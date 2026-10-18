Robot zaatakował nastolatkę i zachowywał się nieobyczajnie. Wkroczyła policja

W Kolonii w Niemczech policja prowadzi dochodzenie w sprawie domniemanego molestowania 16-latki przez humanoidalnego robota. Urządzenie miało dotykać dziewczyny i imitować zbliżenie. Dwóch młodych mężczyzn podejrzewanych o związek ze zdarzeniem miało nagrywać incydent i transmitować go w internecie.

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Humanoidalny robot miał dotykać 16-latkę

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę, 10 na 11 października, w pobliżu restauracji typu fast food przy ulicy Hohenzollernring w Kolonii. Jak wynika z komunikatu lokalnej policji, nastolatka przebywała tam z koleżankami w wieku 17 i 18 lat. Między godziną 23.45 a północą miał podejść do niej robot mierzący około 120 cm wysokości.

Według ustaleń funkcjonariuszy urządzenie dotknęło 16-latkę. Policja bada, czy zachowanie maszyny było wynikiem zdalnego sterowania, czy wcześniej zaprogramowanych ruchów.

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Zgłoszenie doprowadziło do interwencji służb, które odnalazły uczestników zdarzenia na skrzyżowaniu Magnusstraße i Hohenzollernring. Robota znaleziono w bagażniku samochodu marki Volkswagen. Według policji jego 16-letni właściciel z Wegbergu zdążył wcześniej umieścić tam urządzenie.

Funkcjonariusze zabezpieczyli maszynę oraz dwa telefony komórkowe należące do podejrzewanych. Sprawą zajmuje się wydział kryminalny, który analizuje między innymi nagrania dokumentujące zdarzenie.

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Jak przekazała policja, 16-latek i jego 19-letni towarzysz mieli filmować sytuację, transmitować ją na żywo w mediach społecznościowych i komentować jej przebieg. Mężczyźni nie zostali formalnie oskarżeni, a ich ewentualny udział w zdarzeniu pozostaje przedmiotem postępowania.

Śledczy prowadzą dochodzenie w związku z podejrzeniem znieważenia na tle seksualnym. Rzecznik kolońskiej policji Christoph Bermel powiedział Associated Press, że funkcjonariusze nie mieli wcześniej do czynienia z podobnym przypadkiem. Ustalenie sposobu działania robota w chwili zdarzenia ma pomóc w wyjaśnieniu okoliczności incydentu.

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Właściciel robota przedstawia własną wersję zdarzeń

Sprawa zyskała rozgłos w niemieckich i zagranicznych mediach. Właściciel urządzenia, aktywny w mediach społecznościowych streamer o pseudonimie AgaaMuza, odniósł się do zarzutów w opublikowanym na TikToku nagraniu.

Nastolatek stwierdził, że doniesienia nie przedstawiają całej sytuacji zgodnie z prawdą. Według jego relacji nie doszło do celowego ataku, lecz do niefortunnego zderzenia robota z przechodzącą dziewczyną. Na poparcie swojej wersji pokazał krótki fragment nagrania przedstawiający kontakt maszyny z nastolatką.

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Na filmie robot zbliża się do młodej kobiety stojącej na chodniku z grupą znajomych, po czym uderza w nią od tyłu. W tle słychać głos kobiety wołającej, by przestał. Krótki materiał nie pokazuje jednak nieobyczajnych ruchów opisanych w policyjnym komunikacie. Nie wiadomo również, czy opublikowany fragment przedstawia cały przebieg zdarzenia.

Policja nie potwierdziła wersji przedstawionej przez streamera. Właściciel robota podkreślał w swoim nagraniu, że urządzenie nie ma realistycznie odwzorowanych dłoni.

Jaki robot miał brać udział w incydencie?

Na zdjęciu opublikowanym przez kolońską policję widać niewielkiego humanoidalnego robota w czerwono-złotej kolorystyce. Urządzenie miało na sobie biały podkoszulek, czarne spodnie, złoty łańcuch i okulary przeciwsłoneczne. Wyposażono je również w element przypominający sztuczne wąsy.

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Według niemieckiego tygodnika „Der Spiegel” wygląd maszyny wskazuje na jeden z modeli chińskiej firmy Unitree: R1 lub R1 Air. Producent oferuje roboty tego typu w różnych wariantach kolorystycznych. Cena modelu R1 wynosi około 6000 dolarów, a lżejszego R1 Air około 5000 dolarów, przed doliczeniem podatków i kosztów wysyłki. Urządzenia mogą być również wynajmowane na potrzeby wydarzeń.

Roboty z tej serii są zasilane akumulatorowo i wyposażone w kamerę, mikrofon oraz głośnik. Potrafią poruszać się samodzielnie w pewnym zakresie, ale mogą być również sterowane zdalnie. W przypadku zdarzenia w Kolonii kluczowe będzie ustalenie, czy ktoś kierował ruchami maszyny w chwili kontaktu z nastolatką.

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Producent ostrzega, że jego humanoidalne roboty dysponują znaczną siłą. Zaleca również zachowanie odpowiedniego dystansu między urządzeniami a ludźmi.

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Zdjęcie główne: Polizei NRW Köln

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