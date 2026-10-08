Roaming na granicy. Operatorzy chcą rozwiązać irytujący problem

Wszyscy, którzy chociaż raz w życiu byli w polskich górach nieopodal granicy, dobrze wiedzą, że sieć komórkowa w tych rejonach działa dość specyficznie. Często zdarzają się sytuacje, że mimo przebywania w Polsce telefon za wszelką cenę chce się połączyć z nadajnikiem położonym po stronie Słowacji. Wynika to ze specyficznych przepisów dotyczących sieci w tych rejonach. Operatorzy chcą zmian.

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Operator chce zmian w sieci komórkowej na granicy

Urząd Komunikacji Elektronicznej, zajmujący się kwestiami rozwoju sieci komórkowej w Polsce, poinformował o tym, że operator sieci Play złożył wniosek o zmianę warunków korzystania z częstotliwości 3500-3600 MHz.

Operator, tak jak inni giganci telekomunikacyjni (Orange czy T-Mobile), chce bowiem, aby Polska zmieniła zasady dotyczące stawiania nadajników w pobliżu granicy ze Słowacją. Wygląda to tak, że operatorzy muszą uzyskiwać specjalne pozwolenia radiowe dla nowych nadajników wykorzystujących pasmo C w odległości 65 km od granicy. W efekcie czego na Podhalu, w Bieszczadach czy Beskidach rozwój sieci komórkowej nie postępował tak sprawnie, jak w innych miejscach w kraju.

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Operator chce jednak prostszych procedur w przypadku terenów znajdujących się nieopodal granicy. Zamiast skomplikowanego procesu będzie wymagane proste zgłoszenie do rejestru. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ pasmo C w technologii 5G jest kluczowe w zapewnianiu internetu w miejscach turystycznych.

To technologia, która charakteryzuje się możliwie najwyższymi pojemnościami sieciowymi. Mówiąc inaczej, więcej osób może połączyć się z danym nadajnikiem bez większego spowolnienia połączenia z siecią. W miejscowościach podgórskich, takich jak Zakopane, Białka Tatrzańska czy Krynica-Zdrój oraz na szlakach w sezonie możemy spotkać mnóstwo turystów, z których każdy chce pozostać w łączności ze światem.

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W przypadku starszych technologii sieci komórkowych obsługa wielu osób jednocześnie mogła powodować obciążenia, a co za tym idzie, problem z dostępem do internetu.

Sieć komórkowa na granicy ze Słowacją zostanie poprawiona?

Zaproponowane przez operatora rozwiązanie ma również zapewnić mniej zakłóceń przy samej granicy. Porozumienie lepiej reguluje kwestię synchronizacji nadajników znajdujących się w Polsce i na Słowacji. Dzięki temu powinniśmy rzadziej trafiać na sytuacje, w których gdy znajdujemy się nieopodal granicy, nasz telefon chce uruchomić roaming UE.

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