Orange ruszył z wielką promocją. Ma darmowe prezenty dla każdego
Orange świętuje Dzień Klienta i uruchamia promocję dla wszystkich swoich użytkowników. Przez cały tydzień będzie można odbierać prezenty oraz niespodzianki.
Świętowanie potrwa od 6 do 13 października. Każdego dnia w aplikacji pojawi się nowa nagroda. Co ważne, akcja nie ogranicza się wyłącznie do wybranych, najdroższych abonamentów - z promocji skorzysta absolutnie każdy klient sieci.
Orange przez tydzień rozdaje prezenty dla klientów - na początek internet
Pierwszym prezentem, udostępnionym we wtorek 6 października, jest darmowy pakiet 50 GB internetu do wykorzystania na terenie Polski przez 14 dni. Rozwiązanie przygotowano dla klientów indywidualnych Orange (zarówno w abonamencie, jak i na kartę), użytkowników Orange Flex oraz tańszych pakietów nju mobile (karta, abonament, subskrypcja). Paczka jest dostępna także dla klientów biznesowych.
Jak odebrać dzisiejszą nagrodę? To proste. W zależności od posiadanej oferty należy wykonać określone kroki:
- Dla klientów Orange: aplikacja Mój Orange lub wysłanie bezpłatnego SMS-a o treści KLIENT pod numer 80111;
- Dla klientów nju mobile: bezpłatny SMS o treści KLIENT pod numer 80455 (abonament, karta) lub kod promocyjny KLIENT w ustawieniach konta (nju subskrypcja);
- Dla klientów Flexa: kod KLIENT w zakładce Mój Profil.
Pakiet zostanie włączony w ciągu 24 godz. od zlecenia aktywacji, a po uruchomieniu zostaniemy poinformowani SMS-em. Pakiet można odebrać maksymalnie do czwartku 8 października.
Informacje na temat następnych prezentów i niespodzianek można sprawdzić zarówno na stronie internetowej Orange, jak i w aplikacji mobilnej Mój Orange w zakładce „Dla Ciebie”. Warto tam zaglądać - w końcu skoro dają za darmo, głupio byłoby nie skorzystać.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.