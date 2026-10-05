Płacisz ponad 45 zł za abonament komórkowy? Przepłacasz

Dziś stabilny i szybki internet w telefonie nie wymaga drogiej oferty abonamentowej na poziomie 100 zł/mies. Sam korzystam z pakietu za 35 zł/mies. i jest dla mnie w zupełności wystarczający - daje mi 120 GB danych, które na dodatek kumulują się z miesiąca na miesiąc. Wiem jednak, że niepotrzebne przepłacanie za oferty komórkowe wciąż jest w Polsce standardem.

Jeśli płacisz za abonament więcej niż 45 zł, przepłacasz

Jak wynika z nowego raportu Telko.in, średnia cena pakietu komórkowego we wrześniu 2026 r. wynosiła 44,99 zł. W porównaniu z czerwcem br. wzrosła o 91 groszy (z poziomu 44,08 zł). Mimo tego drobnego wzrostu ogólny obraz stabilizacji usług w tym roku pozostaje niezmienny.

Polacy najczęściej wybierają usługi spośród czwórki największych operatorów (MNO): Play, Orange, Plus i T-Mobile. Wśród nich odczuwalny ruch wykonał jedynie Play, podnosząc średnią cenę abonamentu z 71,50 zł do 79,25 zł (efekt zakończenia promocji na plan Homebox, którego cena wróciła ze 97,50 zł do 130 zł). Pozostała trójka utrzymała ceny bez zmian.

Wybór pakietów abonamentowych nie zawsze się opłaca. Sens zachowuje głównie wtedy gdy na przykład mamy atrakcyjną wieloletnią umowę lub korzystamy dodatkowo z pakietów obejmujących kilka usług, takich jak telewizja, internet światłowodowy oraz telefon stacjonarny.

fot. Telko.in

Jeśli zależy nam na optymalizacji domowego budżetu, znacznie lepszym wyborem są pakiety typu prepaid (na kartę) oraz nowoczesne subskrypcje. Zasada jest prosta: płacimy z góry za miesiąc - najczęściej są to oferty bez umów na czas określony. Najniższe ceny operatorów w ofertach na kartę zaczynają się od 12,99 zł - jest to pakiet operatora Otvarta, którego średnia cena pakietów spadła o 30 gr.

Spadki cen dotyczą również Plusha (tańszej oferty Plusa) o 7,50 zł oraz Virgin Mobile (-5 zł). Bez zmian pozostały natomiast nju mobile, Red Bull Mobile, Premium Mobile czy Toya.

fot. Telko.in

Co prawda średnia stawka za najtańsze oferty na rynku wzrosła o symboliczne 28 groszy, ale najkorzystniejsze cenowo pakiety nieustannie trzymają Otvarta, Toya, Vectra, Lajt mobile oraz Virgin Mobile. I jeśli ktoś naprawdę nie chce przepłacać, tanie pakiety na kartę mogą być najlepszym wyborem. Przeciętny użytkownik nie potrzebuje w smartofnie więcej niż ok. 50 GB danych miesięcznie, szczególnie jeśli w domu lub mieszkaniu ma nielimitowany internet światłowodowy.

Sam płacę 35 zł/mies. w ofercie operatora Mobile Vikings i uważam ti za złoty środek między ceną a możliwościami. W zamian otrzymuję co miesiąc 120 GB internetu, który się kumuluje. W efekcie obecnie mam do wykorzystania ok. 1,4 TB w Polsce, mimo że w ostatnich dwóch tygodniach zużyłem ponad 500 GB. Tobie też polecam nie przepłacać.

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