Nagrywarki uśmiercone, płyty z grami na wylocie. Teraz Sony wywala coś jeszcze

Jak się właśnie okazało, Sony nie powiedziało ostatniego słowa w sprawie przyszłości (a właściwie jej braku) fizycznych nośników multimediów. Japoński producent kończy sprzedaż swojego ostatniego odtwarzacza Ultra HD Blu-ray, co oznacza kolejny etap wycofywania się firmy z rynku urządzeń obsługujących płyty.

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Sony rezygnuje z odtwarzaczy Blu-ray

Informacje o zakończeniu sprzedaży modelu UBP-X700/K przekazał japoński blog Kunkoku, będący jednocześnie sprzedawcą produktów Sony. UBP-X700/K zadebiutował w maju 2025 r. i był ostatnim samodzielnym odtwarzaczem Ultra HD Blu-ray w ofercie Sony.

Zgodnie z doniesieniami Kunkoku urządzenie zniknęło z oferty 22 października 2026 r. Sony Japan potwierdziło - poprzez stronę w swoim oficjalnym sklepie internetowym, gdzie odtwarzacz został oznaczony jako niedostępny, bez planów kolejnych dostaw - że mamy do czynienia z końcem produkcji. Producent nie zapowiedział przy tym następcy urządzenia.

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Jak zauważa serwis FlatpanelsHD, zakończenie sprzedaży UBP-X700/K w Japonii może oznaczać wyjście Sony z rynku odtwarzaczy UHD Blu-ray. Jednoczęsnie model nie został jeszcze formalnie wycofany ze wszystkich rynków, w tym ze Stanów Zjednoczonych i Europy. W sklepach mogą więc pozostać egzemplarze z dotychczasowych dostaw.

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku pozostałych urządzeń do odtwarzania płyt. Sony nadal oferuje jeden standardowy odtwarzacz Blu-ray oraz jeden model obsługujący DVD. Firma zakończyła już jednak sprzedaż nagrywarek Blu-ray.

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PlayStation 5 pozostaje ostatnim odtwarzaczem UHD Blu-ray Sony

Wycofanie modelu UBP-X700/K sprawia, że w Japonii jedynym urządzeniem Sony obsługującym filmy na płytach UHD Blu-ray pozostaje PlayStation 5. Konsola oferuje taką funkcję, ale została zaprojektowana przede wszystkim z myślą o grach, a jej możliwości odtwarzania filmów mają pewne ograniczenia.

PS5 nie obsługuje Dolby Vision podczas odtwarzania filmów ani Dolby Atmos w tej samej funkcji. Osoby korzystające z telewizorów 4K i zaawansowanych systemów kina domowego nie mogą więc wykorzystać wszystkich możliwości swoich urządzeń przy odtwarzaniu filmów na tej konsoli.

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Samodzielne odtwarzacze UHD Blu-ray pozostają natomiast rozwiązaniem dla osób, które chcą oglądać filmy z płyt w wysokiej jakości obrazu i dźwięku. Fizyczne wydania pozwalają również zachować dostęp do zakupionych produkcji niezależnie od zmian w katalogach serwisów streamingowych. Film dostępny dziś w abonamencie może bowiem zostać usunięty z oferty platformy, a użytkownik nie ma wpływu na takie decyzje.

Koniec płyt z grami to kolejny etap zmian w Sony

Najnowsza decyzja producenta następuje po wcześniejszych zmianach dotyczących innych kategorii nośników. Sony wycofało się już z rynku samodzielnych odtwarzaczy CD i SACD, a w lutym 2026 r. poinformowało o zakończeniu działalności w segmencie nagrywarek Blu-ray.

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Osobnym krokiem jest zapowiedziane zakończenie produkcji fizycznych wydań gier na PlayStation. Jak już wcześniej informowaliśmy, od 2028 r. nowe gry na konsole Sony mają być dystrybuowane wyłącznie cyfrowo. Zmiana ma objąć zarówno PlayStation Store, jak i partnerów handlowych. W przypadku wydań pudełkowych klienci mają otrzymywać kody do pobrania gier zamiast płyt.

Nie oznacza to jeszcze oficjalnego potwierdzenia, że przyszłe konsole PlayStation całkowicie zrezygnują z napędów optycznych. Ograniczenie fizycznej dystrybucji gier oraz wycofywanie kolejnych urządzeń odtwarzających płyty sprawiają jednak, że przyszłość napędów w następnej generacji konsol pozostaje pod znakiem zapytania.

Kto jeszcze produkuje odtwarzacze UHD Blu-ray?

Ograniczenie działalności Sony zmniejsza liczbę dużych producentów elektroniki oferujących samodzielne odtwarzacze UHD Blu-ray. Jak wskazuje FlatpanelsHD, jednym z najważniejszych graczy pozostaje Panasonic, który nadal rozwija urządzenia obsługujące fizyczne nośniki. Firma wprowadziła również na japoński rynek model DMR-4X1010, łączący funkcje odtwarzacza z tunerem telewizji 4K.

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Na rynku pojawiają się także urządzenia mniej znanych producentów, w tym chińskich marek. Część z nich celuje jednak w znacznie węższą grupę odbiorców. Przykładem jest Magnetar Ultima, zaawansowany odtwarzacz kierowany do wymagających użytkowników, którego cena sięga 12 tys. dolarów.

Wycofywanie się kolejnych producentów może ograniczyć wybór urządzeń dla osób posiadających kolekcje filmów na płytach. Mniejsza dostępność nowych odtwarzaczy może również wpłynąć na ceny pozostałych modeli, szczególnie jeśli ich produkcja zostanie ograniczona, a zainteresowanie ze strony kolekcjonerów się utrzyma.

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