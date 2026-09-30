Zapomnij o małych tabletach. Samsung Galaxy Tab S12 zawstydza laptopy

Rodzina Galaxy Tab S12 obejmuje dwie propozycje: S12+ oraz S12 Ultra. To urządzenia, które mają konkurować z iPadami od Apple’a przede wszystkim pod względem rozmiarów. Mniejsza wersja z plusem jest bowiem niemal tak duża jak większe warianty iPadów z 13-calowymi ekranami. Ultra został wyposażony w ekran wyciągnięty z laptopa.

Samsung Galaxy Tab S12+ - mniejszy, ale i tak duży

Apple w swojej ofercie ma dwa rozmiary iPadów Air oraz Pro: z 11-calowymi ekranami i przekątnymi na poziomie 13 cali. Samsung Galaxy Tab S12+ jest więc czymś pomiędzy, ponieważ producent zastosował tu 12,6-calowy wyświetlacz. W urządzeniu znajdziemy mocną specyfikację:

ekran: 12,6 cala 2800 x 1752, 120 Hz, Dynamic AMOLED 2X, jasność do 1600 nitów;

procesor: MediaTek Dimensity 9500 3 nm;

pamięć: 12 + 256 GB oraz 12 + 512 GB, wsparcie kart microSD;

bateria: 10600 mAh, ładowanie przewodowe 45 W;

aparaty: tylny 13 Mpix, przedni 12 Mpix;

łączność: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth v6.0;

wodoszczelność: IP68;

system: Android 17, One UI 9, 7 lat wsparcia;

wymiary i masa: 187,8 x 289,5 x 5,3 mm, ok. 553 g.

Jest to zatem sztandarowy tablet. Świadczy o tym zastosowanie najlepszego wyświetlacza oraz układu mobilnego Dimensity 9500 (znanego z najlepszych smartfonów z Androidem wydanych w 2026 r.), chłodzonego dużą komorą parową.

W urządzeniu zastosowano też 4-kanałowy system głośników, czytnik linii papilarnych na wyświetlaczu, a w wersjach 5G znajdziemy obsługę fizycznych kart SIM i eSIM. Samsung wyróżnia się na tle konkurencji faktem, że dołącza rysik S Pen do zestawu - nie trzeba go dokupować osobno. Ceny Galaxy Tab S12 wyglądają następująco:

12 + 256 GB Wi-Fi - 5599 zł

12 + 512 GB Wi-Fi - 6399 zł

12 + 256 GB 5G - 6199 zł

12 + 512 GB 5G - 6999 zł

Jest też Galaxy Tab S12 Ultra

Oprócz mniejszego modelu Samsung wprowadził do sprzedaży również wersję Ultra. Ta jest bardzo podobna do wariantu z plusem. Różnice polegają na wielkości. Specyfikacja wygląda tak:

ekran: 14,6 cala 2960 x 1848, 120 Hz, Dynamic AMOLED 2X, jasność do 1600 nitów;

procesor: MediaTek Dimensity 9500 3 nm;

pamięć: 12 + 256 GB, 12 + 512 GB, 16 + 1 TB, wsparcie kart microSD;

bateria: 11600 mAh, ładowanie przewodowe 45 W;

aparaty: tylne 13 Mpix i 8 Mpix, przedni 12 Mpix;

łączność: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth v6.0;

wodoszczelność: IP68;

system: Android 17, One UI 9, 7 lat wsparcia aktualizacji;

wymiary i masa: 208,5 x 326,3 x 5,1 mm, ok. 693 g.

W wersji Ultra zastosowano ogromny ekran o przekątnej 14,6 cala. To wyświetlacz większy niż np. w MacBooku Pro 14. W większym modelu nie zabrakło też drugiego aparatu na tylnym panelu, większej baterii czy wsparcia łączności Wi-Fi 7. Ceny urządzenia wyglądają tak:

12 + 256 GB Wi-Fi - 6599 zł

12 + 512 GB Wi-Fi - 7399 zł

16 + 1 TB Wi-Fi - 9099 zł

12 + 256 GB 5G - 7199 zł

12 + 512 GB 5G - 8049 zł

16 + 1 TB 5G - 9749 zł

Nowe tablety Samsunga trafiły do przedsprzedaży. Regularna sprzedaż rozpocznie się 7 października. Oba modele będą dostępne w dwóch kolorach: szarym i srebrnym.

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