iPhone’a Duo zejdzie na pniu. Apple szykuje... przedsprzedaż przedsprzedaży

iPhone Duo trafi do regularnej sprzedaży już 23 października. Tydzień wcześniej, w piątek 16 października, ruszy oferta przedsprzedaży. Wybrańcy będą mogli jednak przygotować się do złożenia zamówienia kilka dni wcześniej.

Przedsprzedaż przedsprzedaży iPhone’a Duo - takie rzeczy tylko w Apple

Podejście pozwalające na złożenie zamówienia na smartfon w przedsprzedaży gwarantuje, że w dniu premiery otrzyma się sprzęt. W przypadku urządzeń Apple’a takie rozwiązanie ma sens, ponieważ większość iPhone’ów wyprzedaje się błyskawicznie. Jeśli nie zamówimy nowego modelu przed debiutem, w dniu premiery nie ma co liczyć na zakup urządzenia w pierwszym lepszym sklepie.

Apple ujawnił, że wraz z iPhonem Duo uruchomi jednak możliwość wcześniejszej konfiguracji przed uruchomieniem przedsprzedaży zaplanowanej na 16 października (godz. 14:00). Mianowicie od 12 do 15 października na wybranych rynkach w oficjalnym internetowym sklepie producenta będzie możliwość skorzystania z opcji "przygotuj się do zamówienia".

Przedsprzedaż iPhone'a Duo od 16 października

Rozwiązanie polega na tym, aby jeszcze przed startem przedsprzedaży wybrać wersję kolorystyczną i wersję pamięciową oraz skonfigurować wszelkie dane, takie jak preferowana metoda płatności czy adres doręczenia. Dzięki temu gotowa konfiguracja będzie czekać w koszyku, i gdy tylko faktyczna przedsprzedaż ruszy, będzie można możliwie najszybciej sfinalizować zamówienie.

Gdy Apple odpali możliwość składania zamówień, nie trzeba będzie przeklikiwać się przez dostępne wersje czy kolory. Wystarczy potwierdzenie zamówienia i płatności.

Dlaczego ktoś miałby chcieć z tego skorzystać? Od wcześniejszej konfiguracji może zależeć, czy uda nam się zamówić urządzenie w przedsprzedaży, czy też nie. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, Apple przygotował mocno ograniczoną liczbę iPhone’ów Duo na cały świat. W przypadku Polski liczba dostępnych sztuk również powinna być niewielka. Z pewnością jednak znajdzie się mnóstwo fanów Apple’a, którzy bez zastanowienia będą skłonni wydać 10 tys. złotych na smartfon.

Pytanie, czy ułatwienie będzie dostępne w Polsce

Obecnie nie wiemy, czy Apple dla klientów w Polsce uruchomi możliwość przygotowania się do przedsprzedaży, tak jak jest to np. za granicą, w USA. Dotyczy to oficjalnego internetowego sklepu Apple’a, który również działa w kraju nad Wisłą. Jest zatem szansa, że taka możliwość pojawi się również dla nas.

Jeśli nie, przedsprzedaż iPhone’a Duo będzie istną batalią i testem pod tytułem “kto szybciej jest w stanie wydać 10 tys. złotych na smartfon”.

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