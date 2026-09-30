Świetny telewizor OLED Samsunga trafia do Polski. W sześciu rozmiarach

Nowe telewizory OLED Samsunga wyróżniają się na tle innych propozycji matowymi ekranami. Są to sprzęty, które mają pokazać pazur głównie w jasnych pomieszczeniach. Matowa powłoka oznacza ograniczenie odbicia światła. Co jeszcze potrafią te telewizory?

Telewizor OLED Samsunga już w Polsce

Samsung S92H to najnowsza propozycja w kategorii telewizorów z Korei Południowej. Jest to bardziej zaawansowana seria bazująca na panelach OLED, która wyróżnia się kilkoma kwestiami. We wszystkich modelach z rodziny zastosowano procesor AI NQ4 Gen3 wspierany przez 128 sieci neuronowych, który skaluje wyświetlane treści do rozdzielczości 4K - poprawia zatem materiały o niższej rozdzielczości lub słabszej jakości źródłowej.

Oprócz tego w telewizorze zastosowano:

ekrany z powłoką Glare Free, która ogranicza odbicia światła, utrzymując czytelność obrazu i kontrast nawet w jasnych pomieszczeniach;

matryce OLED z certyfikatami Real Black i Real Color;

rozdzielczość 4K (3840 x 2160 pikseli) oraz częstotliwość odświeżania do 165 Hz z upłynniaczem ruchu;

wsparcie dla technologii dla graczy, takich jak Nvidia G-SYNC i AMD FreeSync Premium Pro;

wsparcie dźwięku Dolby Atmos, synchronizacji głośnika telewizora z soundbarem Samsung Q-Symphony oraz aktywnego wzmacniacza głosu.

Fot. Samsung

Samsung chwali się również, że seria S92H wyróżnia się smukłym profilem i wąską ramką wokół wyświetlacza. Większe wersje urządzenia z ekranami od 55 cali (oprócz wariantów 42 i 48 cali) wspierają technologię OLED HDR+, która ma podnosić jasność obrazu i poszerzać zakres kontrastu.

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Nowa seria telewizorów Samsunga S92H jest już dostępna w Polsce. Klienci mają do wyboru sześć przekątnych, których ceny wyglądają następująco:

42 cale - 5799 zł;

- 5799 zł; 48 cali - 6799 zł;

- 6799 zł; 55 cali - 8399 zł;

- 8399 zł; 65 cali - 11299 zł;

- 11299 zł; 77 cali - 15499 zł;

- 15499 zł; 83 cale - 20999 zł.

Mówimy zatem o produktach z najwyższej półki cenowej. Matowy ekran, matryca OLED oraz futurystyczny wygląd z małymi ramkami mają jednak swoją cenę.

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