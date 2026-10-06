Świętowanie potrwa od 6 do 13 października. Każdego dnia w aplikacji pojawi się nowa nagroda. Co ważne, akcja nie ogranicza się wyłącznie do wybranych, najdroższych abonamentów - z promocji skorzysta absolutnie każdy klient sieci.

Orange przez tydzień rozdaje prezenty dla klientów - na początek internet

Pierwszym prezentem, udostępnionym we wtorek 6 października, jest darmowy pakiet 50 GB internetu do wykorzystania na terenie Polski przez 14 dni. Rozwiązanie przygotowano dla klientów indywidualnych Orange (zarówno w abonamencie, jak i na kartę), użytkowników Orange Flex oraz tańszych pakietów nju mobile (karta, abonament, subskrypcja). Paczka jest dostępna także dla klientów biznesowych.

Jak odebrać dzisiejszą nagrodę? To proste. W zależności od posiadanej oferty należy wykonać określone kroki:

Dla klientów Orange: aplikacja Mój Orange lub wysłanie bezpłatnego SMS-a o treści KLIENT pod numer 80111;

Dla klientów nju mobile: bezpłatny SMS o treści KLIENT pod numer 80455 (abonament, karta) lub kod promocyjny KLIENT w ustawieniach konta (nju subskrypcja);

Dla klientów Flexa: kod KLIENT w zakładce Mój Profil.

Pakiet zostanie włączony w ciągu 24 godz. od zlecenia aktywacji, a po uruchomieniu zostaniemy poinformowani SMS-em. Pakiet można odebrać maksymalnie do czwartku 8 października.

Informacje na temat następnych prezentów i niespodzianek można sprawdzić zarówno na stronie internetowej Orange, jak i w aplikacji mobilnej Mój Orange w zakładce „Dla Ciebie”. Warto tam zaglądać - w końcu skoro dają za darmo, głupio byłoby nie skorzystać.

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