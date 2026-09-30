Świetny telewizor OLED Samsunga trafia do Polski. W sześciu rozmiarach
Samsung wprowadził do Polski nową linię telewizorów OLED. Seria S92H jest dostępna w aż sześciu rozmiarach od 42 aż do 83 cali. Właśnie trafiła do Polski.
Nowe telewizory OLED Samsunga wyróżniają się na tle innych propozycji matowymi ekranami. Są to sprzęty, które mają pokazać pazur głównie w jasnych pomieszczeniach. Matowa powłoka oznacza ograniczenie odbicia światła. Co jeszcze potrafią te telewizory?
Telewizor OLED Samsunga już w Polsce
Samsung S92H to najnowsza propozycja w kategorii telewizorów z Korei Południowej. Jest to bardziej zaawansowana seria bazująca na panelach OLED, która wyróżnia się kilkoma kwestiami. We wszystkich modelach z rodziny zastosowano procesor AI NQ4 Gen3 wspierany przez 128 sieci neuronowych, który skaluje wyświetlane treści do rozdzielczości 4K - poprawia zatem materiały o niższej rozdzielczości lub słabszej jakości źródłowej.
Oprócz tego w telewizorze zastosowano:
- ekrany z powłoką Glare Free, która ogranicza odbicia światła, utrzymując czytelność obrazu i kontrast nawet w jasnych pomieszczeniach;
- matryce OLED z certyfikatami Real Black i Real Color;
- rozdzielczość 4K (3840 x 2160 pikseli) oraz częstotliwość odświeżania do 165 Hz z upłynniaczem ruchu;
- wsparcie dla technologii dla graczy, takich jak Nvidia G-SYNC i AMD FreeSync Premium Pro;
- wsparcie dźwięku Dolby Atmos, synchronizacji głośnika telewizora z soundbarem Samsung Q-Symphony oraz aktywnego wzmacniacza głosu.
Samsung chwali się również, że seria S92H wyróżnia się smukłym profilem i wąską ramką wokół wyświetlacza. Większe wersje urządzenia z ekranami od 55 cali (oprócz wariantów 42 i 48 cali) wspierają technologię OLED HDR+, która ma podnosić jasność obrazu i poszerzać zakres kontrastu.
Nowa seria telewizorów Samsunga S92H jest już dostępna w Polsce. Klienci mają do wyboru sześć przekątnych, których ceny wyglądają następująco:
- 42 cale - 5799 zł;
- 48 cali - 6799 zł;
- 55 cali - 8399 zł;
- 65 cali - 11299 zł;
- 77 cali - 15499 zł;
- 83 cale - 20999 zł.
Mówimy zatem o produktach z najwyższej półki cenowej. Matowy ekran, matryca OLED oraz futurystyczny wygląd z małymi ramkami mają jednak swoją cenę.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.