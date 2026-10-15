Z automatów wyjmiesz prawie wszystko. W jednej sprawie rząd mówi stanowcze "nie"

Hipoteza na pierwszy rzut oka wydaje się być chybotliwa i nietrudna do obalenia. Zdaję sobie sprawę, że mogą być państwa, w których maszyn jest nawet więcej. Być może są też kraje, gdzie liczba użytkowników przeróżnych skrzynek wypluwających przedmioty i produkty nie tyle co przewyższa, a wręcz zawstydza naszą. Nie wykluczam, że ich asortyment może być odważniejszy i bardziej szalony - choć w to akurat bardzo trudno uwierzyć, jeśli pamięta się, że to właśnie w naszym kraju dumnie stoi ziemniakomat. I to nawet niejeden!

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Nie chodzi więc o same liczby i suche fakty, a raczej o niedającą się opisać ekscytację, jaką darzymy automaty. To uczucie, którego nie da się zmierzyć, a które jest bardzo silne - czuje się je. Gorąca namiętność każe liczyć na to, że w końcu wszystko będzie w nich i z nich dostępne.

Mój osąd mógłby wynikać z pewnego łódzkiego spaczenia. W końcu dworzec Łódź Fabryczna jest nieoficjalną stolicą polskich automatów. Bijącym sercem automatyzacji. Te są na każdym kroku. Gdzie nie pójdziesz, tam z automatu wyskoczyć chce przekąska, zimny napój, kawa, herbata, cokolwiek. Ogromna, pusta, przerażająca wręcz przestrzeń, pojedyncze osoby zmierzające na peron, ochroniarze spacerujący wolnym krokiem i oczywiście automaty, których nie da się zliczyć. Zacząłby kto pomiary, a po chwili byłyby nieaktualne, bo po drugiej stronie dworca przybyły już trzy kolejne. I tak w kółko. Nie trzeba pisać kolejnych dystopii, smutna przyszłość ludzkości toczy się na oczach podróżnych. Żadnych rozmów, tumultu, gwaru. "Wciśnij start i wybierz numer". Jedyny dźwięk to echo puszki wpadającej do szuflady.

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Tak, przez wizyty na dworcu mógłbym mieć nieco zwichrowany obraz automatowej rzeczywistości. Tylko że nie tylko tam dokonuję podobnych obserwacji. Kolejne kwiatomaty wkraczają na osiedla. Z maszyn można kupić już chleb, pizzę, kwiaty, sznurówki, nici, jajka, bigos i smalec. Jakby w tym wszystkim nie chodziło już o spełnianie rzeczywistych potrzeb - naprawdę pasztet z gęsi musi być pod ręką, gdyby kogoś naszła ochota o trzeciej w nocy? - ale licytowanie się, co jeszcze da się wsadzić za szybę.

W tej postępującej automatyzacji ważniejsze jest nie to, co jest, a to, czego nie ma. Automaty próbują wypełnić pustkę po wszystkich małych sklepach, kioskach i usługach, które dawniej były dostępne na ulicach. Można się łudzić, że to właśnie zasługa postępu i nowoczesności: w środku nocy czekają nitki, pizze, kebaby i jajka. Świat jest gotowy spełniać każdą zachciankę. Nie żałuj kawiarenek, małych restauracji, rzemieślników, krawców, szewców, rynków i straganów, skoro w nocy o północy z maszyny wypaść może bukiet kwiatów, przynęta na ryby czy ser wędzony. Nie potrzebujesz? Ale możesz, spójrz, ile możliwości i szans! I cóż z tego, że każda ulica, każdy zakątek będzie jak dworzec Łódź Fabryczna w miniaturze.

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Nie myślcie jednak, że jestem zdecydowanym przeciwnikiem każdego automatu

Uważam, że są takie, które odpowiadają na realne potrzeby, a przy tym niczego nie pasują. Wolałbym, aby mleko, ziemniaki czy jedzenie sprzedawane było przez lokalnych handlarzy, ale dokumentów nie muszę odbierać ani oddawać twarzą w twarz. Dlatego urzędomaty - a nawet coraz popularniejsze przy bibliotekach książkomaty - mi nie wadzą.

Też jest ich coraz więcej. Nową maszyną chwalono się ostatnio w Koszalinie. "Urzędomat pozwala odebrać dokument wtedy, kiedy nam pasuje, bez konieczności dostosowywania planu dnia do godzin pracy urzędu" - przyznaje prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj.

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Póki co w urzędomacie, podobnie jak w wielu innych tego typu maszynach, odbierać można dowody rejestracyjne. A kiedy dowody osobiste? Tu sprawa się nieco komplikuje.

Obowiązujące regulacje wyłączają możliwość doręczania dowodów osobistych z wykorzystaniem urzędomatów. Z uwagi na funkcje, jakie pełni dowód osobisty brak jest podstaw do wprowadzenia takiej możliwości w przepisach prawa - pisała cytowana przez PAP wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Magdalena Roguska, która odpowiadała na jedną z interpelacji poselskich.

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Zła wiadomość jest taka, że ministerstwa infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji nie planują zmian przepisów. O ile dowody osobiste do automatu nie trafią, to nieco inaczej sprawa ma się z prawem jazdy i pozwoleniami. Stanisław Bukowiec przekazał PAP, że resort infrastruktury chce umożliwić ich odbiór w urzędomatach.

Serwis Samorządowy PAP informuje, że MSWiA planuje wprowadzenie możliwości wysyłki paszportów na wskazany przez mieszkańca adres.

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