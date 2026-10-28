Tajny chiński samolot kosmiczny przyłapany. Tak wygląda na orbicie

To nie jest zwykły satelita ani statek kosmiczny, który przywozi astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Na zdjęciu ujawnionym przez amerykański wywiad widać chiński samolot kosmiczny na orbicie, połączony z modułem serwisowym i wyposażony w rozłożone panele słoneczne.

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Fotografia robi wrażenie nie tylko dlatego, że pokazuje rzadko obserwowaną konstrukcję. Ujawnia również szczegóły technologii, którą Pekin rozwija w tajemnicy, a której rzeczywiste możliwości wciąż pozostają zagadką.

Zdjęcie chińskiego, tajnego samolotu kosmicznego, wykonane zostało w 2024 r. przez sondę Maxar Technologies. Ujawniła je właśnie Amerykańska Agencja Wywiadu Obronnego (DIA). Na fotografii widać samolot na orbicie zacumowany do modułu serwisowego.

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Moduł ten ma zapewniać zasilanie elektryczne i napęd podczas misji orbitalnej, zanim oddzieli się od samolotu przed wejściem w atmosferę. Na zdjęciu widać również drzwi ładowni statku kosmicznego, choć dokładna konfiguracja i funkcja widocznych elementów nie zostały ujawnione publicznie. Wśród możliwości znajdują się systemy takie jak ramiona robotyczne, małe satelity lub próbki do testów na orbicie - analizuje serwis The Aviatonist.

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Cztery misje i setki dni na orbicie

Od września 2020 r. chiński samolot kosmiczny miał wziąć udział w czterech misjach. Za każdym razem trafiał na orbitę na pokładzie rakiety nośnej Długi Marsz 2F. Pierwszy lot był tylko testem i trwał zaledwie dwa dni. W trakcie drugiej misji w 2020 r. samolot spędził na orbicie 276 dni, a na przełomie 2023 i 2024 r. było to 268 dni. Czwarta misja rozpoczęła się w lutym 2026 r. i wciąż trwa.

W raporcie wskazano dwa chińskie modele amolotów kosmicznych: Shenlong i Tengyun, ale nie wiadomo, który z nich znajduje się na zdjęciu. Chiński statek kosmiczny jest często porównywany z X-37B Sił Kosmicznych USA, ponieważ oba są bezzałogowymi, wielokrotnego użytku statkami orbitalnymi przeznaczonymi do powrotu na Ziemię. Konstrukcja, ładunek i cele misji chińskiego statku kosmicznego pozostają w dużej mierze nieujawnione - zaznacza The Aviatonist.

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Chiński samolot kosmiczny.

Konstrukcja przypomina amerykański X-37B, czyli bezzałogowy samolot kosmiczny wykorzystywany przez Siły Kosmiczne Stanów Zjednoczonych. Oba pojazdy są wynoszone na orbitę za pomocą rakiet, mogą prowadzić eksperymenty w przestrzeni kosmicznej, a po zakończeniu misji wrócić na Ziemię.

Ich skrzydła nie służą do latania jak w przypadku zwykłego samolotu. Stają się przydatne dopiero podczas powrotu przez atmosferę i lądowania na pasie startowym.

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W czasie lotu orbitalnego taki pojazd porusza się z prędkością rzędu kilku kilometrów na sekundę. Na niskiej orbicie okołoziemskiej typowe prędkości wynoszą około 7,8 km/s, czyli blisko 28 tys. km/h.

Skrzydła nie zapewniają tam oczywiście klasycznej siły nośnej, ponieważ maszyna znajduje się w próżni. Dopiero w atmosferze, gdy pojawia się odpowiednio gęste powietrze, aerodynamiczny kształt kadłuba i skrzydeł pozwala kontrolować lot oraz wyhamować przed lądowaniem.

Tajemnicze manewry na orbicie

Serwis dodaje, że dane z monitoringu wskazują, że chiński samolot kosmiczny wypuszczał obiekty oraz wykonywał operacje zbliżeniowe.

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Operacje zbliżeniowe na orbicie (RPO - Rendezvous and Proximity Operations) to manewry kosmiczne, w których dwa lub więcej obiektów (np. satelity, statki kosmiczne, stacje orbitalne) kontrolowanie zbliżają się do siebie i utrzymują stałą, bliską odległość w celu wykonania określonego zadania.

Brzmi niewinnie, ale takie manewry mogą służyć do zbliżania się do satelitów ich niszczenia lub zakłócania ich pracy. Niektóre teorie przypisują chińskiemu statkowi kosmicznemu kinetyczne zdolności antysatelitarne.

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Same Chiny zapewniają, że ich samolot kosmiczny służy celom cywilnym, a loty orbitalne mają na celu "weryfikację technologii wielokrotnego użytku i usług orbitalnych, aby zapewnić wsparcie techniczne dla pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej".

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