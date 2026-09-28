Zainstalowałem watchOS 27 i jestem oczarowany. Apple Watch stał się lepszy

Apple w tym samym czasie wprowadził nowe systemy operacyjne z serii 27, takie jak iOS 27 czy macOS 27. Te jednak nie przynosiły dużych nowości, a zamiast tego skupiły się na pomniejszych ulepszeniach funkcji wdrożonych w ubiegłym roku wraz z iOS 26. Oprócz tego systemy przyniosły nową, mądrzejszą Siri opartą na sztucznej inteligencji, ale ta oczywiście nie obsługuje języka polskiego i nie działa w Unii Europejskiej. Inne funkcje są natomiast warte uwagi.

Najlepsza jest nowa dynamiczna siatka aplikacji

Zdecydowanie najlepszą funkcją w watchOS 27 jest dynamiczna siatka aplikacji. Działa w taki sposób, że po kliknięciu koronki na ekranie wyświetla nam się sześć najczęściej i ostatnio używanych aplikacji zainstalowanych na zegarku. Oprócz tego znajduje się również ikona wszystkich dostępnych programów. Aby przejść do wszystkich aplikacji, można też przesunąć koronkę w dół.

Jest to znacznie lepsze podejście w porównaniu z tym, co było wcześniej. Przed watchOS 27 po kliknięciu koronki wyświetlała się siatka wszystkich aplikacji z malutkimi ikonami. Dotychczas można było co najwyżej przypiąć ulubione aplikacje na górną część siatki ekranu za pomocą gestu przytrzymania ikony. Nie było to jednak rozwiązanie idealne, ponieważ przede wszystkim wymagało interakcji ze strony użytkownika polegającej na samodzielnym ustawieniu układu.

Oprócz tego dużym minusem był fakt małych ikon, które nawet w Apple Watchu w wersji 46 mm były na tyle małe, że mogły zdarzać się sytuacje, w których uruchamiamy inną aplikację, niż chcieliśmy. Szczególnie w przypadku osób z większymi palcami mogło być to problematyczne.

Z kolei nowe podejście wyświetla sześć najczęściej lub ostatnio uruchamianych aplikacji. Odkąd tylko zainstalowałem watchOS-a 27, jestem ogromnym fanem tego podejścia. Mimo że wcześniej już dostosowałem układ w siatce aplikacji pod siebie, możliwość szybkiego uruchomienia najważniejszych dla mnie programów niezwykle przypadła mi do gustu. Nie wiem, jak wy, ale ja korzystam na swoim Apple Watchu na co dzień głównie z kilku aplikacji.

Do pozostałych programów zaglądam tylko od czasu do czasu albo praktycznie w ogóle. Dlatego nowe podejście z dynamicznie wyświetlającymi się wybranymi aplikacjami jest znacznie ciekawsze. Apple jednak daje wciąż możliwość wyboru między siatką a listą aplikacji.

Nowy gest szczypnięcia też jest przydatny

W systemie watchOS 27 wprowadzono również nowy gest szczypnięcia. Działa w taki sposób, że dotykając palca wskazującego kciukiem, można szybko uruchomić widżet Smart Stack i sprawdzić przypięte programy oraz przejść do ulubionych funkcji, takich jak sprawdzenie wiadomości, muzyki w Apple Music, czy chociażby przejść do aplikacji, takich jak Kalendarz, Przypomnienia czy też Zdjęcia.

Dotychczas, aby uruchomić te widżety, trzeba było skorzystać z koronki, przesuwając ją w górę (przesunięcie w dół wywołuje ekran powiadomień) oraz kliknąć palcem w konkretną pozycję. Nowe rozwiązanie jest o tyle ciekawe, że pozwala na uruchomienie widżetów bez potrzeby klikania ekranu drugą ręką. Wystarczy pojedyncze szczypnięcie palcem. Łączy się to z dotychczasowym podwójnym gestem szczypnięcia oraz graficznie wskazuje funkcję, którą uruchomimy.

Jest też ulepszona aplikacja Apple Znajdź

W systemie watchOS 27 ostatnią z ważnych zmian jest zupełnie przeprojektowana aplikacja Znajdź. Dotychczas były dostępne trzy osobne programy do lokalizacji przedmiotów, urządzeń i osób. Teraz jest dostępna jedna aplikacja z mapą, która pozwala lokalizować wszystkie urządzenia. Sterowanie i przełączanie odbywa się z użyciem cyfrowej koronki.

Można też przełączać widok za pomocą przycisków po bokach ekranu. Oczywiście nie jest to aplikacja tak wygodna, jak np. na telefonach czy na komputerach Mac, ale czasami może się przydać.

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