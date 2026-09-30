Myślisz o iPhonie 18 Pro? Chcesz zaoszczędzić, kup w Plusie

Apple zaprezentował już swoje nowe topowe tegoroczne telefony z linii iPhone 18 Pro na 2026 r., którymi są 6,3-calowy iPhone 18 Pro oraz 6,9-calowy iPhone 18 Pro Max. Oba urządzenia przypadły wielu osobom do gustu przede wszystkim za sprawą usprawnionego aparatu oraz świetnej specyfikacji.

Dlaczego warto kupić iPhone’a 18 Pro (Max)?

Najciekawszą nowością w tegorocznych topowych sprzętach Apple’a jest bez dwóch zdań aparat ze zmienną przysłoną. W trybie automatycznym urządzenie samo decyduje, ile światła ma wpuścić na matrycę w danych warunkach, aby osiągnąć optymalny efekt, ale można sterować tym parametrem manualnie, by osiągnąć naturalny efekt bokeh. Dostępne są cztery presety: f/1.48, f/1.8, f/2.8 i f/4.0.

iPhone 18 Pro i 18 Pro Max - cztery kolory

iPhone’y 18 Pro i 18 Pro Max oferują również dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu w porównaniu do swoich poprzedników. Poza gabarytami, a co za tym idzie wielkością akumulatora i długością przekątnej ekranu, mają przy tym identyczną specyfikację. Oba modele do obliczeń wykorzystują nowy chip Apple A20 Pro mający do dyspozycji 12 GB RAM-u oraz obsługują 5G w trybie Dual-SIM (nanoSIM z eSIM).

Co ciekawe, nowe iPhone’y 18 Pro i 18 Pro Max mają identyczny sam kształt, jak poprzednie modele, co sprawia, , iż pasują do nich etui od telefonów iPhone 17 Pro i 17 Pro Max. Są natomiast dostępne w nowych kolorach. Jednym z nich jest wyglądający fenomenalnie na żywo burgundowy, a do tego dochodzą błękitny, czarny oraz srebrny (tym razem z szarymi, a nie białymi jak ostatnio, pleckami).

Jak po topowy smartfon, to do Plusa!

W ofercie Plusa, jak zawsze zresztą, najnowsze topowe smartfony takie jak iPhone'y 18 Pro i 18 Pro Max pojawiły się od razu po ich premierze. Klienci mogą zdecydować się na zakupienie ich za gotówkę lub na raty razem z abonamentem. Mówimy jednak o sprzętach z tej najwyższej półki, które nie są tanie. Na szczęście są sposoby na to, aby nieco zaoszczędzić, w tym program Plus Odkup, a do tego możemy zdecydować się na udział w programie Plus Wymiana. Pozwala on dziś kupić nowe urządzenie okazyjnie, a potem przyspieszyć zmianę go na jeszcze nowszy model w przyszłości.

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Plus Wymiana: nowy topowy model iPhone’a co dwa lata

Ta elastyczna oferta jest świetną propozycją dla osób, które nie chcą kupować jednego iPhone’a na długie lata - w końcu nowe modele często mają funkcje, na które czekaliśmy od dawna i z których chcielibyśmy skorzystać jak najszybciej. Zdarza się jednak, iż w danym roczniku nie pojawiło się nic, czego akurat potrzebujemy, dlatego dobrze jest mieć wybór. Plus Wymiana jest programem, który daje nam możliwość zdecydowania o tym, jak długo smartfon nam posłuży.

Plus Wymiana: proste i klarowne zasady programu

Udział w nowoczesnym programie Plus Wymiana daje nam możliwość wymiany dotychczas wykorzystywanego sprzętu na nowszy model już po upływie 24 miesięcy od zakupu - ale nie jesteśmy do tego zobligowani. Klienci, którzy kupią iPhone’a i rozłożą kwotę na 36 rat,po spłacie 24 z nich mają pełną swobodę. Jeśli zdecydują się spłacać raty w dotychczasowym trybie, to na koniec zatrzymają iPhone’a na własność.

Gdy po spłacie 24 rat klienta zainteresuje nowszy model, może skorzystać z programu i wymienić stary smartfon na ten z aktualnej kolekcji, a co najważniejsze, pozostałych 12 rat nie będzie musiał płacić. Jeśli zdecydujemy się więc teraz na nowego iPhone’a 18 Pro w wersji 256 GB w programie Plus Wymiana, a po dwóch latach wymienimy go na nowszy model, to w rezultacie zapłacimy za telefon 4765,56 zł zamiast 6798,84 zł (na tę cenę składają się opłata na start 699 zł + 36 rat po 170,82 zł).

Plus Wymiana to świetny sposób na to, by szybciej cieszyć się nowinkami technologicznymi.

Co jednak najważniejsze, nie ma tu mowy o kupowaniu kota w worku - decyzję, czy smartfon wymieniamy, czy też spłacamy raty do końca i zatrzymujemy, podejmujemy dopiero po premierze kolejnej generacji, gdy już na spokojnie przeanalizujemy ich specyfikację techniczną pod kątem naszych indywidualnych potrzeb. Do tego w Plusie dokupimy od razu, za gotówkę lub na raty, akcesoria Apple’a do iPhone’ów takie jak nowe słuchawki. Dostępne są już modele AirPods 5 (619 zł; 1 zł na start + 12 rat po 51,50 zł) i AirPods 5 z bezprzewodowym etui ładującym (739 zł; 1 zł na start + 12 rat po 61,50 zł).

Oczywiście operator zdaje sobie sprawę, że nie wszyscy konsumenci są zainteresowani tymi najnowszymi telefonami Apple’a, więc nie limituje dostępności programu Plus Wymiana wyłącznie do tegorocznych sprzętów w postaci iPhone’ów 18 Pro i 18 Pro Max. W jego ramach można zdecydować się również na telefony z poprzednich kolekcji, w tym na takie modele jak iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone 17, iPhone 16 i iPhone 15. Objęty jest nim również najszczuplejszy telefon Apple’a w historii, czyli mierzący jedynie 5,64 mm wyjątkowy iPhone Air.

Warto przy tym dodać, że do oferty firmy z Cupertino już w październiku dołączy jej pierwszy składany smartfon z dwoma ekranami, a zewnętrzny wyświetlacz składany w poziomie ma nowoczesne, „paszportowe” proporcje. Nazwą, którą wybrał dla tego urządzenia Apple, jest iPhone Duo.

Więcej informacji o programie Plus Wymiana znajdziesz tu: plus.pl/pluswymiana

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Piotr Grabiec Redaktor Dziennikarz działu technologie, w Grupie Spider’s Web od 2012 r. Ekspert w tematyce Apple'a, który w swoich tekstach skupia się również na telekomunikacji i grach wideo. Jest też felietonistą działu Spider's Web Rozrywka, gdzie prowadzi cykl #Nerdcorner poświęcony komiksom, superbohaterom, Gwiezdnym wojnom i wszystkiemu innemu, co geekowe. Jako nastolatek pisał do czasopisma Bike Action i administrował jego forum, a w latach 2011-2016 współpracował z IDG Poland przy magazynie PC World. Odwiedza najważniejsze branżowe targi na całym świecie, wizytuje plany zdjęciowe i pojawia się jako ekspert w telewizji oraz w radiu. W wolnym czasie jeździ na rowerze i łapie Pokemony, a w sieci używa nicka pgkrzywy.