowy. Na pokładzie znalazł się potężny zestaw obejmujący:

główny aparat: 200 Mpix, Samsung S5KHPB, rozmiar 1/1,4”, przysłona f/1.68, OIS;

200 Mpix, Samsung S5KHPB, rozmiar 1/1,4”, przysłona f/1.68, OIS; teleobiektyw: 50 Mpix, Sony LYT602, rozmiar 1/1,95”, przysłona f/2.57, 3-krotne zbliżenie optyczne, 100-krotne cyfrowe;

50 Mpix, Sony LYT602, rozmiar 1/1,95”, przysłona f/2.57, 3-krotne zbliżenie optyczne, 100-krotne cyfrowe; aparat ultraszeroki: 50 Mpix, rozmiar 1/2,76”, przysłona f/2.05, ekwiwalent ogniskowej 15 mm;

50 Mpix, rozmiar 1/2,76”, przysłona f/2.05, ekwiwalent ogniskowej 15 mm; dwa aparaty przednie: 20 Mpix, f/2.4.

Smartfony Vivo słyną z jednych z najlepszych możliwości fotograficznych na rynku. Aparaty w nowym X Fold 6 zostały wyposażone w powłokę ZEISS T* oraz zaawansowaną optyczną stabilizację obrazu. Za przetwarzanie obrazu odpowiada autorski układ Vivo Imaging Chip V3+, który optymalizuje zdjęcia.

Zdecydowanie najciekawszą cechą tego modelu jest fakt, że sprzęt wspiera telekonwerter Vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2. To doczepiana do telefonu tuba, która zapewnia ogniskową na poziomie 200 mm. Z tym gadżetem zdecydowanie jest to najlepszy fotograficzny składak na rynku.

Poza tym to dobry składany smartfon

Vivo X Fold 6, oprócz zaawansowanego aparatu i wsparcia telekonwertera, to po prostu dobry telefon. W urządzeniu znajdziemy:

procesor: MediaTek Dimensity 9500;

MediaTek Dimensity 9500; pamięć: 12 GB RAM, 512 GB przestrzeni na dane;

12 GB RAM, 512 GB przestrzeni na dane; ekran główny: AMOLED o przekątnej 8,02 cala, rozdzielczości 2504 x 2312 pikseli, odświeżeniu 1-120 Hz, jasności 5000 nitów;

AMOLED o przekątnej 8,02 cala, rozdzielczości 2504 x 2312 pikseli, odświeżeniu 1-120 Hz, jasności 5000 nitów; ekran dodatkowy: AMOLED o przekątnej 6,51 cala, rozdzielczości 2528 x 1120 pikseli, odświeżeniu 1-120 Hz, jasności 5000 nitów;

AMOLED o przekątnej 6,51 cala, rozdzielczości 2528 x 1120 pikseli, odświeżeniu 1-120 Hz, jasności 5000 nitów; akumulator: 6900 mAh;

6900 mAh; ładowanie: przewodowe 80 W, bezprzewodowe 40 W;

przewodowe 80 W, bezprzewodowe 40 W; odporność: wodoszczelność IPX8 i IPX9 oraz odporność na kurz IP5X;

wodoszczelność IPX8 i IPX9 oraz odporność na kurz IP5X; system: Android 16, OriginsOS 7 Fold.

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Smartfon wyróżnia się kilkoma ciekawymi dodatkami, takimi jak technologia pozwalająca na pracę w temperaturze sięgającej -20°C. Jak wygląda natomiast cena? Sprzęt został wyceniony na 9499 zł. Na start przygotowano jednak promocję - przy zakupie telefonu do 26 października można odebrać za darmo (lub za złotówkę) słuchawki Vivo Buds Ultra o wartości 799 zł.

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