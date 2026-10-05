Elon Musk mówi "koniec z AI". To efekt nowej fanaberii Trumpa

Zmiana nazw firm to zdecydowanie praktyka nieobca Elonowi Muskowi. Po zakupie Twittera przechrzcił on społecznościówkę na "X". Później połączył on swoje dwa startupy - SpaceX i xAI - w nowy byt o nazwie "SpaceXAI". Teraz mamy do czynienia z trzecim epizodem muskowej onomastyki, bowiem SpaceXAI ma zmienić nazwę na SpaceXSI.

Elon Musk deklaruje zmianę nazwy swojej firmy

Musk potwierdził zmianę w serwisie X. Jeden z użytkowników zapytał go, czy firma zostanie przemianowana na SpaceXSI. "Tak, dokonamy tej zmiany" - odpowiedział miliarder. W innym wpisie stwierdził natomiast: "SpaceX to firma z branży super inteligencji". Wcześniej napisał krótko: "Koniec z AI", argumentując, że określenie "super inteligencja" jest lepsze.

Na razie nowa nazwa nie została jednak wdrożona. Strona internetowa firmy oraz jej profile w mediach społecznościowych nadal posługują się nazwą SpaceXAI. Musk nie podał również terminu, w którym SpaceXSI miałoby oficjalnie zastąpić dotychczasową nazwę.

Trump chce, aby AI stało się SI

Zmiana nazwy SpaceXAI jest związana z decyzją Donalda Trumpa. Prezydent USA podpisał pod koniec września rozporządzenie nakazujące federalnym agencjom używanie określenia "Super Intelligence" ("super inteligencja") oraz skrótu "SI" w oficjalnych dokumentach i kanałach komunikacji. Administracja ma przestać stosować określenia "Artificial Intelligence" ("sztuczna inteligencja") i "AI" w odpowiednich materiałach.

Według Białego Domu współczesne systemy AI wykraczają poza możliwości, które sugeruje historyczne określenie "sztuczna inteligencja". Rozporządzenie przewiduje również 60 dni na przeanalizowanie, w jakim stopniu "sztuczna inteligencja" powinno zastąpić dotychczasową definicję sztucznej inteligencji w amerykańskich przepisach.

Trump wcześniej przeprowadził na Truth Social kilka ankiet dotyczących nowej nazwy. Pod uwagę brane były m.in. "Superior Intelligence" ("wyższa inteligencja"), "Extreme Intelligence" ("ekstremalna inteligencja"), "Supreme Intelligence" ("najwyższa inteligencja") oraz "Super Intelligence" ("super inteligencja"). Ostatecznie zwyciężyło ostatnie z tych określeń, które w jednej z ankiet uzyskało 65 proc. głosów.

Musk nie jest jedynym miliarderem, który używa nowej nazwy

Pomysł Trumpa spotkał się również z odzewem ze strony innych przedstawicieli branży technologicznej. Jensen Huang, szef Nvidii, podczas spotkania z prezydentem mówił o centrach danych jako o "SI factories", czyli fabrykach superinteligencji. Musk również opublikował materiały ze spotkania opatrzone określeniem "Super Intelligence".

Nie wiadomo jednak, czy za decyzją Muska pójdą kolejne firmy z branży. Zainteresowanie nowym określeniem jest widoczne także poza sektorem technologicznym. BBC informowało, że we wrześniu zarejestrowano około 44 tys. domen z końcówką ".si", czyli domeną przypisaną Słowenii. Był to wzrost o 2199 proc. względem sierpnia.

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