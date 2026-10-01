Samsung pokazał niezwykłe słuchawki. Nie wsadzasz ich do ucha i nigdy nie wypadną

Dotychczasowe słuchawki Samsunga opierały się na budowie dousznej lub dokanałowej. Nowe Galaxy Buds On przypominają raczej klipsy, ponieważ zakłada się je bezpośrednio na płatek uszny. To idealne rozwiązanie dla osób, które niekoniecznie chcą mieć coś w uszach.

Galaxy Buds On to nowe słuchawki w kształcie klipsa

Galaxy Buds On mają być przede wszystkim wygodne. Konstrukcja oparta na zaczepie (z wkładką, pałąkiem i przeciwwagą) równomiernie rozkłada nacisk. Sprzęt nie powinien zatem uciskać małżowiny nawet podczas intensywnego treningu czy dynamicznego ruchu. Kształt słuchawek został opracowany na podstawie analizy różnych kształtów uszu.

Same słuchawki nie blokują też kanału słuchowego. Mówimy zatem o otwartej konstrukcji, która dla wielu osób jest zdecydowanie wygodniejsza w porównaniu z klasycznymi dokanałowymi (z gumką) lub dousznymi. Nie wiem, jak wy, ale ja po kilku godzinach z AirPodsami Pro odczuwam ogromny dyskomfort. Dlatego staram się ograniczyć korzystanie ze słuchawek do minimum. Galaxy Budsy On byłyby dla mnie znacznie wygodniejsze.

Oprócz wygody, nowe budowa gwarantuje, że pchełki nie powinny tak łatwo wypadać z uszu. Aby dostosować brzmienie do otwartej konstrukcji, Samsung zastosował przetworniki TwinBoost, które wzmacniają dźwięki o niskiej częstotliwości.

Oprócz tego zastosowano automatyczną regulację głośności dostosowującą poziom dźwięku do otoczenia. Otwarta konstrukcja sprzyja wyciekaniu dźwięku na zewnątrz, dlatego zastosowano inteligentną, automatyczną regulację głośności. Algorytm na bieżąco dostosowuje poziom dźwięku do otoczenia, aby pasażerowie w komunikacji miejskiej nie słyszeli, czego właśnie słuchasz. Na tylnym panelu pchełek nie zabrakło również fizycznych przycisków do wygodnego sterowania muzyką i połączeniami.

9,5 godziny pracy na baterii, zaawansowane mikrofony oraz sztuczna inteligencja

Galaxy Buds On bazują na procesorze Qualcomm Snapdragon S7 Gen 1 Sound Platform. Dzięki temu mają działać na jednym ładowaniu nawet do 9,5 godz. Samsung postawił także na trzy mikrofony na każdej ze słuchawek, połączone z funkcją izolacji hałasu otoczenia podczas rozmów.

Ciekawym dodatkiem jest też wsparcie sztucznej inteligencji Gemini Live bezpośrednio ze słuchawek. Wystarczy wypowiedzieć frazę typu „Hej Google, porozmawiajmy na żywo”, aby natychmiastowo rozpocząć rozmowę. Co więcej, słuchawki wspierają intuicyjne gesty - wystarczy skinąć głową, aby odebrać lub odrzucić połączenie.

Nowe Galaxy Buds On trafią do sprzedaży w Korei Południowej 27 października 2026 r. Na pozostałe rynki powinny trafiać z czasem. Sprzęt wyceniono na ok. 850 zł.

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