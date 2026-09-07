Rachunki za prąd mocno w górę. Szykuj się na niemałą podwyżkę 

"Obecny poziom cen prądu na Towarowej Giełdzie Energii źle wróży kilkunastu milionom gospodarstw domowych w Polsce" - donosi "Rzeczpospolita". Jak informuje serwis, ceny energii z dostawą na przyszły rok wzrosły w ciągu miesiąca o 76 zł/MWh do blisko 500 zł/MWh. Osiągnęły tym samym najwyższy poziom od 2023 r.

Jeśli utrzymają się dłużej, w 2027 r. rachunki za prąd pójdą w górę

Jak bardzo? Przeciętne gospodarstwo domowe może zapłacić w przyszłym roku nawet o 200 zł rocznie więcej.

Optymizmem nie napawają również ceny gazu, które - jak zauważa "Rzeczpospolita" - są najwyższe od pierwszych tygodni wojny na Bliskim Wschodzie.

Rosnący popyt na węgiel w Europie, wywołany przez drogi gaz, podbija również ceny uprawnień do emisji CO2, tworząc "spiralę" wzajemnych zależności. To gaz jest głównym motorem wzrostu kosztów energii. Drogi gaz winduje koszty wytwarzania energii i przekłada się na wyższe ceny kontraktów rocznych - wyjaśnia Krzysztof Hrywniak, doradca i ekspert rynku energii.

Według analityka wiele zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Zawieszenie broni mogłoby obniżyć ceny gazu nawet o 20-25 proc.

W maju Eurostat wyliczał, że w drugiej połowie 2025 r. ceny energii elektrycznej dla gospodarstw w Polsce były jednymi z najwyższych wśród krajów Unii Europejskiej. Prognozy na 2027 r. nie dają nadziei na to, byśmy oddali się od niechlubnej czołówki.

- Nie wykluczałbym ryzyka wzrostu taryf za samą energię elektryczną dla gospodarstw domowych nawet do 590 zł/MWh, podczas gdy na ten rok cena wynosi średnio 495,16 zł - przewiduje w rozmowie z dziennikiem Andrzej Kędzierski, analityk z BM Pekao.

Wzrost cen o 100 zł/MWh dla gospodarstwa domowego zużywającego średnio 2 MWh prądu rocznie oznaczałby podwyżkę rachunku o 200 zł na rok.

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