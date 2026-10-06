Mniejszy rachunek za prąd dla komputera. Dostawca energii ma genialny pomysł

Niemiecki dostawca energii SWK dobrze wie, że sprzęt gamingowy potrafi być wyjątkowo energożerny. Nowoczesne podzespoły komputera pod pełnym obciążeniem bez problemu zużywają kilkaset watów, a przecież do tego dochodzą monitory, oświetlenie czy urządzenia smart home. W efekcie wielogodzinne sesje każdego dnia nie sprzyjają oszczędzaniu prądu. Jak się okazuje istnieją jednak sposoby, by uzyskać tańszą kilowatogodzinę.

Niemcy odpalają taryfę na prąd dla graczy

Topowe zestawy komputerowe potrafi konsumować ogromne pokłady prądu. Sama najlepsza karta graficzna GeForce RTX 5090 charakteryzuje się poborem mocy na poziomie 600 W. Gdy dodamy do tego potężny procesor gamingowy, który potrzebuje 150-200 W, oraz pozostałe komponenty, cały zestaw bez problemu przekroczy barierę 1000 W.

Intensywne użytkowanie takiego komputera przez 10 godzin dziennie przekłada się na zużycie 10 kWh. W skali roku daje to astronomiczne 3650 kWh - nie licząc pozostałych urządzeń domowych. Oczywiście wszystko zależy od tego, z jakiego komputera korzystamy. Mniej zaawansowane jednostki, takie jak RTX 5060, potrzebują znacznie mniej prądu. Mimo wszystko pełne obciążenie potrafi wygenerować niemały rachunek.

Dlatego niemiecki operator stworzył taryfę meinGaming. Do dyspozycji są trzy poziomy obejmujące szacowany poziom rocznego zużycia prądu:

gracz okazjonalny - 2500 kWh rocznie - skierowana do osób, które grają ok. 10 godz. tygodniowo i traktują gry jako sposób na relaks po pracy lub w weekendy;

pro gamer - 3500 kWh rocznie - dla bardziej zaangażowanych graczy, którzy interesują się streamingiem, korzystają z wielu stanowisk komputerowych lub pracują w domu - 30 godz. grania tygodniowo;

gospodarstwo domowe z grami - oferta skierowana do domostw z dwoma lub większą liczbą graczy, którzy grają po 50 godz. lub więcej każdego tygodnia na komputerach stacjonarnych i konsolach - roczne zużycie energii elektrycznej na poziomie 5000 kWh.

Czym mają wyróżniać się taryfy na prąd dla graczy? Tym, że stała opłata dystrybucyjna jest wyższa niż w standardowych pakietach, ale za to cena jednej kilowatogodziny ma być korzystniejsza. Zasada jest taka, że im więcej prądu się zużywa, tym bardziej się to opłaca. W taryfie dostawca ma zapewniać gwarancję niezmiennej ceny energii do dwóch lat.

Gracze to dziś nie tylko zapaleni komputerowcy, ale też okazjonalni konsolowcy - te sprzęty w połączeniu z dużymi telewizorami oraz np. zaawansowanym oświetleniem domowym również potrafią wykorzystać masę energii. W Polsce również przydałyby się takie taryfy.

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