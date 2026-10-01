Bierzesz starter na kartę i masz miesiąc za darmo. Genialna opcja

Magentowy operator postanowił przedłużyć promocję pozwalającą na korzystanie z oferty na kartę bez kupowania pakietu za pełną cenę przez pierwszy miesiąc. Rozwiązanie ma działać aż do końca roku. Co trzeba zrobić, aby skorzystać z promocji?

T-Mobile ma nowy starter na kartę i pierwszy miesiąc usług za darmo.

Nowe startery w T-Mobile oczywiście wciąż kosztują 5 zł. Do dyspozycji są dwie wersje: z oznaczeniem "9999 GB" oraz "BEZ LIMITU". Obie opcje pozwalają na skorzystanie z promocji pierwszego miesiąca za 0 zł oraz 9999 GB w 12 paczkach po 833,25 GB przez rok. Do dyspozycji są też startery za 10 i 20 zł z aktywną ofertą GO! XL na kartę, obejmującą 300 GB internetu oraz nielimitowane rozmowy i SMS-y/MMS-y.

Zdecydowanie najlepsza jest tu możliwość skorzystania z usług za 0 zł. To jednak nie tak, że nic nie wydamy. W pierwszej kolejności trzeba kupić sam starter, a potem doładować konto. Sęk w tym, że użytkownik nie musi kupować pakietu w standardowej cenie. Zamiast tego po kupieniu i zarejestrowaniu startera należy doładować konto za 10 zł i w ciągu 30 dni od aktywacji uruchomić ofertę cykliczną GO! M.

fot. T-Mobile

Promocja pozwala uzyskać pierwszy miesiąc korzystania z oferty bez dodatkowych opłat. Po tym czasie pakiet będzie odnawiał się co 30 dni za 35 zł.

Aktywowanie oferty GO! M odbywa się w aplikacji Mój T-Mobile w zakładce Usługi, kodem 6001*3# lub poprzez wysłanie SMS-a o treści AKTM na numer 8066. W ramach pakietu użytkownik może liczyć na 50 GB internetu: 30 GB z oferty i 20 GB po doładowaniu konta kwotą 35 zł. Doładowanie za 10 zł daje z kolei dodatkowe 5 GB na 5 dni.

Oznacza to, że klient za łączną kwotę 15 zł (5 zł za starter + 10 zł za doładowanie) może odebrać w pierwszym miesiącu pakiet obejmujący 50 GB oraz bonusowe 833 GB internetu. Można oszczędzić trochę pieniędzy i przeznaczyć je na dalsze utrzymywanie aktywnej oferty.

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